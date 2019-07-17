حازم إمام: أبو ريدة ذكي.. ولم أصوت على اختيار أجيري

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

خافيير أجيري

قال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، إن الجبلاية تعاقدت مع المكسيكي خافيير أجيري، من أجل مونديال 2022، مضيفًا أن الفوز بكأس الأمم لم يكن في حساباتهم. وواصل: "أجيري لم يبق أكثر من 7 أو 8 أشهر تقريبا، لقد كان في بداية توليه المسؤولية يضم لاعبين شبابا مثل طاهر محمد طاهر ومحمد محمود ولم يضم وليد سليمان أو عبد الله السعيد، لأن الهدف الأكبر كان بناء جيل جديد لمونديال 2022، إلا أن الأمور تغيرت بنقل البطولة إلى مصر، وبات لزاما أن نفوز باللقب، ولم نكن قادرين على التتويج به، لذا لم يتقبل أحد الخروج من الدور الثاني".

وكشف: "أبو ريدة شخص ذكي، وطالبني باستغلال تواجدي خارج مصر وعلاقاتي في البحث عن مدير فني جيد، وبالفعل تقابلت مع مدربين مميزين ورحبوا بقيادة المنتخب وعرضت 4 أو 5 مدربين في اتحاد الكرة.. منهم هنري وخليلوزيتش". وأوضح إمام: "أبوريدة قال لي حينها إن لديه أجيري ومدرب آخر من كوستاريكا، شعرت بالضيق حينها لأنه

وكشف: "أبو ريدة شخص ذكي، وطالبني باستغلال تواجدي خارج مصر وعلاقاتي في البحث عن مدير فني جيد، وبالفعل تقابلت مع مدربين مميزين ورحبوا بقيادة المنتخب وعرضت 4 أو 5 مدربين في اتحاد الكرة.. منهم هنري وخليلوزيتش".



وأوضح إمام: "أبوريدة قال لي حينها إن لديه أجيري ومدرب آخر من كوستاريكا، شعرت بالضيق حينها لأنه طالما هناك من يرشح لماذا تم تكليفي بالبحث عن مدربين، ومن طرحتهم كانت رواتبهم أعلى تصل إلى 3 ملايين يورو في السنة نجحت في تخفيضها إلى مليوني و100 ألف يورو بالجهاز المعاون".



وأردف: "بعد كأس العالم لم يكن مقبولا أن نتعاقد مع مدير فني براتب كبير لأن الجماهير سيتم استفزازها، لذا التزم اتحاد الكرة بميزانية تتراوح بين 100 إلى 120 ألف يورو، ولم أشارك في عملية التصويت على قبول التعاقد مع أجيري ومعظم أعضاء الاتحاد رفعوا أيديهم بالموافقة".

