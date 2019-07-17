رياضة

حازم إمام: أبو ريدة ذكي.. ولم أصوت على اختيار أجيري

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
خافيير أجيري
خافيير أجيري
قال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، إن الجبلاية تعاقدت مع المكسيكي خافيير أجيري، من أجل مونديال 2022، مضيفًا أن الفوز بكأس الأمم لم يكن في حساباتهم. وواصل: "أجيري لم يبق أكثر من 7 أو 8 أشهر تقريبا، لقد كان في بداية توليه المسؤولية يضم لاعبين شبابا مثل طاهر محمد طاهر ومحمد محمود ولم يضم وليد سليمان أو عبد الله السعيد، لأن الهدف الأكبر كان بناء جيل جديد لمونديال 2022، إلا أن الأمور تغيرت بنقل البطولة إلى مصر، وبات لزاما أن نفوز باللقب، ولم نكن قادرين على التتويج به، لذا لم يتقبل أحد الخروج من الدور الثاني".
وكشف: "أبو ريدة شخص ذكي، وطالبني باستغلال تواجدي خارج مصر وعلاقاتي في البحث عن مدير فني جيد، وبالفعل تقابلت مع مدربين مميزين ورحبوا بقيادة المنتخب وعرضت 4 أو 5 مدربين في اتحاد الكرة.. منهم هنري وخليلوزيتش". وأوضح إمام: "أبوريدة قال لي حينها إن لديه أجيري ومدرب آخر من كوستاريكا، شعرت بالضيق حينها لأنه
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«كاف» يقرر إقامة نهائي أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إلغاء نظام مباراة الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المواسم المقبلة، وعلم «التحرير»، أن مسؤولو الكاف أعلنوا إقامة النهائي من مباراة واحدة فقط بداية من النسخة المقبلة لكل بطولة، وكان نهائي دوري أبطال إفريقيا شهد مشاكل تنظيمية في نسخة العام الجاري، بعد إلغاء مباراة الإياب بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، بعد احتجاج الأخير على تعطل تقنية الفيديو.
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مجموعات متوازنة في تصفيات آسيا المزدوجة

أسفرت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، التي أُقيمت اليوم الأربعاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن صدامات عربية ساخنة. وتُقام منافسات هذا الدور، خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019، وحتى 9 يونيو 2020، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني "المجموع 12 فريقًا" إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، في المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.
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محمد هاني: لا تنازل عن الفوز بلقب الدوري

عبر محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، عن تفاؤله الشديد بقدرة الفريق على حسم بطولة الدوري، في ظل الاستعداد القوي من جانب الجهاز الفني واللاعبين والطموحات التي يملكها الجميع من أجل الفوز باللقب. وأوضح محمد هاني، للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن الفريق يستعد بقوة لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك بعد فترة إعداد مميزة خلال معسكر إسبانيا، ونجاح الجهاز الفني في تجربة العديد من الأمور الخططية، مؤكدا أنه لا تنازل عن الفوز باللقب من أجل إسعاد الجماهير، في ظل حالة التركيز الشديدة بين الجميع.
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أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
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افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
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انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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