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توقيع الاتفاق السوداني يمهد الطريق للانتقال السياسي

اتفاق السودان الذي تم ينص على مجلس سيادي مكون من 11 عضوا «5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد»، وأن تكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي تليها رئاسة مدنية
تحرير:وفاء بسيوني ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
توقيع الاتفاق السوداني
توقيع الاتفاق السوداني
بعد مخاض عسير انتظره السودانيون طويلا، خرج الاتفاق السوداني اليوم إلى النور، بعد التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بعد تأجيل أكثر من مرة. جاء التوقيع على الاتفاق بعدما تواصلت، حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس، جلسة التفاوض المغلقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم بحضور الوساطة الإفريقية، إذ وصف الوسيط الإفريقي محمد حسن لبات، أجواء الجلسة بالإيجابية، قائلا للصحفيين إنه تم تجاوز نحو 80% من نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
ويهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام انتقال سياسي في السودان، بعدما أطاح القادة العسكريون بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل، في أعقاب احتجاجات على حكمه استمرت لأسابيع. وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين إفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في
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طائرة-بدون-طيار

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة باتجاه جازان

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار "مسيّرة"، أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من صنعاء، صباح الأربعاء، باتجاه مدينة جازان جنوبي السعودية. وأوضح العقيد المالكي، أنه "في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين". وأضاف، أن "هذه المحاولات تكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيات وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية".
المجلس العسكري

لحظة مؤثرة.. دموع إثيوبية في لحظات الحسم بالسودان

وصف الوسيط الإثيوبي محمود درير مغالبة، اتفاق المجلس العسكري في السودان وتحالف المعارضة بـ"التاريخي" بعد تغلبه على دموعه خلال كلمته عقب التوقيع بالأحرف الأولى، بحسب "سكاي نيوز عربية". ويظهر في المقطع المصور تأثر درير وهو يتحدث عن الاتفاق السياسي، قائلا إنه "مرحلة حاسمة من تاريخ السودان، ولهذا الشعب العريق الأصيل". وكان المجلس العسكري في السودان وتحالف لجماعات معارضة وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة، يهدف لانتقال البلد الإفريقي إلى الديمقراطية.
المجلس العسكري السوداني

مجلسان وخلاف.. بنود اتفاق العسكري والمعارضة بالسودان

وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. ويشمل "الإعلان السياسي" الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية".
صحف سعودية

صحف سعودية: اختفاء ناقلة وفتح متاجر المملكة 24 ساعة

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدّر اختفاء ناقلة في الخليج عناوين الصحف، كما تناولت إقرار المملكة بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة. وتحت عنوان "اختفاء ناقلة في الخليج.. والاشتباه بإيران"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن اختفاء ناقلة نفط صغيرة خلال عبورها مضيق هرمز، وسط تهديدات إيرانية لبريطانيا على خلفية احتجازها ناقلة نفط كانت في طريقها إلى سوريا عبر جبل طارق.
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مظاهرات-السودان (2)

المعارضة السودانية ترفض منح الحكام العسكريين حصانة

أعلنت المعارضة السودانية رفض منح الحكام العسكريين حصانة قضائية "مُطلقة" من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري، بحسب "رويترز". وقال إسماعيل التاج، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، إن أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيدة. وتمثل الخلافات بشأن مسألة الحصانة إحدى النقاط الشائكة التي تعوق إبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه هذا الشهر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.
مظاهرات-السودان (2)

هل تنجح قوى الحرية في الوصول لحكومة مدنية في الخرطوم

«مدنية.. مدنية»، هتف عشرات الآلاف في شوارع الخرطوم، أمس الأحد، بمظاهرات حاشدة جابت أرجاء البلاد، وذلك لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين، فى مشهد ثورى كبير منذ الإطاحة بنظام البشير وأعوانه في أبريل الماضى. غير أن نجاح قوى الحرية والتغيير المكلف بقيادة الحراك الثورى داخل الخرطوم منذ بداية الاحتجاجات بالسودان، طرح العديد من التساؤلات، أبرزها، هل سينجح قوى الحرية والتغيير فى إجبار المجلس العسكرى على سرعة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية؟
مظاهرات السودان

السودان نحو فترة انتقالية بعد مبادرة «أفرو-إثيوبية»

يبدو أن دعوة المجلس العسكري الذي يقود المرحلة الانتقالية في السودان، لتوحيد الحلول التي يقدمها الوسطاء للخروج من المأزق السوداني قد لاقت قبولا من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا. فمنذ أسابيع يدور خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير، ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الإفريقي التوسط بين الطرفين، وقدمت إثيوبيا مبادرة لحل الأزمة إلا أنها لم تلق قبولا من المجلس الانتقالي، والذي دعا إلى توحيد جهودهما للتوسط بين فرقاء السودان.
مظاهرات-في-السودان (2)

هل تفرض أمريكـا عقوبات على الخرطوم؟

على خلفية تطورات الأحداث بالخرطوم، وارتفاع وتيرة الصراع بالسودان عقب عزل البشير في أبريل الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن ماكيلا جيمس، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق إفريقيا والسودان، خلال جلسة بمجلس النواب قولها: "ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف". وأوضحت ماكيلا جيمس، خلال الساعات الماضية، أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية. وقالت جيمس: "نريد استخدام الأداة المناسبة ونريد استهداف الأشخاص المطلوب استهدافهم".
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