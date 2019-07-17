بعد «حرب كرموز» و«كازابلانكا»..أمير كرارة «بطل روما»

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

الفنان أمير كرارة

كشفت شركة «سينرجي فيلمز» عن تعاقدها مع النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي على فيلم جديد بعنوان «بطل روما»، من تأليف محمود البزاوي، يدور فى إطار الأكشن والحركة ومن المقرر أن يتم تصوير فى عدة دول أوروبية، ويجرى حاليا ترشيح باقى أبطال الفيلم ومعاينة أماكن التصوير من أجل بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا التعاون بين النجم وشركة «سينرجي فيلمز» بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمهما «كازابلانكا» والذى حطم الأرقام القياسية، حيث كسر حاجز 70 مليون جنيه أمام شباك التذاكر، ولا يزال يحقق أرقاما كبيرة.

ويعتبر فيلم «بطل روما» هو التعاون السادس بين المخرج بيتر ميمي والنجم أمير كرارة، بعد سلسلة متتالية من النجاحات فى الدراما والسينما، بدأت مع مسلسل «كلبش» فى رمضان 2017، وتواصلت بإنتاج جزء ثان وثالث منه، وهناك تفكير فى جزء رابع لم يحسم بعد، فضلا عن خوضه البطولة المطلقة الأولي معه