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بعد «حرب كرموز» و«كازابلانكا»..أمير كرارة «بطل روما»

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
الفنان أمير كرارة
الفنان أمير كرارة
كشفت شركة «سينرجي فيلمز» عن تعاقدها مع النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي على فيلم جديد بعنوان «بطل روما»، من تأليف محمود البزاوي، يدور فى إطار الأكشن والحركة ومن المقرر أن يتم تصوير فى عدة دول أوروبية، ويجرى حاليا ترشيح باقى أبطال الفيلم ومعاينة أماكن التصوير من أجل بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا التعاون بين النجم وشركة «سينرجي فيلمز» بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمهما «كازابلانكا» والذى حطم الأرقام القياسية، حيث كسر حاجز 70 مليون جنيه أمام شباك التذاكر، ولا يزال يحقق أرقاما كبيرة.
ويعتبر فيلم «بطل روما» هو التعاون السادس بين المخرج بيتر ميمي والنجم أمير كرارة، بعد سلسلة متتالية من النجاحات فى الدراما والسينما، بدأت مع مسلسل «كلبش» فى رمضان 2017، وتواصلت بإنتاج جزء ثان وثالث منه، وهناك تفكير فى جزء رابع لم يحسم بعد، فضلا عن خوضه البطولة المطلقة الأولي معه
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حسين رياض.. «بابا أمين» صاحب الألف وجه

اختاره العالمي يوسف شاهين لبطولة أول أفلامه «بابا أمين»، الذي لم يكن هذا مجرد فيلم قدّمه الفنان الراحل حسين رياض، لكنه كان من أهم أدواره، التي أتقنها حيث لعب كثيرًا دور الأب الحنون، رب الأسرة، الذي يهتم بشئون عائلته، ليعوض ما فقده في صغره، هو «أب السينما المصرية»، والموظف المطحون، والباشا الأرستقراطي، والعمدة، ورجل الأعمال، جميعها أدوار مميزة أثرى الراحل بها التاريخ الفني المصري. وهو مولود في حي السيدة زينب بالقاهرة، في 13 يناير 1897 لأب مصري يعمل تاجرًا للجلود من أصول تركية، وأم سورية، وهو الشقيق الأكبر للفنان فؤاد شفيق.
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في مثل هذا اليوم.. توفي الفنان حسين رياض

في مثل هذا اليوم 17 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1966: توفي الممثل المصري حسين رياض. وفي عام 1968: الاطاحة بنظام عبد الرحمن عارف في العراق بما عرف بالثورة البيضاء، وتولي حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في العراق بقيادة أحمد حسن البكر ونائبه صدام حسين. وفي عام 1238: الصالح أيوب يتولى حكم مصر بعد وفاه السلطان الكامل محمد بن العادل.
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هكذا تحدث رشوان توفيق عن زوجته: باحبها أكتر من زمان

"مراتي كانت ملكة جمال، وربنا حفظني بزواجي منها، هي عاشت معايا رحلة كفاح طويلة، اتجوزتها سنة 1957، وهي حاليا بقالها أكتر من 3 سنين مريضة".. هكذا تحدث الفنان رشوان توفيق، عن زوجته التي رحلت اليوم الثلاثاء، عن دنيانا، وأُقيمت الجنازة عليها بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة. ويحكي "توفيق" عن قصة لقائهما الأول في حوار له ببرنامج "كلام البنات" عبر فضائية TEN يناير الماضي، قائلا: "كنت بامثل في مسرحية شهريار على مسرح الجامعة، وكانت شقيقتها جارتي، فأحضرت لها تذاكر لمشاهدة العرض، فقامت بإجبارها على الحضور، ومن هنا بدأت قصتنا وعمرها 17 عاما".
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«كازابلانكا» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية

تجاوز إجمالي إيرادات فيلم «كازابلانكا» منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر، 67 مليونا و717 ألفا و382 جنيها، ليصبح الأعلى إيرادًا فى تاريخ السينما المصرية، متخطيا أقرب منافسيه، فيلم "البدلة" الذي حقق فى موسم عيد الأضحي الماضي إيرادات وصلت إلى 67 مليونا و280 ألف جنيه. ويشارك فى بطولة "كازابلانكا" كل من أمير كرارة، والنجوم إياد نصار وغادة عادل وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والممثل التركى خالد أرغنش "السلطان سليمان"، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "تالنت ميديا" و"سينرجى فيلمز" و"الطاهر ميديا برودكشن".
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محمد حماقي يجهز مفاجأة سينمائية لجماهيره

كشف المنتج وليد منصور عن مفاجأة لمحبي المطرب محمد حماقي، موضحا أنهم يقومون حاليا، بتحضير أول أفلامه السينمائية، مضيفا خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" على قناة روتانا، أنه حتى الآن لا توجد أي تفاصيل عن العمل، لكنه أكد أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، مشددا على أن أول ظهور لحماقي من خلال شاشة السينما "مسئولية كبيرة عليه" خاصة وأنهم أصدقاء، لافتا إلى أنهم لن يبدأوا إلا والعمل مكتملا بنسية 200%.. وظهر حماقي قبل ذلك كضيف شرف من خلال مسلسل "لهفة" عام 2015، والذي تقوم ببطولتة الفنانة دنيا سمير غانم وسمير غانم وعلي ربيع ومحمد سلام.
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«كازابلانكا».. أمير كرارة يكسب الرهان بخلطته الناجحة

يواصل الثنائي أمير كرارة ومخرجه بيتر ميمي، نجاحاتهما الجماهيرية من خلال فيلم "كازبلانكا" الذي حقق ما يقرب من 55 مليون جنيه، ليتصدر موسم عيد الفطر منفردًا في 20 يومًا، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه "الممر" الذي حصد نحو 40 مليون جنيه. ورغم أن بيتر ميمي لم يتخل في "كازابلانكا" عن خلطته الجماهيرية، إلا أنه قدّم بشكل مغاير هذه المرة لدرجة تجعل فيلمه من بين أهم إنتاجات أعمال الأكشن منذ بداية الألفية الجديدة. "كازابلانكا" البطولة السينمائية الثانية لأمير كرارة بعد فيلمه "حرب كرموز"، وإلى جانبه النجوم: عمرو عبدالجليل، إياد نصار، وغادة عادل.
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أفلام حصدت 50 مليون جنيه| أمير كرارة كسر الرقم مرتين

«شباك التذاكر» أصبح هو الترمومتر الذي يقيس به النجوم نجاحهم بالشارع المصري، وهذا يفسر سر الاهتمام الكبير من قبل الفنانين بالإيرادات ومن المتربع على عرش قائمة الأعلى إيرادات، وتحول الأمر إلى هوس لدى الكثيرين، لا يتحدثون إلا بالأرقام والمشاهدات كونها المعيار الذي لن يكذبه أحد، ويفتخرون فيما بينهم بلقب بطل الفيلم الأعلى إيرادا خلال مواسم العرض المختلفة، ويعود السبب فى هذا الهوس إلى المنتجين، فهم من صنعوا أسطورة «نجم الشباك»، وقام برفع أجره فى السوق، كونه يمثل لهم الكارت الرابح، لأن الجمهور تتدافع على السينما لمشاهدة أفلامه فقط لتواجد اسمه عليه.
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