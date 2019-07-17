تغيير لائحة الانتخابات والمدرب القادم.. الثعلب يتحدث

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

حازم إمام

يرى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، أن الدوري وجدول المسابقة جعلا الجميع متحفزا للهجوم على اتحاد الكرة، ما أدى إلى حالة شحن كبير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته التليفزيونية. وواصل الثعلب: "لا بد من إبعاد النواحي الانتخابية عن الإدارة، ما دامت الجمعية العمومية كبيرة وصوت الأهلي والزمالك مثل أي مركز شباب، لذا من ينجح ليس شرطا أن يكون دائما الأصلح بل الشخص المحبوب واللذيذ ومن يحبه الناس أكثر، هناك أسماء عديدة ترددت لرئاسة اتحاد الكرة، ولكن لن يحصل بعضهم إلا على 5 أو 6 أصوات وسيسقط سقوطا ذريعا لأنه ليس له علاقات أو قاعدة انتخابية".

وناشد حازم إمام وزير الرياضة أشرف صبحي، قائلا: "لا بد من تغيير اللائحة، وأن يكون أصحاب الحق في التصويت بانتخابات اتحاد الكرة أندية الدرجتين الأولى والثانية فقط، وبالطبع سيكون الاتحاد ملزما بباقي الدرجات، لقد تقابلت مع مسؤولين بأندية الدرجة الثالثة والرابعة ينفقون على فرقهم من مالهم الخاص". وبسؤاله

وناشد حازم إمام وزير الرياضة أشرف صبحي، قائلا: "لا بد من تغيير اللائحة، وأن يكون أصحاب الحق في التصويت بانتخابات اتحاد الكرة أندية الدرجتين الأولى والثانية فقط، وبالطبع سيكون الاتحاد ملزما بباقي الدرجات، لقد تقابلت مع مسؤولين بأندية الدرجة الثالثة والرابعة ينفقون على فرقهم من مالهم الخاص".



وبسؤاله عن المدرب الأنسب لقيادة المنتخب، رد حازم إمام: "حسام حسن وإيهاب جلال جيدان جدا، وضياء السيد وربيع ياسين مدربان جيدان ولديهما فكر رائع، ولكنهما لم يعملا في الدوري الممتاز".



وأتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل: "في المواسم الأربعة الأخيرة زاد اهتمام الجماهير بالنواحي الفنية وتسليط الضوء على العمل الفني للمدربين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهو لم يحدث مع ربيع ياسين أو ضياء السيد، فالمدرب بحاجة لمن يبروز عمله".

