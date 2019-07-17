رياضة

تغيير لائحة الانتخابات والمدرب القادم.. الثعلب يتحدث

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
حازم إمام
حازم إمام
يرى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، أن الدوري وجدول المسابقة جعلا الجميع متحفزا للهجوم على اتحاد الكرة، ما أدى إلى حالة شحن كبير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته التليفزيونية. وواصل الثعلب: "لا بد من إبعاد النواحي الانتخابية عن الإدارة، ما دامت الجمعية العمومية كبيرة وصوت الأهلي والزمالك مثل أي مركز شباب، لذا من ينجح ليس شرطا أن يكون دائما الأصلح بل الشخص المحبوب واللذيذ ومن يحبه الناس أكثر، هناك أسماء عديدة ترددت لرئاسة اتحاد الكرة، ولكن لن يحصل بعضهم إلا على 5 أو 6 أصوات وسيسقط سقوطا ذريعا لأنه ليس له علاقات أو قاعدة انتخابية".
وناشد حازم إمام وزير الرياضة أشرف صبحي، قائلا: "لا بد من تغيير اللائحة، وأن يكون أصحاب الحق في التصويت بانتخابات اتحاد الكرة أندية الدرجتين الأولى والثانية فقط، وبالطبع سيكون الاتحاد ملزما بباقي الدرجات، لقد تقابلت مع مسؤولين بأندية الدرجة الثالثة والرابعة ينفقون على فرقهم من مالهم الخاص". وبسؤاله
اقرأ المزيد
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

«كاف» يقرر إقامة نهائي أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إلغاء نظام مباراة الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المواسم المقبلة، وعلم «التحرير»، أن مسؤولو الكاف أعلنوا إقامة النهائي من مباراة واحدة فقط بداية من النسخة المقبلة لكل بطولة، وكان نهائي دوري أبطال إفريقيا شهد مشاكل تنظيمية في نسخة العام الجاري، بعد إلغاء مباراة الإياب بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، بعد احتجاج الأخير على تعطل تقنية الفيديو.
كأس-العالم (2)

مجموعات متوازنة في تصفيات آسيا المزدوجة

أسفرت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، التي أُقيمت اليوم الأربعاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن صدامات عربية ساخنة. وتُقام منافسات هذا الدور، خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019، وحتى 9 يونيو 2020، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني "المجموع 12 فريقًا" إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، في المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.
محمد-هاني-بعثة-الأهلى-تصل-الجزائر (3)

محمد هاني: لا تنازل عن الفوز بلقب الدوري

عبر محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، عن تفاؤله الشديد بقدرة الفريق على حسم بطولة الدوري، في ظل الاستعداد القوي من جانب الجهاز الفني واللاعبين والطموحات التي يملكها الجميع من أجل الفوز باللقب. وأوضح محمد هاني، للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن الفريق يستعد بقوة لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك بعد فترة إعداد مميزة خلال معسكر إسبانيا، ونجاح الجهاز الفني في تجربة العديد من الأمور الخططية، مؤكدا أنه لا تنازل عن الفوز باللقب من أجل إسعاد الجماهير، في ظل حالة التركيز الشديدة بين الجميع.
اقرأ المزيد من الأخبار
علي-معلول-بعثة-الأهلى-تصل-الجزائر (4)

علي معلول يكشف سبب إخفاق الفراعنة في كان 2019

أشاد التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي بمعسكر الفريق المُقام في إليكانتي الإسبانية، وقال معلول في تصريحات تليفزيونية: "معسكر الأهلي بإسبانيا ممتاز من فندق، وملاعب تدريب، والطقس قريب من مصر، ومعسكر يليق بالنادي الأهلي، ونركز في مواجهة المقاولون العرب، وهدفنا حصد النقاط الثلاث؛ لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري، ووصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز، وسننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب".
كهربا

مجدي عبد الغني لكهربا: راجع نفسك موقف الزمالك سليم

قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن عقد محمود عبد المنعم «كهربا» مع نادي الزمالك سليم 100% ، مشيرًا إلى أن ذلك هو المثبت داخل ملفات الاتحاد. وأوضح عبد الغني، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن النادي الأبيض سدد القيمة الخاصة بتسجيل اللاعب في التوقيت المسموح به، ولذلك تم تمديد عقد كهربا طبقا للوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن شؤون اللاعبين ليس لها صلة بقيمة العقد التي يحصل عليها اللاعب، وأن هذا الأمر يخصه مع النادي.
اتحاد-الكرة

قرار جديد من الجبلاية بشأن موعد فتح باب القيد المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 من الشهر الجاري، بينما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الإفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو الماضي، وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصري.
مدحت شلبى

مدحت شلبي يفجر مفاجأة حول مباريات الدوري المتبقية

فجر الإعلامي مدحت شلبي، مفاجأة بشأن المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي يوم 19 يوليو المُقبل، وقال شلبي في تصريحات لإذاعة "راديو إنرجي": "المباريات المتبقية ببطولة الدوري ستقام بحضور جماهيري، وسيتم حجز التذاكر عن طريق موقع تذكرتي". وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org