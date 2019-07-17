الوزراء: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلاب شمال سيناء

تحرير:أ.ش.أ ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

امتحانات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2018 - 2019 بمحافظة شمال سيناء. وأوضح المجلس أن القرار يأتي مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وتحقيقًا للعدالة التعليمية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على عدد من القرارات المهمة، ومنها الموافقة على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذي يأتي في 34 مادة عبر أربعة فصول، تمت صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية. ونص مشروع