ملك الدم.. رحلة «الدكش» من الجعافرة إلى عشماوي

ارتكب جرائم على كل شكل ولون "قتل- سرقة- تجارة مخدرات- حيازة أسلحة- تقديم رشاوى".. المتهم وظف أشخاص برواتب شهرية لتسريب خط سير الحملات الأمنية إليه

تحرير:سماح عوض الله ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

قضت اليوم الأربعاء محكمة جنايات بنها، بإحالة أوراق محمد حافظ أمين وشهرته "الدكش" وزوج شقيقته على سيد رزق وشهرته "على السمري" وعلاء محمود، بإحالة أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي مع استمرار حبس المتهمين وحددت جلسة 13 من أغسطس المقبل للنطق بالحكم، عليه وباقى المتهمين بإطلاق النار على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة بناحية سرياقوس مما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجي معاون مباحث المركز و3 من المخبرين وإصابة النقيب محمد عزمي معاون المباحث و2 من المخبرين، ونرصد فى السطور التالية رحلة «الدكش».

كان بالسجن وهرب «الدكش» متهم عتيد الإجرام، صادر ضده أحكام قضائية، كان مسجونًا فى سجن أبوزعبل خلال أحداث 25 يناير 2011 واستمر هروبه قرابة 5 سنوات عاد خلالها إلى نشاطه الإجرامي، فهو محكوم عليه فى 4 أحكام جنائية "سلاح – مخدرات" وصادر ضده فى إحداها حكم بالسجن المؤبد، والمطلوب ضبطه وإحضاره

كان بالسجن وهرب

عصر الدكش





«الدكش» متهم عتيد الإجرام، صادر ضده أحكام قضائية، كان مسجونًا فى سجن أبوزعبل خلال أحداث 25 يناير 2011 واستمر هروبه قرابة 5 سنوات عاد خلالها إلى نشاطه الإجرامي، فهو محكوم عليه فى 4 أحكام جنائية "سلاح – مخدرات" وصادر ضده فى إحداها حكم بالسجن المؤبد، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 14 قضية "سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح، إحراز ذخائر، مقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية"، وبعد هروبه من السجن تعددت جرائمه فى هذا السياق وكانت آخر القضايا المسجلة له رقم 633/31 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015 "مقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية".

الدكش وعصابته والجرائم التى ارتكبتها عصابته، جعلت مدير أمن القليوبية فى عام 2016، اللواء مجدي عبدالعال، يصف جرائمهم وكأنها حقبة زمنية بقوله «عصر الدكش»، ضاربًا المثل به كرمز للعصابات وزمن الإجرام، بقوله: "لن نسمح بظهور عتاة إجرام آخرين على غرار «الدكش وكوريا ومحمد مشاكل، وبوتشة»".



بينهم 3 رؤساء مباحث| إحالة 6 ضباط إلى الاحتياط لتورطهم مع عصابة «الدكش» في تجارة المخدرات

وكان «الدكش» سببًا فى إدراك ضخامة حجم مساحة شبرا الخيمة، وأن قسمي شرطة لا يكفيان لتأمين أطرافها المترامية، وبسببه وبسبب البؤر الإجرامية المتعددة التى تم الكشف عنها بسبب عصابته، تقرر تغيير الخريطة الأمنية بالمحافظة، وإنشاء قسم ثالث شبرا الخيمة لحفظ الأمن وخدمة الأهالي، والقضاء على البلطجة، ومكافحة البؤر الإجرامية بالجعافرة وكوم السمن، والعريضة والحوفيين.



كما تضمن تغيير الخريطة الأمنية بالمحافظة، تأسيس عدة نقاط شرطة جديدة، فى نطاق المثلث الذهبي، وكان أولها نقطة شرطة دائمة بمنطقة الجعافرة إحدى قرى المثلث الذهبي بشبين القناطر، بقصد متابعة الحالة الأمنية عن قرب وكثب وفرض الأمن بتلك المنطقة بعد تطهيرها بشكل كبير من العناصر الخارجة على القانون، كما تم نشر قوافل بهدف التوعية ضد المخدرات وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع ونبذ العنف وضرورة مساندة الدولة وقوات الشرطة في محاربة الخارجين على القانون وتجار المخدرات والسلاح بتلك المناطق حتى لا تعود إلى ما كانت عليه قبل ذلك.

الجريمة القاصمة

على تنوع جرائم «الدكش» كانت أكبرها تحديا للأجهزة الأمنية، هى جريمته الأخيرة، التى تصدى خلالها لقوات الأمن وقتله عددًا منهم، إذ تصدى وأتباعه إلى دورية أمنية مما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجي معاون مباحث المركز، و3 من المخبرين، وإصابة النقيب محمد عزمي معاون المباحث، و2 من المخبرين.

استخدم ضباط شرطة

جريمة الدكش وضبطه كشف عن تورط عدد من الضباط فى معاونته، وبعد افتضاح الأمر تقرر فى شهر مايو 2016 إحالة 6 ضباط إلى الاحتياط، لتعاونهم مع عصابة الدكش، إذ كشفت التحقيقات مع المتهم محمد حافظ أمين الشهير بالدكش، عن تورط عدد من ضباط مباحث القليوبية مع عصابات الإجرام والمخدرات بمنطقة المثلث الذهبى، وحمايتهم لتلك العصابة من وصول أجهزة الداخلية إلى أوكارهم مقابل الحصول على مكافآت شهرية، عن طريق تسريب خطوط سير الحملات الأمنية التى كانت تستهدف المنطقة.

وكشفت التحقيقات مع الدكش أن أحد معاونى المباحث كان دائم التردد على أوكار المخدرات التى يديرها الدكش، وكان يتعاطى مخدر الهيروين بجانب المكافأة الشهرية التى يتحصل عليها من الدكش مقابل إبلاغه بخط سير الحملات الأمنية.

القبض عليه

تنوعت جرائم الدكش حتى بلغت مداها بإطلاق النيران عى قوة أمنية وقتل ضباط وأفراد شرطة وإصابة عدد آخر منهم، وهو ما تسبب فى تركيز خطط أمنية لضبطه، وبالفعل تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى وأجهزة مديرية أمن القليوبية من رصده وضبطه، وذلك خلال نهاية شهر مارس لعام 2016، وكان بحوزته أسلحة ثقيلة وعثرت قوات الأمن داخل وكر المتهم بمنطقة الجعافرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، على "قاذف صاروخى (RPG) ،(2) مدفع متعدد، (1) بندقية "بريتا"، (3) بنادق آلية، فرد خرطوش، كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، (17) خزينة سلاح مختلفة الأعيرة، بندقية ضغط هواء، مبلغ مالى".

التحفظ على أمواله

فى 16 مايو 2016 أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بالتحفظ على أموال الدكش وأمين حافظ وشقيقه فرج وزوجاتهم وأبنائهم وبعض أشقائهم وأمهاتهم ومنعهم من التصرف فى أرصدتهم والتى تقدر بحوالى 20 مليون جنيه والشركات المساهمين فيها وعدم التصرف سواء كانت أموالا منقولة أو صكوك بالبنوك والعقارات الشخصية سواء بالرهن أو التنازل أو أى تصرف بالبنوك على مستوى الجمهورية.

المؤبد لـ7 والسجن لـ14 آخرين من أفراد عصابة الدكش بمنطقة المثلث الذهبي

حمل قرار المنع من التصرف رقم 12 لسنة 2016 فى القضية رقم 2851 إداري مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 1 لسنة 2016، غسل أموال، وذلك لقيام المذكورين بجلب المخدرات والسلاح والذخائر للاتجار فيها دون ترخيص وتوزيعها على عملائهم وتحقيق ثروة بالمخالفة للقانون والقيام بغسل تلك الأموال بإنشاء كيانات اقتصادية وهمية وشراء العقارات والأراضي الزراعية لغسيل تلك الثروة وأودعوا منها مبالغ بالبنوك بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال.



