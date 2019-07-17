محمد هاني: لا تنازل عن الفوز بلقب الدوري

لا تنازل عن الفوز باللقب من أجل إسعاد الجماهير، في ظل حالة التركيز الشديدة بين الجميع.. وحلم الاحتراف مشروع لكل لاعب يسعى لكتابة تاريخ مميز لنفسه

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

محمد هاني

عبر محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، عن تفاؤله الشديد بقدرة الفريق على حسم بطولة الدوري، في ظل الاستعداد القوي من جانب الجهاز الفني واللاعبين والطموحات التي يملكها الجميع من أجل الفوز باللقب. وأوضح محمد هاني، للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن الفريق يستعد بقوة لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك بعد فترة إعداد مميزة خلال معسكر إسبانيا، ونجاح الجهاز الفني في تجربة العديد من الأمور الخططية، مؤكدا أنه لا تنازل عن الفوز باللقب من أجل إسعاد الجماهير، في ظل حالة التركيز الشديدة بين الجميع.

وأضاف الظهير الأيمن للأهلي أن لقب الدوري يمثل أهمية كبيرة للنادي وللجماهير التي اعتادت على الفوز بالبطولات، ومباراتا المقاولون العرب والزمالك تمثلان مرحلة مهمة بعد موسم شاق للغاية شهد العديد من العقبات والظروف الصعبة. وواصل هاني بأن لقاء المقاولون العرب هو ما يشغل تفكير الجميع حاليا خاصة أنه فريق محترم