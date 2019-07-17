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«كايرو شو» تعلن نتيجة مسابقة أفضل نص مسرحي

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
مسرح كايرو شو
مسرح كايرو شو
حددت «كايرو شو» يوم الأحد المقبل 21 يوليو، للإعلان عن نتائج مسابقتها لاختيار أفضل نص مسرحي، وهي المسابقة التي تمنح جوائز مالية مميزة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى جانب ترشيح أعمالهم ضمن خطة الإنتاج، وقد تحمست أسماء رفيعة المستوى للمشاركة في لجنة التحكيم تشجيعا للمؤلفين الموهوبين على الكتابة للمسرح، وتضم اللجنة؛ الناقدة عبلة الرويني والمخرج عصام السيد والسيناريست مدحت العدل والأديب حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون، وبدأت اللجنة أعمالها تمهيدا لإعلان النتيجة.
وكانت المسابقة تم الإعلان عنها في مارس الماضي، حيث تقدم لها أكثر من مائة "نص مسرحي" وتشكلت لجنة قراءة متخصصة من مبدعي «كايرو شو» ضمت المخرج تامر كرم الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية لهذا العام والمخرجين محمد الصغير ومحمد الرخ والكاتبة والمخرجة مروة رضوان. وقد أسفرت أعمال اللجنة عن اختيار
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محمد منير يطرح أغنية «مهموم» قريبًا

شوق الكينج محمد منير، جمهوره، لأحدث أغانيه، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بوستر أغنيته "مهموم"، وعلق: "قريبًا"، وقد تفاعل معه متابعوه بشكل واسع، مؤكدين أنهم ينتظرون الأغنية بفارغ الصبر. ويتعاون منير في الأغنية مع الشاعر أمير طعيمة، وهي الثانية التي يطرحها خلال العام الحالي بعد "أنت البطل" التي قدمها في إعلان من أجل جمع التبرعات لمستشفى علاج سرطان الأطفال 57357 وقد لاقت الأغنية إعجاب الكثيرين من جمهور الكينج.
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شغل وعبادة.. النجوم المصريون في السعودية

شهدت الفترة الماضية مشاركة الكثير من النجوم المصريين في موسم جدة، سواء بالحفلات أو العروض المسرحية، آخرهم نجوم عرض «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني، الذى ينطلق غدا أول عروضه فى السعودية ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية. واللافت للنظر هو حرص النجوم المصريين على أداء مناسك العمرة واستغلال فرصة وجودهم في المملكة، وبينهم الفنانة ريهام عبد الغفور، التي تشارك فى «الملك لير»، حيث أدت المناسك ونشرت صورة لها من أمام الكعبة وهى ترتدي عباءة سوداء وحجابا طويلا، وعلقت عليها: «ربنا يتقبل»، وأيضا زميلها فى العرض أحمد عزمي، وزميلتها رانيا فريد شوقي.
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تشييع جثمان زوجة رشوان توفيق من مسجد السيدة نفيسة

شُيع جثمان زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، مساء اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة، حيث وجد عدد من الفنانين، على رأسهم أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان أحمد شاكر. وقد بدا الحزن واضحًا للغاية على زوجها، الفنان رشوان توفيق، الذي حرص دائما خلال استضافته في برامج تليفزيونية على أن يعبر عن مدى حبه لزوجته. وأعلنت ابنة الفقيدة، هبة رشوان، الخبر المؤسف عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ عانت الراحلة من وعكة صحية خلال أيامها الأخيرة.
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مشوار مدحت العدل مع عمرو دياب.. عودة بعد 20 عاما

"عمرو دياب أكثر شخص يبذل مجهودا على نفسه كجسم ولوك واستايل وكل شيء، فهو أذكى فنان ويمكنني أن أقول إنه عبدالحليم حافظ هذا العصر، تعامله مع الإعلام عبقرية منه، فإذا ظهر في التليفزيون لمدة 10 دقائق يشاهده الملايين في وقت واحد، ولديه كاريزما لا يملكها غيره".. هكذا جاءت إجابة السيناريست مدحت العدل حينما سُئل عن رأيه في أسباب نجاح الهضبة عمرو دياب واستمراره كل هذه السنوات، خاصة أن مشوارا كبيرا من الأغاني يجمعهما، فـ"العدل" واحد ممن قدموا أغاني الهضبة الناجحة، التي ساهمت في صنع أسطورته، ومازالت تعيش في أذهاننا إلى الآن.
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شغل وعبادة.. النجوم المصريون في السعودية

شهدت الفترة الماضية مشاركة الكثير من النجوم المصريين في موسم جدة، سواء بالحفلات أو العروض المسرحية، آخرهم نجوم عرض «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني، الذى ينطلق غدا أول عروضه فى السعودية ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية. واللافت للنظر هو حرص النجوم المصريين على أداء مناسك العمرة واستغلال فرصة وجودهم في المملكة، وبينهم الفنانة ريهام عبد الغفور، التي تشارك فى «الملك لير»، حيث أدت المناسك ونشرت صورة لها من أمام الكعبة وهى ترتدي عباءة سوداء وحجابا طويلا، وعلقت عليها: «ربنا يتقبل»، وأيضا زميلها فى العرض أحمد عزمي، وزميلتها رانيا فريد شوقي.
موتمر-الملك-لير-من-جدة (1)

«الملك لير» بختام موسم جدة..والفخراني يشيد بالسعودية

قبل يومين سافرت أسرة مسرحية «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني إلى السعودية من أجل عرض المسرحية هناك لمدة ثلاثة أيام، بعد نجاح العروض التي قدمها الفنان محمد هنيدي بصحبة أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل»، وقيام مؤتمر صحفى فى جدة بحضور القائمين على «كايرو شو» المنتج لمسرحية «الملك لير» وأبطال العرض المسرحي، وأعرب الفنان يحيى الفخراني، خلال المؤتمر، عن سعادته البالغة بالتطور الحضاري وليس الفني فقط الذي تشهده المملكة العربية السعودية حاليا، مؤكدا أن ذلك يعد إضافة كبيرة للفن المصري الذي يعد الجمهور السعودي وكل من يتحدث العربية من جمهوره.
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مدحت العدل: مش قادر أمسح رقم «سامي» من التليفون

في ذكرى رحيل الفنان سامي العدل الرابعة، حيث فارق دنيانا فى 10 يوليو عام 2015 بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر يناهز 69 عامًا؛ كتب شقيقه السيناريست الدكتور مدحت العدل، تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» رثاء فى شقيقه، قائلًا: «اليوم مرت 4 سنوات على وفاة الخال سامي العدل أجدع وأحن وأطيب الناس.. كل يوم ناس كتيييير بتترحم عليه .. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة.. نمرة ع التليفون صاحبها مش موجود.. هو ف لحظة إختفي وهي ليها وجود..كل ما أقول امسحها إيديا تخذلني.. مكتوب لنا نفترق وبينا خيط مشدود».
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