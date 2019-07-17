«كايرو شو» تعلن نتيجة مسابقة أفضل نص مسرحي

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

مسرح كايرو شو

حددت «كايرو شو» يوم الأحد المقبل 21 يوليو، للإعلان عن نتائج مسابقتها لاختيار أفضل نص مسرحي، وهي المسابقة التي تمنح جوائز مالية مميزة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى جانب ترشيح أعمالهم ضمن خطة الإنتاج، وقد تحمست أسماء رفيعة المستوى للمشاركة في لجنة التحكيم تشجيعا للمؤلفين الموهوبين على الكتابة للمسرح، وتضم اللجنة؛ الناقدة عبلة الرويني والمخرج عصام السيد والسيناريست مدحت العدل والأديب حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون، وبدأت اللجنة أعمالها تمهيدا لإعلان النتيجة.

وكانت المسابقة تم الإعلان عنها في مارس الماضي، حيث تقدم لها أكثر من مائة "نص مسرحي" وتشكلت لجنة قراءة متخصصة من مبدعي «كايرو شو» ضمت المخرج تامر كرم الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية لهذا العام والمخرجين محمد الصغير ومحمد الرخ والكاتبة والمخرجة مروة رضوان. وقد أسفرت أعمال اللجنة عن اختيار