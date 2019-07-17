صيف الهضبة.. عمرو دياب يطرح بوستر ألبوم «أنا غير»

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

عمرو دياب

بدأ الميجا ستار عمرو دياب، الترويج والدعاية لألبومه الغنائي الجديد "أنا غير"، والمقرر طرحه في الصيف الجاري لعام 2019، برعاية شركة "فودافون". ونشر الهضبة، اليوم الأربعاء، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الأول للألبوم الجديد، من إنتاج شركته "ناي"، وظهر خلاله مرتديا جاكيت باللون الأزرق، وقميص بُني اللون، ونظارة شمس سوداء، وبشعر قصير، مصحوبًا بتعليق: "الصيف مابيبدأش من غير عمرو دياب.. تابعونا علشان تسمعوا ألبوم الهضبة الجديد (أنا غير) قبل أي حد، من إنتاج Nay، صيف الهضبة".

وفور الإعلان عن ألبوم عمرو دياب الجديد لعام 2019، لاقى البوستر تداولًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية من قِبل محبي الهضبة الذين ينتظرونه صيف كل عام. وكان السيناريست الدكتور مدحت العدل، قد أعلن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حكاية ألبوم"، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، مؤخرًا، أنه سيتواجد في الألبوم الجديد للهضبة