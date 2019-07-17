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صيف الهضبة.. عمرو دياب يطرح بوستر ألبوم «أنا غير»

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
عمرو دياب
عمرو دياب
بدأ الميجا ستار عمرو دياب، الترويج والدعاية لألبومه الغنائي الجديد "أنا غير"، والمقرر طرحه في الصيف الجاري لعام 2019، برعاية شركة "فودافون". ونشر الهضبة، اليوم الأربعاء، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الأول للألبوم الجديد، من إنتاج شركته "ناي"، وظهر خلاله مرتديا جاكيت باللون الأزرق، وقميص بُني اللون، ونظارة شمس سوداء، وبشعر قصير، مصحوبًا بتعليق: "الصيف مابيبدأش من غير عمرو دياب.. تابعونا علشان تسمعوا ألبوم الهضبة الجديد (أنا غير) قبل أي حد، من إنتاج Nay، صيف الهضبة".
وفور الإعلان عن ألبوم عمرو دياب الجديد لعام 2019، لاقى البوستر تداولًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية من قِبل محبي الهضبة الذين ينتظرونه صيف كل عام. وكان السيناريست الدكتور مدحت العدل، قد أعلن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حكاية ألبوم"، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، مؤخرًا، أنه سيتواجد في الألبوم الجديد للهضبة
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بهاء الدين محمد يهاجم أصالة: النفوس والفلوس وحشة

هاجم الشاعر بهاء الدين محمد، المطربة السورية أصالة، بعدما قامت صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، بحظر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي، لأغنية "اتهمتك" التي كتب لها كلماتها قبل سنوات وطرحتها ضمن ألبوم "يا مجنون" عام 1999. وكتب عبر "فيسبوك": "صفحة أصالة قفلت صوتها وده قمة قلة الوعي والاحترام والطمع، دي أغاني بيكسبوا منها بقالهم سنين عايزين إيه تاني؟ بالرغم إنهم لا يملكوا حقوق كتير زي فيسبوك ويوتيوب لأن ماكانش وقتها الحقوق دي موجودة، ولكن مطربة بتمنع صوتها إنه يوصل للناس، وبأمانة شرف لناس كتير إني بشير أعمالي معاهم هنا ليكم".
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العسيلي يرد على انتقادات إحراجه لطالب بسبب صورة

واجه المطرب محمود العسيلي حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحراجه لأحد المعجبين عندما طلب منه التقاط صورة في حفله الأخير، حيث وبّخه بطريقة لاذعة أمام الجمهور، قائلا: "حضرتك جامد جدًا! معاك واسطة أو حاجة كده! ولا بتحبني وكل الناس دي بتكرهني! لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها". وبعد تصاعد الانتقادات ضده، رد العسيلي عبر حسابه على موقع "تويتر"، كاشفًا كواليس ما حدث، معتبرًا أن ما يتم تداوله حول رده ليس بالطريقة المنصفة لما حدث.
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حسين الجسمي يرد على شائعة وفاته: الله خير الحافظين

أُشيع خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة النجم الإماراتي حسين الجسمي، في أحد المستشفيات، وحرص المكتب الفني لمجموعة MBC السعودية على إيضاح الحقيقة، من خلال شذى قطان، المذيعة بمحطة راديو بانوراما FM، التابع لمجموعة mbc، عبر "تويتر"، أن تكذب خبر الوفاة، قائلة: "بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرًا كاذبًا ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي، ينفي المكتب الفني في مجموعة إم بي سي هذا الخبر، وقد أجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات، زياد حمزة اتصالًا هاتفيًا بالنجم الكبير الذي استنكر بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة".
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عمرو دياب

مشوار مدحت العدل مع عمرو دياب.. عودة بعد 20 عاما

"عمرو دياب أكثر شخص يبذل مجهودا على نفسه كجسم ولوك واستايل وكل شيء، فهو أذكى فنان ويمكنني أن أقول إنه عبدالحليم حافظ هذا العصر، تعامله مع الإعلام عبقرية منه، فإذا ظهر في التليفزيون لمدة 10 دقائق يشاهده الملايين في وقت واحد، ولديه كاريزما لا يملكها غيره".. هكذا جاءت إجابة السيناريست مدحت العدل حينما سُئل عن رأيه في أسباب نجاح الهضبة عمرو دياب واستمراره كل هذه السنوات، خاصة أن مشوارا كبيرا من الأغاني يجمعهما، فـ"العدل" واحد ممن قدموا أغاني الهضبة الناجحة، التي ساهمت في صنع أسطورته، ومازالت تعيش في أذهاننا إلى الآن.
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هذا ما قاله عمرو أديب عن صورة الهضبة ودينا الشربيني

صورة تجمع ما بين الميجا ستار عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، تسببت في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نظرًا لأنها المرة الأولى التي ينشر فيها "الهضبة" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالنجمة الشابة، ما جعل الإعلامي عمرو أديب يتحدث عن تلك الصورة خلال حلقة مساء أمس السبت من برنامجه "الحكاية" عبر فضائية MBC مصر. وقال "أديب" إنها المرة الأولى التي ينشر فيها "دياب" صورته مع "دينا" بمفردها، وليس مع "فريق العمل" كما حدث في المرة السابقة التي نشر الهضبة صورة تجمعهما بصحبة آخرين.
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نجوم عن صورة الهضبة ودينا الشربيني: الله على جمالكم

لاقت الصورة التي نشرها الفنان عمرو دياب، أمس على حسابه الخاص بموقع «إنستجرام» والتي تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، بإسبانيا، رواجًا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها المرة الأولى التي يقوم فيها «الهضبة» بنشر صورة له مع «الشربيني» وليست صورة مسربة لهما كالعادة، ولم تتوقف التعليقات فقط عند الجمهور، بل أخذ المشاهير والفنانون يعلقون عليها أيضا، حيث كتبت نداء شرارة: «الله على جمال الصورة، الله يهنيكم»، بينما كتبت عبير صبري: «بحبكم»، واكتفت غادة عادل وسامو زين بوضع قلوب على الصورة. وعلقت ياسمين نيازي: «بحبكم».
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للمرة الأولى.. الهضبة ينشر صورته مع دينا الشربيني

فى أحدث ظهور لهما سويا، نشر النجم عمرو دياب صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربينى. وظهر فى الصورة التى نشرها الهضبة عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام» وإلى جانبه دينا الشربينى تمسك بذراعه، وقد ارتدى كل منهما ملابس السهرة، إذ ارتدى عمرو دياب بدلة سوداء اللون، بينما ارتدت دينا الشربينى فستانا أسود اللون هى الأخرى. وكشف الهضبة عن مكان تواجدهما الذى التقطا فيه تلك الصورة، بإسبانيا، إذ كتب على الصورة: «Live now from marbella». كانت الفنانة دينا الشربينى قد تحدثت عن النجم عمرو دياب، وأثنت عليه وعلى صفاته «التى لا يعرفها سوى المقربين منه فقط»، حسب تعبيرها.
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