مجموعات متوازنة في تصفيات آسيا المزدوجة

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

كأس العالم

أسفرت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، التي أُقيمت اليوم الأربعاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن صدامات عربية ساخنة. وتُقام منافسات هذا الدور، خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019، وحتى 9 يونيو 2020، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني "المجموع 12 فريقًا" إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، في المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وجاءت السعودية، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب فلسطين، واليمن، بالإضافة لأوزبكستان، وسنغافورة. كما ضمت المجموعة الثالثة، العراق، والبحرين إلى جانب إيران، وهونج كونج، وكمبوديا، وهو ما تكرَّر في المجموعة الثانية، التي ضمت الأردن، والكويت، إلى جانب أستراليا، وتايوان، ونيبال. وضمت المجموعة الخامسة، منتخبين