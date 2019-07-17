مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد لهذه الأسباب

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

صندوق النقد

يناقش مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، يوم الأربعاء المقبل، وأظهر جدول اجتماع المجلس التنفيذي المنشور على الموقع الرسمي للصندوق إدراج مصر على جدول اجتماعاته لمناقشة المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع بحث ومناقشة المراجعة الـ5 لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، تمهيدًا لصرف 2 مليار دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض مصر، وأوشكت مصر على الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي منذ نحو 3 سنوات.

وخلال الاجتماع مقرر أن تختتم مصر برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار، خلال الشهر الجارى، حيث من المتوقع وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2 مليار دولار، خلال فترة وجيزة. وفي مايو الماضي توصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة