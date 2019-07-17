حبس وإبعاد مصري اخترق موقع مجلس الأمة الكويتي

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

مجلس الأمة الكويتي

أيدت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، برئاسة المستشار عادل الهويدي، أمس الثلاثاء، حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مصري يعمل في مجلس الأمة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لقيامه باختراق الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة وإيقاف حسابات "الأدمن" أثناء إلقاء سمو الأمير كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.

ووجهت النيابة العامة الكويتية، إلى المتهم -المودع بالسجن المركزي- أنه سجل أثناء عمله دخولاً غير مشروع إلى الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة وأوقف حسابات الأدمن المسؤولة عنها، كما أرسل 7 آلاف فيروس خلال 120 ثانية، وذلك خلال إلقاء صاحب السمو كلمته في دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، إلا أن محاولاته باءت

ووجهت النيابة العامة الكويتية، إلى المتهم -المودع بالسجن المركزي- أنه سجل أثناء عمله دخولاً غير مشروع إلى الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة وأوقف حسابات الأدمن المسؤولة عنها، كما أرسل 7 آلاف فيروس خلال 120 ثانية، وذلك خلال إلقاء صاحب السمو كلمته في دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب اكتشافه وإيقافه من قبل إدارة تقنية المعلومات في المجلس.





