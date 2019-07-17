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بـ14 نصيحة.. تجنب الحر الشديد في منزلك

يجب الحرص على الاستحمام قبل الذهاب للنوم، وهي خطوة يتجاهلها الكثيرون، رغم أن الحمام البارد يساعد على ترطيب الجسم ويجعله قادرا على تحمّل درجات الحرارة المرتفعة
تحرير:آية أشرف ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
حرارة الصيف
حرارة الصيف
مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الذي نعاني منه هذه الفترة، نحاول البحث عن أي حلول للتغلب على الحرارة والحفاظ على برودة الجسم، خاصة في ساعات النهار التي يذهب فيها الأطفال إلى المدارس، والكبار إلى العمل، ونحاول في هذه الأيام البحث عن خطوات تساعد في الحفاظ على برودة الهواء للتغلب على ضربات الشمس التي يصاب بها الكثير من الأشخاص نتيجة التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، التي رغم أهميتها تسبب الكثير من الأضرار للشخص؛ مثل الحروق وضربة الشمس. وفي السطور التالية، نحاول التعرف على بعض الحيل التي تساعد في الحفاظ على برودة الهواء في الطقس الحار.
شرب الماء يجب الاهتمام بتناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، خاصة في أوقات الطقس الحار، لأن المياه تساعد على تعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها طوال اليوم في ظل وجوده في الشمس، كما يمكنك التركيز على العصائر والمشروبات المحلاة. حمام بارد يجب الحرص على الاستحمام قبل الذهاب للنوم، وهي خطوة يتجاهلها
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خبراء مناخ: يوليو الجاري الأشد حرارة على الأرض

توقع خبراء المناخ أن درجات الحرارة القياسية، التي شهدتها الكثير من دول العالم على مدار الأسبوعين الماضيين، ربما تجعل من شهر يوليو الجاري أشد الشهور حرارة على الإطلاق. ففي حال استمرت درجات الحرارة التي سادت في النصف الأول من الشهر الجاري على منوالها، فإنها سوف تحطم الرقم القياسي السابق الذي سجلته في يوليو 2017 بنحو 0.025 درجة مئوية، وفقًا لتقديرات باحث المناخ في جامعة أكسفورد البريطانية كارستن هاوشتاين وغيره من الباحثين، وهو ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني.
خسوف-جزئي-للقمر

استعد لمشاهدة خسوف جزئي للقمر بعد قليل

ينتظر العالم خلال الساعات المقبلة، خسوفًا جزئيًا للقمر، وهذه ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع، وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفا كليا) أو تقريبي (فيكون خسوفا جزئيا)، يمكن روية الخسوف في مصر والوطن العربى، ويرى فى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية، في السطور التالية نتناول معلومات أكثر وتفاصيل عن خسوف القمر..
أمراض-من-حمام-السباحة

احم نفسك وأطفالك من خطر حمامات السباحة

ضع في اعتبارك هذه الإحصاءات: نحو النصف (51 بالمئة) من الأمريكيين يعاملون حمامات السباحة مثل حوض الاستحمام.. بمعنى آخر لا يستحم العديد من رواد حمامات السباحة قبل القفز به، حتى بعد التمرين أو التلوث بالتراب في الفناء، ويمكنك تخيل باقي الاحتمالات. كل هذا العرق والأوساخ والزيوت ومنتجات مثل مزيل العرق يقلل من قوة المطهر الذي يحتوي على الكلور، وبالتالي فهو أقل فعالية في الحفاظ على المياه نظيفة، وهذا يجعل السباحين أكثر عرضة للجراثيم التي يمكن أن تسبب العدوى والمرض والالتهابات.
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تنظيف-المنزل

لست البيت الشاطرة.. 8 حيل لتنظيف منزلك في الصيف

تعاني ربة المنزل من القيام بالأمور المنزلية في الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجعلها غير قادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه، وشعورها الدائم بالإجهاد، إضافة إلى انتشار الكثير من الحشرات التي تنشط في الصيف وتحتاج إلى التنظيف الدائم للمنزل؛ لذلك تبذل الكثير من السيدات مجهودا كبيرا في تنظيف المنزل في الصيف ولكن دون تنظيم. في السطور التالية نساعدك في التعرف على عدد المرات التي يحتاجها منزلك للتنظيف في الصيف للحفاظ على نظافته وحماية أطفالك من الأمراض التي تحدث نتيجة عدم النظافة، ونستعرض أيضًا بعض الحيل التي تسهل عليكِ عملية التنظيف.
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أخطاء ترتكبها يوميًّا عند تشغيل مكيف هواء سيارتك

لا شك أن مكيف هواء السيارة يعد من أهم الأجزاء التي يبحث عنها الجمهور بشكل رئيس، خاصة أنه ذو أهمية كبيرة في فصل الصيف ودرجات الحرارة الشديدة، ولذلك فإن كل السائقين يبحثون دومًا عن كيفية الحفاظ على كفاءته وأدائه لأطول فترة ممكنة. وبشكل عام، يرتكب العديد من ملاك السيارات أخطاء كبيرة في عملية تشغيل مكيف الهواء، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على الأداء خلال المستقبل القريب، ولذلك فإن تجنب تلك الأخطاء يجب أن يكون من الأمور الرئيسة في حسابات ملاك السيارات بشكل أساس.
احمي-طفلك-في-المصيف (2)

استمتعي بالمصيف واحمي شعر طفلك بهذه الحيل

مع دخول الصيف والذهاب للشواطئ، يزداد قلق الأمهات على أطفالهن من مياه البحر وأشعة الشمس وتأثيرها على بشرتهم، أسئلة الأمهات حول طرق حماية الأطفال من مياه البحر وحمامات السباحة التي تكون مليئة بالكلور وتسبب مشاكل كثيرة لشعر الأطفال، كما يؤدي التعرض المستمر لأشعة الشمس إلى تصبغات جلدية يمكن أن تؤذي الطفل؛ لأن بشرتهم من النوع الحساس، في السطور التالية نساعدك على تقديم روشتة للاستمتاع بفصل الصيف والذهاب للشواطئ مع حماية طفلك من مياه البحر المالحة وحمامات السباحة أيضًا.
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