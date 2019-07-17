بـ14 نصيحة.. تجنب الحر الشديد في منزلك

يجب الحرص على الاستحمام قبل الذهاب للنوم، وهي خطوة يتجاهلها الكثيرون، رغم أن الحمام البارد يساعد على ترطيب الجسم ويجعله قادرا على تحمّل درجات الحرارة المرتفعة

تحرير:آية أشرف ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

حرارة الصيف

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الذي نعاني منه هذه الفترة، نحاول البحث عن أي حلول للتغلب على الحرارة والحفاظ على برودة الجسم، خاصة في ساعات النهار التي يذهب فيها الأطفال إلى المدارس، والكبار إلى العمل، ونحاول في هذه الأيام البحث عن خطوات تساعد في الحفاظ على برودة الهواء للتغلب على ضربات الشمس التي يصاب بها الكثير من الأشخاص نتيجة التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، التي رغم أهميتها تسبب الكثير من الأضرار للشخص؛ مثل الحروق وضربة الشمس. وفي السطور التالية، نحاول التعرف على بعض الحيل التي تساعد في الحفاظ على برودة الهواء في الطقس الحار.

شرب الماء يجب الاهتمام بتناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، خاصة في أوقات الطقس الحار، لأن المياه تساعد على تعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها طوال اليوم في ظل وجوده في الشمس، كما يمكنك التركيز على العصائر والمشروبات المحلاة. حمام بارد يجب الحرص على الاستحمام قبل الذهاب للنوم، وهي خطوة يتجاهلها