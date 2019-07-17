بـ14 نصيحة.. تجنب الحر الشديد في منزلك

يجب الحرص على الاستحمام قبل الذهاب للنوم، وهي خطوة يتجاهلها الكثيرون، رغم أن الحمام البارد يساعد على ترطيب الجسم ويجعله قادرا على تحمّل درجات الحرارة المرتفعة
مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الذي نعاني منه هذه الفترة، نحاول البحث عن أي حلول للتغلب على الحرارة والحفاظ على برودة الجسم، خاصة في ساعات النهار التي يذهب فيها الأطفال إلى المدارس، والكبار إلى العمل، ونحاول في هذه الأيام البحث عن خطوات تساعد في الحفاظ على برودة الهواء للتغلب على ضربات الشمس التي يصاب بها الكثير من الأشخاص نتيجة التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، التي رغم أهميتها تسبب الكثير من الأضرار للشخص؛ مثل الحروق وضربة الشمس. وفي السطور التالية، نحاول التعرف على بعض الحيل التي تساعد في الحفاظ على برودة الهواء في الطقس الحار.
شرب الماء
يجب الاهتمام بتناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، خاصة في أوقات الطقس الحار، لأن المياه تساعد على تعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها طوال اليوم في ظل وجوده في الشمس، كما يمكنك التركيز على العصائر والمشروبات المحلاة.
حمام بارد
يجب الحرص على الاستحمام قبل الذهاب للنوم، وهي خطوة يتجاهلها
شرب الماء
يجب الاهتمام بتناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، خاصة في أوقات الطقس الحار، لأن المياه تساعد على تعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها طوال اليوم في ظل وجوده في الشمس، كما يمكنك التركيز على العصائر والمشروبات المحلاة.
حمام بارد
يجب الحرص على الاستحمام قبل الذهاب للنوم، وهي خطوة يتجاهلها الكثيرون، رغم أن الحمام البارد يساعد في ترطيب الجسم ويجعله قادرا على تحمّل درجات الحرارة المرتفعة، ويساعد على الاسترخاء والنوم سريعًا.
ملابس أطفالك
يجب الحرص على الاهتمام بالأطفال، خاصة الرضع منهم، وإبعادهم قدر الإمكان عن أشعة الشمس وأوقات الظهيرة التي تكون فيها الشمس ساطعة، والحرص على تحريك عربة الطفل في المكان المظلل، تحت شجرة أو استخدام غطاء للعربة نفسها.
ملابس واقية من الحر
يجب ارتداء ملابس واقية من حرارة الصيف، واختيار الألوان الفاتحة وبشكل أساسي الأبيض منها، والابتعاد قدر الإمكان عن اللون الأسود؛ لأنه يتسبب في تركيز الشمس على الجسم بشكل قوي، يهمك أن تعرف.. فوائد زراعة الصبار لمواجهة حر الصيف
الصن بلوك
الصن بلوك مهم، ويفضّل دهنه على جلد الأطفال، فهي خطوة مهمة لكِ ولطفلك، لحماية الجلد من أشعة الشمس الحارقة. ركزي على الوجه واليدين والرقبة والرجلين.
تهوية المنزل
يفضل تهوية المنزل في المساء لتجديد الهواء الذي يدخل منزلك، فهذه الخطوة تساعد على الاستفادة من الساعات المنعشة في المساء.
المصابيح
من الأفضل التقليل أو التخلص من المصابيح المتوهجة التي تكون عاملا في ارتفاع حرارة الجو في المنزل، لذلك يفضل عدم استخدامها واستبدال المصابيح الموفرة بها.
ترطيب السرير
إذا ذهبت إلى النوم ولم تتمكن من النوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، يمكنك استخدام زجاجة مياه باردة، رش منها على السرير والوسادة باستخدام أي بخاخة، فهذه الخطوة مفيدة وتساعد على النوم.
مكان النوم
يفضل النوم على سرير منفصل؛ لأن درجات الحرارة المرتفعة تجعلك لا تستطيع النوم بشكل جيد بجوار شريكك، ويمكن النوم على الأرض بشكل مباشر دون الحاجة لسرائر أطفال.
كمادات الهواء البارد
جربي كمادات الهواء البارد على نقاط النبض والجبهة والظهر والعنق، فهذه المناطق تتعرض للحرارة بشكل سريع، ووضع الكمادات يساعد في تخفيف درجة حرارة الجسم.
غسل القدمين
القدمان من أكثر المناطق في الجسم التي تتعرض لحرارة الصيف؛ لذلك يمكنك غسلهما بالماء البارد، كل ما عليكِ هو غسل القدمين في وعاء به ماء بارد، لأن أصابع القدمين من الأجزاء الحساسة جدا.
- يمكن وضع ورق الجرائد المبلل على النافذة، هذه الفكرة تساعد في تبريد الهواء الذي يدخل إلى المنزل.
- شرائح الخيار ستساعد على ترطيب الجسم في الصيف، كل ما عليك هو قطع الخيار شرائح، ثم وضعه في الثلاجة وبعد ذلك وضعه على الوجه، هذه الخطوة تجعلك تشعر بالترطيب.
- كما يمكنك الاستعانة بالشاي بالنعناع، جهز كوبا من الشاي بالنعناع وضعه في الثلاجة حتى يبرد، ثم ضعه في زجاجة ببخاجة، واستخدمه كـ"سبراي" على الجسم، وستشعر بالترطيب.