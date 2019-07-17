فودافون تطلق أول منصة رقمية لتشغيل وتدريب الشباب

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

فودافون

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وألكسندر فرومان المدير التنفيذي لفودافون مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة فودافون وذلك بغرض إطلاق منصة رقمية لدعم ورعاية مبادرات وأعمال ريادة الأعمال وتقييم مشروعاتهم بالإضافة إلى تولى جوانب التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتضمن البروتوكول قيام الشركة باختيار أفضل الكوادر الشبابية من المدارس والجامعات ومختلف التجمعات الشبابية من منظمات المجتمع المدني، وذلك للانضمام لمنظومة التدريب والتأهيل العملي التي سيتم تنفيذها داخل الشركة بما يساعد على دعم قدرات الشباب العملية والذهنية.

كما يتضمن التعاون تنفيذ ورش عمل مخصصة للفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 14 حتى 18 سنة لتدريبهن على مجالات التكويد وتصميم المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج محادثات على مواقع التواصل الاجتماعى وتتضمن تنفيذ محادثات شهرية مجانية من خلال الشركة مصممة بشكل يسمح للشباب للحصول على التعليم والتدريب. كما