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فودافون تطلق أول منصة رقمية لتشغيل وتدريب الشباب

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
فودافون
فودافون
شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وألكسندر فرومان المدير التنفيذي لفودافون مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة فودافون وذلك بغرض إطلاق منصة رقمية لدعم ورعاية مبادرات وأعمال ريادة الأعمال وتقييم مشروعاتهم بالإضافة إلى تولى جوانب التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتضمن البروتوكول قيام الشركة باختيار أفضل الكوادر الشبابية من المدارس والجامعات ومختلف التجمعات الشبابية من منظمات المجتمع المدني، وذلك للانضمام لمنظومة التدريب والتأهيل العملي التي سيتم تنفيذها داخل الشركة بما يساعد على دعم قدرات الشباب العملية والذهنية.
كما يتضمن التعاون تنفيذ ورش عمل مخصصة للفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 14 حتى 18 سنة لتدريبهن على مجالات التكويد وتصميم المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج محادثات على مواقع التواصل الاجتماعى وتتضمن تنفيذ محادثات شهرية مجانية من خلال الشركة مصممة بشكل يسمح للشباب للحصول على التعليم والتدريب. كما
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مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد لهذه الأسباب

يناقش مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، يوم الأربعاء المقبل، وأظهر جدول اجتماع المجلس التنفيذي المنشور على الموقع الرسمي للصندوق إدراج مصر على جدول اجتماعاته لمناقشة المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع بحث ومناقشة المراجعة الـ5 لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، تمهيدًا لصرف 2 مليار دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض مصر، وأوشكت مصر على الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي منذ نحو 3 سنوات.
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكرم الطلاب الأوائل خريجي مبادرة مبرمجي المستقبل (3)

وزير الاتصالات يكرم أوائل «مبادرة مبرمجي المستقبل»

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تصل لـ5 ملايين جنيه| تفاصيل قروض «تشطيب» وحدات السكن

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم، مثل قروض التمويل العقاري، والسيارات، والتعليم، إلى جانب إتاحة تمويلات خاصة بتشطيب الوحدات، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكلفة التشطيب بعد قرار تعويم الجنيه المصري. وتقدم البنوك التمويلات الخاصة بتشطيب الوحدات بمختلف أنواعها، سواء كانت سكنية، أو إدارية، أو مصيفية، أو تجارية، من خلال مجموعة من الشروط والمحددات، التي تختلف من بنك إلى آخر، وبسعر فائدة مناسب.
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.55 جنيه، ونحو 16.56 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
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