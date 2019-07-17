سرطان الرئة والقولون.. الشواء على الفحم لم يعد متعة

الشواء على الفحم من أكثر العادات الماتعة في الصيف، ولكن كن حريصًا على طريقة الشوي والتوابل والأعشاب التي تضيفها لكي تحصل على طعام صحي خالٍ من الأمراض
عندما يأتي فصل الصيف، تستعد العائلات للتنزه والذهاب إلى الحدائق والمصايف من أجل قضاء وقت ماتع، وعند الحديث عن التنزه بالنسبة لجميع الدول العربية، فلا بد من أن نتكلم عن الطعام، ففي مثل هذه الرحلات نحب تناول الأطعمة المشوية؛ مثل الدجاج المشوي واللحوم المشوية بصوص الباربيكيو، ولكن هل فكرت في تأثير الشواء على الفحم فى صحتك؟ من المؤكد أن الأدخنة المنبعثة تؤثر فى الرئة، وربما تصل إلى سرطان الرئة، وأخطر ما نفعله هو استنشاق هذه الأدخنة لنتحسس مذاق الطعام، حسبما ذكر موقع "live strong".
منذ العديد من السنوات وحتى الآن، ما زالت توجد بعض العادات المتعلقة بقضاء عطلة الصيف، ومن بينها شوي الطعام في الهواء الطلق أو في شرفة المنزل، فالكثير يفضل مذاق الأطعمة التي يتم شواؤها بمثل هذه الطرق التقليدية على الشوايات الحديثة بالكهرباء، ولكن في هذه الحالة "ليس كل ما هو قديم مفيدا"، فأثبتت الكثير
منذ العديد من السنوات وحتى الآن، ما زالت توجد بعض العادات المتعلقة بقضاء عطلة الصيف، ومن بينها شوي الطعام في الهواء الطلق أو في شرفة المنزل، فالكثير يفضل مذاق الأطعمة التي يتم شواؤها بمثل هذه الطرق التقليدية على الشوايات الحديثة بالكهرباء، ولكن في هذه الحالة "ليس كل ما هو قديم مفيدا"، فأثبتت الكثير من الدراسات خطورة تناول هذه الأطعمة على الصحة، خاصة في ما يتعلق بالإصابة بالسرطان، فعند طهي الطعام في درجة حرارة عالية من خلال شواية الفحم، ينتج عنها مادة تسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة، وتعرف أيضًا بـ"HCAs" في الطعام.
وأثبتت العديد من الدراسات أن التعرض المستمر لـHCAs يتسبب في الإصابة بالسرطان في المعامل الحيوانية، حيث يسمح بتكوّن أورام في الثدي والقولون والكبد والجلد والرئة والبروستاتا، كما أن التعرض للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات الناتجة عن احتراق الفحم يتسبب في الإصابة بأنواع محددة من السرطان، نقلا عن "cancer.gov".
وعند الحديث عن سرطان القولون، لا نستطيع أن ننسى المذيع شريف مدكور، والنصائح التي جاء بها الأطباء بعد إصابته بسرطان القولون:
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1- يجب أن تحتوي الوجبات على عناصر غذائية غنية بالمياه مثل الخضراوات الورقية، وتستطيع الحصول عليها بسهولة من طبق السلطة. تناول الفواكه أيضا لأنها تحتوي على أفضل أنواع السكريات الطبيعية، كما أنها تسهل من عملية الهضم، خاصة لمَن يعانون من مشكلات الجهاز الهضمي، والتهاب الأمعاء (التهاب القولون المزمن)، نقلا عن "nytimes".
2- بالنسبة للشوي على الفحم، يمكنك استبدال الأسماك والمأكولات البحرية باللحوم، والابتعاد التام عن اللحوم المصنعة المتمثلة في البرجر، فمثل هذه الأنواع من اللحوم تحتوي على مادة مسرطنة، وعلى الرغم من أن شوي الأسماك تنتج عنه أمينات حلقية غير متجانسة، أشار بعض الأطباء إلى أن الأسماك على الأقل لا تحتاج لكثير من الوقت مثل الدجاج واللحم البقري.
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3- نقع اللحوم أولا قبل الشوي، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن نقع اللحوم على الأقل لـ30 دقيقة يقلل من تكوّن HCAs على اللحوم والأسماك في أثناء الشوي. وقال أحد الأطباء إنه يجب وضع حاجز من السكر والزيت بين اللحم والحرارة، وفي هذه الحالة فإن السكر والزيت سيحترقان بدلا من اللحم، كما أن ذلك يعطي مذاقا لذيذا للغاية.
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4- نصح الطبيب بروكتون بأن طهي الطعام مع الفلفل الأحمر والتوابل والأعشاب يكون مفيدا بشكل كبير، لأنها مكونات تحتوي على مركبات فينوليه، ومن ثم على ما يبدو أنها تقلل من احتمالية تكوّن المواد المسرطنة نتيجة خصائصها المضادة للأكسدة.
5- تقليل وقت الطهي من الأمور المهمة التي وضعها الأطباء في المقدمة، فكلما استمر الطهي لفترة طويلة، يحدث تفاعل كيميائي في الطعام، وتزداد أيضا معدلات تكوّن HCAs، فحاول قدر الإمكان طهي الطعام بطرق صحية وعدم تركه لفترات طويلة.
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