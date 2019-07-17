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سرطان الرئة والقولون.. الشواء على الفحم لم يعد متعة

الشواء على الفحم من أكثر العادات الماتعة في الصيف، ولكن كن حريصًا على طريقة الشوي والتوابل والأعشاب التي تضيفها لكي تحصل على طعام صحي خالٍ من الأمراض
تحرير:إسراء سليمان ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
أضرار شوي الطعام على الفحم
أضرار شوي الطعام على الفحم
عندما يأتي فصل الصيف، تستعد العائلات للتنزه والذهاب إلى الحدائق والمصايف من أجل قضاء وقت ماتع، وعند الحديث عن التنزه بالنسبة لجميع الدول العربية، فلا بد من أن نتكلم عن الطعام، ففي مثل هذه الرحلات نحب تناول الأطعمة المشوية؛ مثل الدجاج المشوي واللحوم المشوية بصوص الباربيكيو، ولكن هل فكرت في تأثير الشواء على الفحم فى صحتك؟ من المؤكد أن الأدخنة المنبعثة تؤثر فى الرئة، وربما تصل إلى سرطان الرئة، وأخطر ما نفعله هو استنشاق هذه الأدخنة لنتحسس مذاق الطعام، حسبما ذكر موقع "live strong".
منذ العديد من السنوات وحتى الآن، ما زالت توجد بعض العادات المتعلقة بقضاء عطلة الصيف، ومن بينها شوي الطعام في الهواء الطلق أو في شرفة المنزل، فالكثير يفضل مذاق الأطعمة التي يتم شواؤها بمثل هذه الطرق التقليدية على الشوايات الحديثة بالكهرباء، ولكن في هذه الحالة "ليس كل ما هو قديم مفيدا"، فأثبتت الكثير
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العرق والإكسسوارات والحناء.. ابتعد عن كل ما يضر جلدك

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