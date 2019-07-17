رياضة

«كاف» يقرر إقامة نهائي أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

تحرير:أحمد بركات ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
أزمة الترجي والوداد
أزمة الترجي والوداد
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إلغاء نظام مباراة الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المواسم المقبلة، وعلم «التحرير»، أن مسؤولو الكاف أعلنوا إقامة النهائي من مباراة واحدة فقط بداية من النسخة المقبلة لكل بطولة، وكان نهائي دوري أبطال إفريقيا شهد مشاكل تنظيمية في نسخة العام الجاري، بعد إلغاء مباراة الإياب بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، بعد احتجاج الأخير على تعطل تقنية الفيديو.
وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بيانًا رسميًا، تُعلن فيه موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن أزمة نهائي أبطال إفريقيا 2019 بين الوداد المغربي والترجي التونسي. وكان الترجي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد الفوز على الوداد بهدف نظيف، بعدما رفض الأخير استكمال المباراة، بعد اعتراض لاعبي الوداد
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مجموعات متوازنة في تصفيات آسيا المزدوجة

أسفرت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، التي أُقيمت اليوم الأربعاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن صدامات عربية ساخنة. وتُقام منافسات هذا الدور، خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019، وحتى 9 يونيو 2020، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني "المجموع 12 فريقًا" إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، في المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.
محمد-هاني-بعثة-الأهلى-تصل-الجزائر (3)

محمد هاني: لا تنازل عن الفوز بلقب الدوري

عبر محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، عن تفاؤله الشديد بقدرة الفريق على حسم بطولة الدوري، في ظل الاستعداد القوي من جانب الجهاز الفني واللاعبين والطموحات التي يملكها الجميع من أجل الفوز باللقب. وأوضح محمد هاني، للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن الفريق يستعد بقوة لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك بعد فترة إعداد مميزة خلال معسكر إسبانيا، ونجاح الجهاز الفني في تجربة العديد من الأمور الخططية، مؤكدا أنه لا تنازل عن الفوز باللقب من أجل إسعاد الجماهير، في ظل حالة التركيز الشديدة بين الجميع.
حازم-امام (3)

تغيير لائحة الانتخابات والمدرب القادم.. الثعلب يتحدث

يرى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، أن الدوري وجدول المسابقة جعلا الجميع متحفزا للهجوم على اتحاد الكرة، ما أدى إلى حالة شحن كبير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته التليفزيونية. وواصل الثعلب: "لا بد من إبعاد النواحي الانتخابية عن الإدارة، ما دامت الجمعية العمومية كبيرة وصوت الأهلي والزمالك مثل أي مركز شباب، لذا من ينجح ليس شرطا أن يكون دائما الأصلح بل الشخص المحبوب واللذيذ ومن يحبه الناس أكثر، هناك أسماء عديدة ترددت لرئاسة اتحاد الكرة، ولكن لن يحصل بعضهم إلا على 5 أو 6 أصوات وسيسقط سقوطا ذريعا لأنه ليس له علاقات أو قاعدة انتخابية".
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الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

كاس تصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

حسمت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) موقفها من الطعون المقدمة من قبل نادي الترجي التونسي، ونظيره الوداد الرياضي المغربي، فيما يخص الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم المنصرم (2018/2019). وذكرت محكمة التحكيم الرياضية في بيان رسمي، أن القرار النهائي المتعلق بنهائي دوري أبطال إفريقيا (2018-2019) سيصدر في 31 من شهر يوليو الجاري. وكشف بيان محكمة التحكيم الرياضية عن أن الوداد طلب إلغاء قرار إعادة المباراة، وإعلان فوزه باللقب واستلام الجائزة المالية المخصصة للفائز.
الاتحاد-الافريقي‎

صدمة للأهلي.. الكاف يرفض مد القيد الإفريقي

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أن الاتحاد تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو وبذلك يجب على كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم الجديد المطالبة بتقديم قوائمها قبل نهاية يوم 30 يوليو الجاري.
فوزي-لقجع-رئيس-نادي-نهضة-بركان

الكاف يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، إيقاف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية، لمدة عام، بعد شكوى الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما، ضده واتهامه بالاعتداء عليه عقب مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. واتَّهم باملاك تيسيما، فوزي لقجع، بالاعتداء عليه بالضرب مباشرة بعد نهاية مباراة الزمالك ونهضة بركان، في 26 من شهر مايو الماضي، والتي شهدت جدلا تحكيميا واسعا، بعد سقوط الحكم الإثيوبي في هفوات تحكيمية.
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بعد تجديد الإعارة.. ماذا قدم رمضان صبحي للأهلي؟

"سأكون متواجدًا في الأهلي موسم آخر من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والذهاب مجددا لكأس العالم للأندية".. هكذا بدأ رمضان صبحي تصريحاته عقب تجديد إدارة النادي الأهلي استعارته من صفوف فريق هدرسفيلد الإنجليزي، وهي تصريحات مشابهة لما أدلى به اللاعب عند التعاقد معه في منتصف الموسم الجاري، نعم كانت نفس الكلمات العاطفية التي تهدف لكسب جماهير السوشيال ميديا ليس أكثر، ولأنه يعلم أن هذه تدعم موقفه مع الجماهير، لذا عاد صبحي ليردد نفس التصريحات من أجل المزيد من الدعم أملا في أن يكونوا خلفه في الموسم الذي سقضيه في الأهلي.
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