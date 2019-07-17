«كاف» يقرر إقامة نهائي أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

تحرير:أحمد بركات ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

أزمة الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إلغاء نظام مباراة الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المواسم المقبلة، وعلم «التحرير»، أن مسؤولو الكاف أعلنوا إقامة النهائي من مباراة واحدة فقط بداية من النسخة المقبلة لكل بطولة، وكان نهائي دوري أبطال إفريقيا شهد مشاكل تنظيمية في نسخة العام الجاري، بعد إلغاء مباراة الإياب بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، بعد احتجاج الأخير على تعطل تقنية الفيديو.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بيانًا رسميًا، تُعلن فيه موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن أزمة نهائي أبطال إفريقيا 2019 بين الوداد المغربي والترجي التونسي. وكان الترجي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد الفوز على الوداد بهدف نظيف، بعدما رفض الأخير استكمال المباراة، بعد اعتراض لاعبي الوداد



وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بيانًا رسميًا، تُعلن فيه موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن أزمة نهائي أبطال إفريقيا 2019 بين الوداد المغربي والترجي التونسي.



وكان الترجي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد الفوز على الوداد بهدف نظيف، بعدما رفض الأخير استكمال المباراة، بعد اعتراض لاعبي الوداد على تعطل تقنية الفيديو، وهو ما حرمهم من التأكد من صحة هدف أحرزه وليد الكرتي في الشوط الثاني.



ولم يتم احتساب هدف الكرتي بداعي التسلل، وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة ورفض فريق الوداد العودة للملعب لعدم تفعيل تقنية الفار وأعلن الحكم، فوز الترجي وتتويجه بطلًا للمسابقة القارية.



وقالت «كاس» في بيانها الذي صدر الاثنين، أنها حددت يوم 31 يوليو الجاري، موعدًا لإصدار القرار النهائي بشأن شكوى نادي الوداد على احتساب الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا.



