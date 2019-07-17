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كارينباور وزيرة للدفاع.. اختبار جديد لخليفة ميركل

يعد اختيار كرامب كارينباور لهذا المنصب خطوة مفاجئة، حيث أكدت أنها ستتخلى عن أي منصب وزاري للتركيز على قيادة الحزب، وسط توقعات بتولي وزير الصحة ينس سبان، وزارة الدفاع.
تحرير:أحمد سليمان ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
كارينباور
كارينباور
تولت أنجريت كرامب كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منصب وزيرة الدفاع، وسط تحديات كبيرة بانتظارها. أمس الثلاثاء، تمت الموافقة رسميا على تعيين أورسولا فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة في منصب رئيسة للمفوضية الأوروبية. وبعد مغادرة فون دير لاين منصبها كوزيرة للدفاع، كان على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تختار وزيرا جديدا للدفاع، ليقع اختيارها على أنجريت كرامب كارينباور، خليفتها المحتملة، ورئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
وأشارت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، إلى أن توماس ستروبيل، نائب كرامب كارينباور في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أخبر وكالة الأنباء الألمانية "دي بيه أيه" في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، أن رئيسة الحزب ستصبح وزيرا للدفاع. وأضافت أنه من المقرر أن تؤدي كرامب كارينباور اليمين الدستورية كوزير للدفاع
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القوات-التركية-فى-العراق

مقتل نائب القنصل التركي ومرافقيه في إطلاق نار بالعراق

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، أن نائب القنصل العام التركي ومرافقيه قتلوا في إطلاق نار في أربيل بالعراق. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن شبكة "رووداو" الكردية "مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار"، مشيرة إلى أن نائب عام القنصل التركي بينهم.
ميركل

في عيد ميلادها الـ65.. التكهنات تحيط بصحة ميركل

في نهاية 2017، تمكنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الفوز في الانتخابات العامة، لتشغل منصب المستشارة للمرة الرابعة على التوالي. إلا أنها منذ ذلك الحين، مرت بالعديد من الأزمات، على رأسها الصعوبات التي واجهتها في تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى أزمة المهاجرين. والآن مع احتفالها بعيد ميلادها الخامس والستين، انتشرت العديد من التكهنات حول حالتها الصحية، بعد أن ظهرت في عدة مناسبات رسمية وهي ترتعش. ويبدو أن ما وصلت إليه ميركل الآن من نجاحات سياسية كان له علامات منذ البداية، إذ عُرف عن ميركل منذ نعومة أظافرها حبها للشؤون السياسية.
صواريخ-إس-400

تركيا تستقبل الطائرة الروسية الـ13 بمعدات «إس-400»

وصلت معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية، إلى تركيا، لليوم السادس على التوالي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن عملية شحن معدات منظومة "إس400" ما زالت مستمرة، وأنه في هذا الإطار هبطت الطائرة الـ13 في قاعدة "مرتد" الجوية بالعاصمة أنقرة. والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة. وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.
أنجريت كرامب-كارينباور

تعيين الخليفة المحتملة لميركل وزيرة للدفاع بألمانيا

أفاد بيان رسمي بأن أنجريت كرامب-كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستتولى وزارة الدفاع في ألمانيا، بعد انتخاب أورسولا فون دير لايين التي كانت تشغل هذا المنصب رئيسة للمفوضية الأوروبية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فمن المقرر تعيين كرامب-كارينباور، المعروفة في ألمانيا باسم «آي كاي كاي» و«ميني ميركل»، خلال حفل تسلم وتسليم في برلين، الأربعاء، وفقا لما أكده نائب رئيس مجلس الولايات الألمانية «البوندسرات» في بيان.
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منظومة إس 400 -مقاتلة إف 35

شحنة ثانية من صواريخ إس 400 تصل تركيا

أعلنت تقارير إعلامية أمريكية، صادرة اليوم السبت، عن أن شحنة ثانية من أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع إس 400 وصلت، صباح اليوم السبت، إلى قاعدة مورتد الجوية التركية. ووصلت الشحنة الأولى من منظومة صواريخ إس 400 الروسية إلى تركيا، أمس الجمعة، وبعدها بساعات أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة تسلمت الأجزاء الأولى من صفقة إس 400 رسميا. وشهدت العلاقات التركية الأمريكية، توترا على خلفية إصرار الجانب التركي على شراء المنظومة الروسية الاعتراضية.
ميركل-تجلس-خلال السلام-الوطنى

رعشة ميركل تثير التكهنات.. ممَ تعاني المستشارة؟

عندما تظهر أية أعراض مرضية على زعيم لدولة ما، خلال مناسبة رسمية وأمام عدسات الكاميرات، حينها يصبح الأمر قضية رأي عام وتنتشر الأقاويل حول حالته الصحية والسبب وراء ذلك. إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حاولت تجاهل تلك الأقاويل، إلا أن رعشة جسدها أمام عدسات المصورين فضحتها، ما دفعها للتأكيد على أنها بحالة صحية جيدة. حيث اضطرت، ميركل، اليوم الخميس، إلى الجلوس أثناء النشيد الوطني في حفل رسمي، في تغيير نادر في البروتوكول، محاولة السيطرة على الرعشة التي تعرضت لها ثلاث مرات، علنا في أقل من شهر.
ميركل-تنهي-أزمة-ماسن-على-حساب-شعبية-حكومتها

أزمة سياسية تواجه ميركل بسبب صادرات الأسلحة

على مدى سنوات طويلة، كانت الصناعات العسكرية صداعا في رأس الحكومات الألمانية، خاصة أنها كانت تسعى لإخماد نيران النقد الموجه لبرلين بشكل دائم بسبب صادراتها العسكرية المختلفة، وهو الأمر الذي تعهدت به ألمانيا خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من تعهدات ألمانيا، فإنها حققت مستويات ضخمة من صادرات الأسلحة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو الأمر الذي جاء في ضوء العديد من الظروف السياسية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، ما أسهم في تصدير أزمة كبيرة لبرلين.
ميركل-تجلس-خلال السلام-الوطنى

بعد الرعشة الثالثة.. الكرسي ينقذ ميركل من الإحراج

مع تكرار إصابة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، برعشة أثناء وقوفها في فعاليات رسمية، لجأ مساعديها إلى وضع كرسيين جلست عليهما ميركل، ورئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، خلال عزف السلام الوطني للبلدين، في حفل أقيم خارج مبنى المستشارية في برلين.. الاستعانة بالكرسي، جاء بعد يوم الواقعة الثالثة خلال شهر، لإصابة المستشارة الألمانية بالرعشة في وقوف مماثل، في حين لم تبدو عليها أي علامات تشير إلى مرضها، لكنها اعتبرت التأثير النفسي للحادثة الأولى في منتصف يونيو هو المسؤول عن الحوادث اللاحقة.
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