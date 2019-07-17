كارينباور وزيرة للدفاع.. اختبار جديد لخليفة ميركل

يعد اختيار كرامب كارينباور لهذا المنصب خطوة مفاجئة، حيث أكدت أنها ستتخلى عن أي منصب وزاري للتركيز على قيادة الحزب، وسط توقعات بتولي وزير الصحة ينس سبان، وزارة الدفاع.

تحرير:أحمد سليمان ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

كارينباور

تولت أنجريت كرامب كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منصب وزيرة الدفاع، وسط تحديات كبيرة بانتظارها. أمس الثلاثاء، تمت الموافقة رسميا على تعيين أورسولا فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة في منصب رئيسة للمفوضية الأوروبية. وبعد مغادرة فون دير لاين منصبها كوزيرة للدفاع، كان على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تختار وزيرا جديدا للدفاع، ليقع اختيارها على أنجريت كرامب كارينباور، خليفتها المحتملة، ورئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وأشارت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، إلى أن توماس ستروبيل، نائب كرامب كارينباور في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أخبر وكالة الأنباء الألمانية "دي بيه أيه" في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، أن رئيسة الحزب ستصبح وزيرا للدفاع. وأضافت أنه من المقرر أن تؤدي كرامب كارينباور اليمين الدستورية كوزير للدفاع