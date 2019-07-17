مقتل نائب القنصل التركي ومرافقيه في إطلاق نار بالعراق

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

قوات تركية في العراق - أرشيفية

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، أن نائب القنصل العام التركي ومرافقيه قتلوا في إطلاق نار في أربيل بالعراق. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن شبكة "رووداو" الكردية "مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار"، مشيرة إلى أن نائب عام القنصل التركي بينهم.