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مقتل نائب القنصل التركي ومرافقيه في إطلاق نار بالعراق

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
قوات تركية في العراق - أرشيفية
قوات تركية في العراق - أرشيفية
ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، أن نائب القنصل العام التركي ومرافقيه قتلوا في إطلاق نار في أربيل بالعراق. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن شبكة "رووداو" الكردية "مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار"، مشيرة إلى أن نائب عام القنصل التركي بينهم.

 

كارينباور 1

كارينباور وزيرة للدفاع.. اختبار جديد لخليفة ميركل

تولت أنجريت كرامب كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منصب وزيرة الدفاع، وسط تحديات كبيرة بانتظارها. أمس الثلاثاء، تمت الموافقة رسميا على تعيين أورسولا فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة في منصب رئيسة للمفوضية الأوروبية. وبعد مغادرة فون دير لاين منصبها كوزيرة للدفاع، كان على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تختار وزيرا جديدا للدفاع، ليقع اختيارها على أنجريت كرامب كارينباور، خليفتها المحتملة، ورئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
ميركل

في عيد ميلادها الـ65.. التكهنات تحيط بصحة ميركل

في نهاية 2017، تمكنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الفوز في الانتخابات العامة، لتشغل منصب المستشارة للمرة الرابعة على التوالي. إلا أنها منذ ذلك الحين، مرت بالعديد من الأزمات، على رأسها الصعوبات التي واجهتها في تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى أزمة المهاجرين. والآن مع احتفالها بعيد ميلادها الخامس والستين، انتشرت العديد من التكهنات حول حالتها الصحية، بعد أن ظهرت في عدة مناسبات رسمية وهي ترتعش. ويبدو أن ما وصلت إليه ميركل الآن من نجاحات سياسية كان له علامات منذ البداية، إذ عُرف عن ميركل منذ نعومة أظافرها حبها للشؤون السياسية.
صواريخ-إس-400

تركيا تستقبل الطائرة الروسية الـ13 بمعدات «إس-400»

وصلت معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية، إلى تركيا، لليوم السادس على التوالي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن عملية شحن معدات منظومة "إس400" ما زالت مستمرة، وأنه في هذا الإطار هبطت الطائرة الـ13 في قاعدة "مرتد" الجوية بالعاصمة أنقرة. والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة. وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.
أنجريت كرامب-كارينباور

تعيين الخليفة المحتملة لميركل وزيرة للدفاع بألمانيا

أفاد بيان رسمي بأن أنجريت كرامب-كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستتولى وزارة الدفاع في ألمانيا، بعد انتخاب أورسولا فون دير لايين التي كانت تشغل هذا المنصب رئيسة للمفوضية الأوروبية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فمن المقرر تعيين كرامب-كارينباور، المعروفة في ألمانيا باسم «آي كاي كاي» و«ميني ميركل»، خلال حفل تسلم وتسليم في برلين، الأربعاء، وفقا لما أكده نائب رئيس مجلس الولايات الألمانية «البوندسرات» في بيان.
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مطار ابها (2)

سكاي نيوز: الملاحة تسير بشكل طبيعي في مطار أبها

أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الإثنين، أن الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي في مطار أبها السعودي، وذلك بعد تعرضه لهجوم حوثي، مساء أمس الأحد. وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إسطنبول تُسقط أردوغان وانقلاب بإثيوبيا

طالعتنا الصحف الإماراتية بنتائج الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، كما تناولت محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها إثيوبيا، واستعرضت الصحف استهداف الحوثيين مطار أبها مجددا، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "أردوغان يخسر معركة إسطنبول.. وتركيا إلى عهد جديد"، كشفت صحيفة "الخليج" أن حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مُنِي أمس الأحد، بهزيمة للمرة الثانية في الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، التي تحولت إلى "معركة من أجل الديمقراطية"، واستفتاء على شعبية الرئيس وحزبه الحاكم.
أكرم-إمام-أوغلو

إمام أوغلو يهزم رجل أردوغان في انتخابات إسطنبول.. من هو؟

فاز مرشح المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في انتخابات إسطنبول المُعادة، بعد فرز 95 في المائة من الأصوات، بفارق واضح عن مرشح الحزب الحاكم في تركيا "بن علي يلدريم"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وحصل "أوغلو" مرشح حزب الشعب الجمهوري على 53.6 في المئة من الأصوات مقابل 45.4 في المئة، لمرشح حزب العدالة والتنمية "يلدريم". وبحسب وكالة الأناضول الرسمية للبلاد، أقر يلدريم، بتقدم منافسه المعارض في الانتخابات. وتُعد هذه النتائج صفعة قوية لرجب طيب أردوغان الذي ضغط على اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة الاقتراع، بحسب "بي بي سي".
انفجار في السودان

7 قتلى و20 جريحًا حصيلة تفجير مسجد شرق بغداد

أكدت مصادر بالشرطة العراقية، اليوم الجمعة، أن الانفجار الذي وقع بمسجد شرق بغداد أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. وأشار المصادر، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إلى أنه من المتوقع ارتفاع أعداد القتلى؛ لأن كثيرا من المصابين في حالة خطيرة. وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم، بأن عددا من القتلى والجرحى سقطوا بتفجير حزام ناسف في منطقة البلديات شرقي بغداد. يذكر أن الحالة الأمنية في بغداد تحسنت بصورة كبيرة منذ هزيمة تنظيم داعش في 2017، وصارت التفجيرات نادرة في المدينة.
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