سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

6 نصائح لتعامل المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة

وحيد سعودي: يجب عدم ركن السيارات تحت أشعة الشمس مباشرة تجنبا لظاهرة الاحتباس الحراري.. خبراء المناخ: يوليو الجاري الأشد حرارة فى الأرض على مستوى العالم
تحرير:أمين طه ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
خلال الفترة الماضية حدثت تغيرات فى درجات الحرارة مفاجئة، وتعرضت البلاد لموجات حر شديدة بعد أن ارتفعت درجات الحرارة فى بداية فصل الربيع، وذلك نتيجة التغيرات المناخية التى تجتاح العالم، الأمر الذى تسبب فى التأثير على صحة الإنسان بشكل كبير، حيث يتوقع خبراء المناخ أن درجات الحرارة القياسية، التي شهدتها الكثير من دول العالم على مدار الأسبوعين الماضيين، ربما تجعل من شهر يوليو الجاري أشد الشهور حرارة على الإطلاق، وسنستعرض فى هذا التقرير عددا من النصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة المستمر.
يجب عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة  من جانبه قال وحيد سعودي، مدير عام التحاليل الجوية، إنه من المتوقع أن يحدث انخفاض فى درجات الحرارة اعتبارا من الغد، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، وتستمر فى الانخفاض حتى يوم الأحد المقبل، على أن تعاود ارتفاعها من يوم الاثنين المقبل. وأضاف سعودي، فى تصريح
اقرأ المزيد
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

من عمر 9 سنوات.. فتح باب التقديم بجامعة الطفل

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم للانضمام للدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل 2019، اعتبارا من الأحد المقبل. وأوضح صقر، في بيان، الأربعاء، أن برنامج جامعة الطفل، أطلقته الأكاديمية عام 2015، على أن يكون التقدم من خلال الرابط التالي http://childuni.asrt.sci.eg/، ويستقبل هذا العام عدد 3690 طالبًا تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات ونصف من مختلف محافظات الجمهورية في 39 جامعة مصرية حكومية وخاصة ومركز بحثي.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

التضامن: مليار جنيه زيادة في مخصصات الدعم النقدي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك زيادة مليار جنيه فى مخصصات الدعم النقدى فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020. وأوضحت الوزارة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أكثر من 3 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدى، مضيفة أن حجم التشابك بين وزارة المالية وهيئة التأمينات بلغ 898 مليار جنيه، وتم الاتفاق على سداد 160 مليار جنيه سنويا لهيئة التأمينات.
ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

هل تنهي زيادة أعداد طلاب الطب أزمة نقص الأطباء؟

«نزيف الأطباء عرض مستمر».. منذ سنوات لم يتوقف الحديث عن قضية نقص الأطباء بالمستشفيات التى باتت تؤرق القطاع الصحي والمجتمع بصفة عامة، لكنها بين الحين والآخر تعود للظهور على السطح، حيث يتم الحديث عن السيناريوهات التى من شأنها أن تعالج هذا العجز المتزايد، آخر هذه السيناريوهات كان حديث الحكومة فى الآونة الأخيرة عن نيتها زيادة عدد الطلاب كليات الطب وإنشاء كليات جديدة ولكنها كانت مجرد سيناريوهات لم ترق إلى مستوى التنفيذ، وهو الأمر الذى قوبل برفض كبير من قبل نقابة الأطباء، وعمداء الكليات الذين أكدوا على أن هذا الحل لن يكون مجديا وأن الأزمة ستظل قائمة
دير-الانبا-بيشوى-وادى-النطرون-مسار-العائلة-المقدسة

حقيقة استبعاد الفاتيكان مسار العائلة المقدسة من الحج

زيارة حُدد لها يوما 29 و30 أبريل 2017، قبلها فقط بـ20 يوما، وفي أثناء الاحتفال بقداس أحد السعف يضرب تفجيران إرهابيان كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية. يتكهن البعض بتأجيل زيارة البابا فرنسيس لمصر، إلا أن أهم رجل في الكنيسة الكاثوليكية حول العالم يصر على الزيارة في موعدها، ويؤكد أن مصر بلد آمن، وفي أكتوبر 2017 يبارك أيقونة العائلة المقدسة، ويتم إدراج المسار ضمن برنامج الحج الذي تصدره الفاتيكان كل عام في 2018، إلا أن هذا العام تم استبعاد 4 مواقع من الخمسة الموجودة في المرحلة الأولى للمسار المكون من 25 موقعا.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

لماذا لا نشعر بانخفاض درجات الحرارة؟.. الأرصاد تجيب

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بدأت الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أن الطقس الحالي الذي تشهده البلاد به انخفاض 3 درجات للحرارة عن الأيام الماضية. وأضاف عبد العال، في تصريحاته لـ«التحرير، أن درجات الحرارة تنحصر نهاية الأسبوع ما بين 36 و37 درجة، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة يتسبب في الإحساس بأن درجات الحرارة مرتفعة، مؤكدًا أن درجات الحرارة تستقر بشكل نهائي نهاية الأسبوع الجاري.
ستاد-القاهرة‎ (3)

الحر مش دايم.. 4 نصائح من الأرصاد لمشجعي أمم إفريقيا

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة التي تشهدها بعض مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك بدءًا من يومي الجمعة والسبت المقبلين. وأضاف في تصريحاته إلى «التحرير»، أن درجة الحرارة تصل يوم الجمعة المقبل إلى 37 درجة، والسبت 36 درجة، محذرًا المشجعين الذين يحرصون على مشاهدة وتشيجع مباريات كأس الأمم الإفريقية من الاستاد، وطالبهم بتوخي أقصى درجات الحذر من عدم الاستمرار بشكل مباشر في أشعة الشمس، فضلًا عن اصطحاب مياه، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية، والواقي.
حزب-المحافظين

«المحافظين» يقدم روشتة لمنع التسرب من التعليم

طالبت الدكتورة إيمان الريس، رئيسة لجنة الطفل بحزب المحافظين، بضرورة تفعيل قانون حماية الطفل من التسرب من التعليم، ومعاقبة الآباء والأمهات المتسببين في انتشار ظاهرة الهروب من التعليم، لافتة إلى أن عمل الأطفال يعد انعكاسا لحرمان الطفل من أهم حقوقه الإنسانية وهو الحق فى التعليم والراحة والنمو فى بيئة صحية. وأوضحت «الريس» أن قانون حماية الطفل هو القانون رقم 10/ 1999 ويحمل عنوان «قانون حماية الأطفال وأغراض أخرى»، ويعد إحدى الآليات المهمة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.
طقس-حر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. و3 مدن فقط +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org