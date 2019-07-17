6 نصائح لتعامل المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة

وحيد سعودي: يجب عدم ركن السيارات تحت أشعة الشمس مباشرة تجنبا لظاهرة الاحتباس الحراري.. خبراء المناخ: يوليو الجاري الأشد حرارة فى الأرض على مستوى العالم

تحرير:أمين طه ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

خلال الفترة الماضية حدثت تغيرات فى درجات الحرارة مفاجئة، وتعرضت البلاد لموجات حر شديدة بعد أن ارتفعت درجات الحرارة فى بداية فصل الربيع، وذلك نتيجة التغيرات المناخية التى تجتاح العالم، الأمر الذى تسبب فى التأثير على صحة الإنسان بشكل كبير، حيث يتوقع خبراء المناخ أن درجات الحرارة القياسية، التي شهدتها الكثير من دول العالم على مدار الأسبوعين الماضيين، ربما تجعل من شهر يوليو الجاري أشد الشهور حرارة على الإطلاق، وسنستعرض فى هذا التقرير عددا من النصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة المستمر.

يجب عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة من جانبه قال وحيد سعودي، مدير عام التحاليل الجوية، إنه من المتوقع أن يحدث انخفاض فى درجات الحرارة اعتبارا من الغد، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، وتستمر فى الانخفاض حتى يوم الأحد المقبل، على أن تعاود ارتفاعها من يوم الاثنين المقبل. وأضاف سعودي، فى تصريح

يجب عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

من جانبه قال وحيد سعودي، مدير عام التحاليل الجوية، إنه من المتوقع أن يحدث انخفاض فى درجات الحرارة اعتبارا من الغد، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، وتستمر فى الانخفاض حتى يوم الأحد المقبل، على أن تعاود ارتفاعها من يوم الاثنين المقبل.

وأضاف سعودي، فى تصريح لـ«التحرير» أن هناك عدة نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة من خلال عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة بين وقتى الظهيرة والعصر، وعدم الجلوس فى المناطق المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة.

الاطمئنان على دورة تبريد السيارات

وأشار إلى ضرورة شرب السوائل بشكل مستمر خاصة المياه الطبيعية وارتداء الملابس القطنية، مطالبا جميع المواطنين بعدم التواجد على الشواطئ وقت الظهيرة، ويفضل الأوقات فى الصباح الباكر وقبل غروب الشمس مباشرة

وبالنسبة لقائدي المركبات أوضح مدير عام التحاليل الجوية، أنه يفضل الاطمئنان على دورة تبريد السيارات قبل الإقلاع على الطرق، إضافة إلى عدم ركن السيارات تحت أشعة الشمس مباشرة تجنبا لظاهرة الاحتباس الحراري.

شرب السوائل

بينما أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، وتصل ستنكسر غدا الخميس، كأى موجة حارة، ولا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها موجه حارة لم تمر بها البلاد منذ 21 عاما.

وأضاف عبد العال، فى تصريح لـ«التحرير» أن شرب السوائل خلال ارتفاع درجات الحرارة من أهم النصائح التى يجب الالتزام بها، وسرعة التوجه للمستشفيات حال ارتفاع درجات حرارة الجسم، وعدم ترك علب الكانزات أو المعطر داخل السيارات تحت أشعة الشمس مباشرة حتى لا تنفجر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أن ما يثار حول أن درجات الحرارة ستصل لـ47 درجة، كلام عار تماما عن الصحة، موضحا أن اليوم الأربعاء هو ذروة الموجة الحارة، وستعاود الانخفاض يوم الخميس لتصل إلى 38 درجة مئوية.

يوليو الجاري الأشد حرارة على الأرض

وفى سياق متصل توقع خبراء المناخ أنه في حال استمرت درجات الحرارة التي سادت في النصف الأول من الشهر الجاري على منوالها، فإنها سوف تحطم الرقم القياسي السابق الذي سجلته في يوليو 2017 بنحو 0.025 درجة مئوية، وفقًا لتقديرات باحث المناخ في جامعة أكسفورد البريطانية كارستن هاوشتاين وغيره من الباحثين، وهو ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني.

من جهته، أكد مدير مركز نظام الأرض بجامعة بنسلفانيا الأمريكية مايكل مان، في تغريدة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه من المعروف أن شهر يوليو هو أشد شهور العام حرارة على مستوى العالم، وفي حال تبين أن الشهر الجاري هو أكثر شهور يوليو حرارة على الإطلاق، فستسنح الفرصة ليسجل أعلى درجة حرارة على الأرض على الإطلاق.

ورأى علماء آخرون على أن هذا الاستنتاج غير مؤكد؛ لأن الظروف المناخية قد تتغير في النصف الثاني من الشهر، لكنه يشير إلى ارتفاع مطرد النسق في درجات الحرارة بفعل زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن محطات توليد الطاقة والسيارات والطائرات وغيرها من المصادر في ظل قطع الأشجار.