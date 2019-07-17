السيطرة على حريق مصنع «آيس كريم» في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

حريق - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أشرف الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشبَّ بمصنع بسكويت «آيس كريم»، بقرية «ميت بشار» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، حيث جرى الدفع بأربعة سيارات إطفاء تمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي بنشوب حريق بمصنع بسكويت «آيس كريم» بقرية «ميت بشار»، التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح. على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بأربعة