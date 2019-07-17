مؤتمر أبو تلات.. بين الأساقفة الأربعة وحماة الإيمان

الأساقفة الأربعة أصحاب البيان في المجمع المقدس الأخير ينظمون مؤتمرا للعقيدة في «أبو تلات».. يحاضر في المؤتمر مؤسسو الصفحات التي تهاجم البابا تواضروس

تحرير:بيتر مجدي ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

ما كان يتم إنكاره في الشهور الماضية، بوجود صراع مستتر داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بين اتجاهين أحدهما يوصف بـ«المستنير»، والآخر يوصف بـ«القديم»، كُشفت الآن بعض أوراقه المختفية، صفحات مثل «حماة الإيمان»، و«عضمة زرقا»، ومن على شاكلتهما من صفحات تهاجم البابا تواضروس وعددا من الأساقفة مثل الراحل الأنبا إبيفانيوس، وتعلن انتماءها للبابا الراحل شنودة الثالث، لم تعد مجرد صفحات والمسؤولون عنها ليسوا مجرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبحوا في الصورة بجانب الأساقفة الذين يمثلون التيار التقليدي، وصارت مواقع التواصل ساحة للتباري بين الطرفين.

الصفحات المنتمية للتيار القديم من الأساقفة في الكنيسة كانت تهاجم البابا تواضروس على أغلب تحركاته وقراراته، وكان أبرزها وقت عمل زيت الميرون، ووقت زيارته للسويد ومقابلته رئيسة الكنيسة اللوثرية هناك، وعند استقباله لها في القاهرة، ونفس الأمر وقت زيارة بابا الفاتيكان في أبريل 2017 ومهاجمة اتفاق «المعمودية». في

الصفحات المنتمية للتيار القديم من الأساقفة في الكنيسة كانت تهاجم البابا تواضروس على أغلب تحركاته وقراراته، وكان أبرزها وقت عمل زيت الميرون، ووقت زيارته للسويد ومقابلته رئيسة الكنيسة اللوثرية هناك، وعند استقباله لها في القاهرة، ونفس الأمر وقت زيارة بابا الفاتيكان في أبريل 2017 ومهاجمة اتفاق «المعمودية».

في السنوات الماضية، كانت ساحة مواقع التواصل الاجتماعي فقط لمهاجمي البابا تواضروس قبل أن تظهر في الفترة الأخيرة صفحات تتبع نفس أسلوبهم وتهاجمهم بنفس الطريقة، ويدّعي مؤسسوها غير المعروفين حتى الآن أنهم كانوا ضمن مجموعات «حماة الإيمان»، وانشقوا عنهم بعدما انتقل ملف إدارة هذه المجموعة من إحدى الجهات داخل الكاتدرائية لجهة أخرى أيضا بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

مؤتمر أبو تلات يكشف

الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، ومعهم الأنبا مايكل الأسقف العام في فرجينيا، أصدروا بيانا قبيل انعقاد المجمع المقدس الأخير في يونيو الماضي، ووضعوا مجموعة مطالب تشبه التي كتبها «كاهن نيو جيرسي» المستتر، في مارس في أثناء حدوث اجتماعات من قبل بعض الأساقفة القدامى. (للمزيد: بيان 4 أساقفة ومقال كاهن.. المسكوت عنه في الكنيسة)

يذكر أن صفحة حماة الإيمان هي أول صفحة تنشر هذا البيان الذي يعد أمرا داخليا داخل الكنيسة لا يمكن أن يخرج إلا من خلال أحد الذين كتبوا البيان، وجميعهم أساقفة، وجه لهم الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، انتقادات بعدها. (اقرأ أيضا: الأنبا دانيال عن بيان الأساقفة الأربعة: 2% من المجمع)

الآن يجري هؤلاء الأساقفة مؤتمرا خاصا بالعقيدة القبطية الأرثوذكسية، حسبما أعلنوا عنه بحضور مجموعة كبيرة من الشباب في بيت المؤتمرات التابع للكنيسة بمنطقة أبو تلات بالإسكندرية، لكن غاب عنهم هذه المرة الأنبا مايكل وحل محله الأنبا كاراس الأسقف العام للمحلة، الذي يدير الإيبارشية حاليا بعد استبعاد أسقفها الأنبا متياس وقت تولي الأنبا بيشوي مطران دمياط الراحل سكرتارية المجمع المقدس وفي زمن البابا شنودة الثالث. (للمزيد: مؤتمر أبو تلات.. هل يحشد الأساقفة الأربعة الشباب؟)

اليوم صفحة «أبطل شرهم وجنونهم»، التي تهاجم صفحات حماة الإيمان والمسؤولين عنها وبعض الشخصيات التي تعادي البابا تواضروس، كشفت أن المحاضرين في مؤتمر «أبو تلات»، هم مؤسسو الصفحات التي تهاجم البابا تواضروس، في المؤتمر الذي ترعاه بشكل رئيسي أسقفية الشباب، ما يطرح تساؤلات عدة حول حالة الصراع أو الخلاف داخل الكنيسة بين كل تيار من التيارين الرئيسيين اللذين يبدو أنهما يتصارعان حاليا حول الأفكار، لكن ربما يكون الصراع أكبر من الأفكار إلى الكرسي والسلطة، خاصة بعدما جاء البابا رقم 118 بعيدا عن الأساقفة المقربين من البابا الراحل شنودة الثالث، وكانوا منقسمين إلى فريقين يدعم كل منهما صعود أحد المتصارعين وقتها للكرسي بعد رحيله.



كيف تدير الكنيسة خلافاتها؟

وجود تيارين أو أكثر أو وجود صراع بين تيار حداثي وتيار تقليدي أو قديم، ليس وليد اللحظة، ولا هذا الزمن داخل الكنيسة، بل بدأ مبكرا في عصر رسل وتلاميذ السيد المسيح، بين بطرس، أكبر تلاميذ السيد المسيح، والذي كان يريد أن يقوم المؤمنون الجدد بكل العادات اليهودية باعتبارها أساس المسيحية، والقديس بولس أحدث المنضمين للتلاميذ والذي رفض الإثقال على الناس وفضّل أن يكتفي بمعموديتهم فقط.

لأجل هذا الخلاف في الرأي عقد أول مجمع في تاريخ الكنيسة في مدينة أورشليم سنة 51م لنظر هذا الأمر، وبعد دراسة ومناقشات انتهى رسل وتلاميذ السيد المسيح لرأي القديس بولس، بمن فيهم القديس بطرس، وصارت الكنيسة في طريق التحديث بدلا من التمسك بالعادات القديمة اليهودية التي لا تخص من هم من غير اليهود.

في القرون الثلاثة الأولى كانت الكنيسة تعقد المجامع المسكونية بحضور كل أساقفة العالم المأهول بالسكان في ذلك الوقت لحل المشكلات واختلافات الرأي، وبعد قرنين بدأت الخلافات تدب بين الكراسي الرئيسية، وبدأت الانشقاقات بعد أول 3 مجامع مسكونية أقرت أمورا كثيرة، ورغم الانشقاق فإن الكنائس جميعها تخضع لما تم إقراره في هذه المجامع.

في القرن العشرين ظهر اتجاهان في الكنيسة القبطية، أحدهما مثله الأب متى المسكين ومدرسة الترجمة من اللغات القديمة مثل اليونانية، ومدرسة الترجمة من اللغات الوسيطة مثل الإنجليزية، والتي دعمتها السلطة في الكنيسة ممثلة في البابا الراحل شنودة الثالث، وتم اختزال الأمر في وجود خلاف بين شخصين هما الأب متى المسكين والبابا شنودة، ورغم أن جزءًا من الخلاف كان شخصيا، فإن كلا منهما يمثل طريقا مختلفا.

مواقع التواصل الاجتماعي ساحة

ما كان يدور داخل الكنيسة، أصبحت الآن مواقع التواصل الاجتماعي ساحة له، فأمام التيار القديم بالكنيسة الذي يريد أن تظل الأمور كما هي بدون تغيير أو مراجعة، ظهر صوت آخر لشباب يدرس ويقرأ الكتب المترجمة، وأصبحت هناك مبادرات جماعية ومبادرات فردية من شباب للدراسة والبحث، ورغم أن الأمر يبدو في مجمله صراعا شخصيا وتلاسنا بين بعض المجموعات، فوسط ذلك تخرج الأفكار وتتم مناقشتها والجدال حولها.