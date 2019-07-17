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مؤتمر أبو تلات.. بين الأساقفة الأربعة وحماة الإيمان

الأساقفة الأربعة أصحاب البيان في المجمع المقدس الأخير ينظمون مؤتمرا للعقيدة في «أبو تلات».. يحاضر في المؤتمر مؤسسو الصفحات التي تهاجم البابا تواضروس
تحرير:بيتر مجدي ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
الأنبا موسى في مؤتمر سابق لمعهد الرعاية
الأنبا موسى في مؤتمر سابق لمعهد الرعاية
ما كان يتم إنكاره في الشهور الماضية، بوجود صراع مستتر داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بين اتجاهين أحدهما يوصف بـ«المستنير»، والآخر يوصف بـ«القديم»، كُشفت الآن بعض أوراقه المختفية، صفحات مثل «حماة الإيمان»، و«عضمة زرقا»، ومن على شاكلتهما من صفحات تهاجم البابا تواضروس وعددا من الأساقفة مثل الراحل الأنبا إبيفانيوس، وتعلن انتماءها للبابا الراحل شنودة الثالث، لم تعد مجرد صفحات والمسؤولون عنها ليسوا مجرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبحوا في الصورة بجانب الأساقفة الذين يمثلون التيار التقليدي، وصارت مواقع التواصل ساحة للتباري بين الطرفين.
الصفحات المنتمية للتيار القديم من الأساقفة في الكنيسة كانت تهاجم البابا تواضروس على أغلب تحركاته وقراراته، وكان أبرزها وقت عمل زيت الميرون، ووقت زيارته للسويد ومقابلته رئيسة الكنيسة اللوثرية هناك، وعند استقباله لها في القاهرة، ونفس الأمر وقت زيارة بابا الفاتيكان في أبريل 2017 ومهاجمة اتفاق «المعمودية». في
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المستشار-محمد-شيرين-فهمى (2)

إنشاء إدارة جنائية لقضايا الإرهاب بإشراف شيرين فهمي

قرر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند اليها جميع الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، يُعهد إليها جميع قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة. تضمن القرار إسناد الإشراف على المأمورية إلى المستشار محمد شرين فهمي الرئيس بالمحكمة، عضو المكتب الفني، إشرافًا كاملا بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة مع إعطائه جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة.
رئيس-الأركان-بحث-مع-نظيرة-السوداني (1)

رئيس الأركان يبحث مع نظيره السوداني تأمين الحدود ومواجهة الإرهاب

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة السودانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية" والذى تستضيفه القاهرة. تناول اللقاء سُبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة جميع أعمال التسلل والتهريب. كما ترأس رئيسى الأركان الجلسة الختامية للإجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية"، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

من عمر 9 سنوات.. فتح باب التقديم بجامعة الطفل

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم للانضمام للدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل 2019، اعتبارا من الأحد المقبل. وأوضح صقر، في بيان، الأربعاء، أن برنامج جامعة الطفل، أطلقته الأكاديمية عام 2015، على أن يكون التقدم من خلال الرابط التالي http://childuni.asrt.sci.eg/، ويستقبل هذا العام عدد 3690 طالبًا تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات ونصف من مختلف محافظات الجمهورية في 39 جامعة مصرية حكومية وخاصة ومركز بحثي.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة تسدد 160 مليار جنيه للمعاشات في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مطالبة بسداد 160 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2019- 2020 للتأمينات والمعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.7% بإجمالى مبلغ يتجاوز التريليون جنيه، لافتا إلى أن الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية استطاعت حل التشابك التاريخى الخاص برد أموال التأمينات والمعاشات. وقال إن الحكومة تستهدف فى الموازنة الجديدة 40% زيادة ببند الاستثمارات بإجمالى 140 مليار جنيه، موضحا: "الحكومة منذ أن قدمت للبرلمان موازنة العام المالى 2019- 2018، لم تطلب تعديلا واحدا، بل حققت كل ما التزمت به وحققت فائضا أيضا".
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تواضروس-والانبا-موسى

مؤتمر أبو تلات.. هل يحشد الأساقفة الأربعة الشباب؟

يبدو أن الأساقفة الذين أصدروا بيانا الشهر الماضي قبيل انعقاد الجلسة العامة والختامية لاجتماع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لم يتوقف حراكهم عند حدود هذا البيان الذي وضعوا فيه مجموعة من الشروط والمطالبات التي اعتبروها للحفاظ على إيمان ومنهج الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي كلها أمور عكس النهج الذي يتبعه البابا تواضروس، إذ دعا الأنبا بنيامين مطران المنوفية والأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة لمؤتمر لمدة 5 أيام في أبو تلات بالإسكندرية لمؤتمر عن العقيدة بحضور عدد كبير من شباب الكنيسة.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (1)

طريق الاستنارة.. مقالة البابا تواضروس بمجلة الكرازة

صدر العدد الأخير من مجلة «الكرازة»، وهي بمثابة المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تنشر أخبارها في مصر والمهجر، وكذلك القرارات البابوية وقرارات المجمع المقدس، وكان الموضوع الرئيسي للعدد الأخير هو الاجتماع السنوي للمجمع المقدس، ونشرت المجلة مقال البابا تواضروس الثاني لهذا العدد بعنوان «طريق الاستنارة»، وهو بمثابة الكلمة التي ألقاها في الجلية العامة للمجمع يوم الخميس الماضي، وأشار البابا لقصة «تلميذي عمواس»، الذين ظهر لهما السيد المسيح قبل الصعود، ولم يعرفا أنه هو إلا بعدما تركهم، وفقا لما جاء في الإنجيل.
البابا-تواضروس-فى-احتفالات-الكنيسة-القبطية-الارثوذكسية (1)

الصراع الكنسي على مواقع التواصل يتحول إلى «عين بعين»

بعد عدة سنوات كان الصوت الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي للصفحات المنتقدة لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية الأنبا تواضروس الثاني، ممن يطلقون على أنفسهم أنهم «حماة الإيمان»، و«أبناء البابا شنودة»، وفي نفس الوقت ينشرون مقالات وفيديوهات للبابا الراحل شنودة الثالث وكذلك مطران دمياط وكفر الشيخ الراحل الأنبا بيشوي، باعتبارهم ممثلي الإيمان الصحيح في الكنيسة، مؤخرا وبعد اجتماع المجمع المقدس الأخير بدأت تظهر أصوات وصفحات مضادة لهذا الاتجاه، وتنشر ضد هذه الصفحات والرموز الذين يستترون خلفها؛ ما يشير لتطور الأوضاع في الكنيسة.
الانبا-دانيال

مؤيدو الأساقفة الأربعة يهاجمون الأنبا دانيال

أثارت تصريحات الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس عن الأساقفة الأربعة الذين أصدروا بيانا إلى البابا تواضروس الثاني -قبل انعقاد الجلسة العامة للمجمع المقدس الخميس الماضي- يعترضون فيه على بعض الأمور التي تسير في الكنيسة، رد فعل غاضبا من مساندي هؤلاء الأساقفة الذين يمثلون التيار المنغلق في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجاه بعض القضايا مثل الوحدة مع الكنائس الأخرى أو تناول المرأة وقت الطمث، أو تطوير المنظومة الإدارية في الكنيسة تجاه المؤسسية، ورغم ذلك فلم يرد أحد من هؤلاء الأساقفة حتى الآن بشكل رسمي.
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