«من الحب ما قتل».. اعترافات «ذابح» أسرته في الفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

محل الواقعة

قال "خالد. م. ف" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، في التحقيق معه أمام المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، إن السبب في قتله أسرته هو عشقه لهم وخوفه الشديد عليهم "بدل بهدلتهم بسبب تراكم ديوني". وأشار إلى أنه كان حافظا للقرآن الكريم ويجيد تلاوته باللغة الإنجليزية، وكان ميسور الحال وينعم بحياة آمنة ومستقرة خالية من المشكلات، حتى وقع في أزمة مالية كبرى وكان مطلوبا منه تسديد مليون ونصف، أخذها من شباب بقريته لتوظيفهم في الإمارات، وفشل في توفير فرص عمل لهم، فطالبه الدائنون بإعادة نقودهم، وبدؤوا يترددون على منزل أسرته حتى تشاجر مع والديه.

وكشف عن أنه اضطر إلى ترك منزل العائلة، وانتقل للعيش في شقته التي وقعت فيها الجريمة، وكان يحاول البحث عن طريقة لإعادة أموال الدائنين، إلا أنه تلقى تهديدات منهم باغتصاب زوجته وقتلها هي وأطفاله، وقال إنه لا يتحمل أن يرى فيهم مكروها وبدأت تتردد جملتا "من الحب ما قتل"، و"الضرورات تبيح المحظورات"، وقرر إنهاء