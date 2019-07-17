جريمة

«من الحب ما قتل».. اعترافات «ذابح» أسرته في الفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
محل الواقعة
محل الواقعة
قال "خالد. م. ف" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، في التحقيق معه أمام المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، إن السبب في قتله أسرته هو عشقه لهم وخوفه الشديد عليهم "بدل بهدلتهم بسبب تراكم ديوني". وأشار إلى أنه كان حافظا للقرآن الكريم ويجيد تلاوته باللغة الإنجليزية، وكان ميسور الحال وينعم بحياة آمنة ومستقرة خالية من المشكلات، حتى وقع في أزمة مالية كبرى وكان مطلوبا منه تسديد مليون ونصف، أخذها من شباب بقريته لتوظيفهم في الإمارات، وفشل في توفير فرص عمل لهم، فطالبه الدائنون بإعادة نقودهم، وبدؤوا يترددون على منزل أسرته حتى تشاجر مع والديه.
وكشف عن أنه اضطر إلى ترك منزل العائلة، وانتقل للعيش في شقته التي وقعت فيها الجريمة، وكان يحاول البحث عن طريقة لإعادة أموال الدائنين، إلا أنه تلقى تهديدات منهم باغتصاب زوجته وقتلها هي وأطفاله، وقال إنه لا يتحمل أن يرى فيهم مكروها وبدأت تتردد جملتا "من الحب ما قتل"، و"الضرورات تبيح المحظورات"، وقرر إنهاء
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عصابة ونصب وقصة هروب.. ألغاز مذبحة الفيوم

«بدل بهدلتهم بسبب تراكم ديوني» هكذا برر «خالد. م. ف»، قتل زوجته وأطفاله الأربعة، تلك الجريمة التي اهتز لها الرأي العام وتابع تفاصيلها على مدار الأيام الماضية نظرا لبشاعتها. وأمام المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، زاد رب الأسرة في اعترافاته أن السبب في قتله أسرته هو عشقه لهم وخوفه الشديد عليهم، مشيرا إلى أنه كان حافظا للقرآن الكريم، وكان ميسور الحال، حتى وقع في أزمة مالية كبرى وكان مطلوبا منه تسديد مليون ونصف، أخذها من شباب بقريته لتوظيفهم، وفشل في توفير فرص عمل لهم، فطالبه الدائنون بإعادة نقودهم، حتى تشاجر مع والديه.
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قتيل و7 مصابين في انقلاب سيارة «عُمال» بأسوان

شهدت مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة تقل عددا من عمال شركة النصر للتعدين، في أثناء توجههم إلى العمل. وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل جثة العامل المتوفى إلى مشرحة إدفو العمومية، والمصابون تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج، بينما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وأشرفت على الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المتوفى والمصابين فى الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
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السيطرة على حريق مصنع «آيس كريم» في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أشرف الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشبَّ بمصنع بسكويت «آيس كريم»، بقرية «ميت بشار» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، حيث جرى الدفع بأربعة سيارات إطفاء تمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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حبس وإبعاد مصري اخترق موقع مجلس الأمة الكويتي

أيدت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، برئاسة المستشار عادل الهويدي، أمس الثلاثاء، حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مصري يعمل في مجلس الأمة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لقيامه باختراق الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة وإيقاف حسابات "الأدمن" أثناء إلقاء سمو الأمير كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.
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«عايزة أشرب يابابا».. تفاصيل جديدة في مذبحة الفيوم

قال "خالد. م. ف. ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم، إنه عاد من السفر ليلة الواقعة، وذهب لشراء ساطور، وسَنّه كي لا يعذب أسرته في أثناء قتلهم ليموتوا بضربة واحدة، ثم عاد لمنزله وجلس وسط أسرته يلاطفهم ويداعبهم حتى ناموا جميعا عدا هو ظل مستيقظا حتى صلى الفجر، ثم استيقظت إحدى بناته وطلبت مياهًا فأحضرها لها ونامت مرة أخرى. وأضاف أمام النيابة العامة أنه استغرق 7 دقائق فقط لتنفيذ جريمته، إذ دقت الساعة الثامنة فاستل الساطور ودخل غرفة بناته وبدأ بقتل زوجته، ثم الطفلة وهي في حضن أمها، ثم قتل الطفلتين الأخريين، وبعدها ذهب إلى غرفة نجله وقتله.
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حريق في مصنع أثاث بالفيوم.. و3 سيارات لإطفائه

وقع حريق في مصنع للأثاث الخشبي، اليوم الثلاثاء، بالمنطقة الصناعية الثانية التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية بنشوب حريق بمصنع مملوك لـ"عادل شفيق صموئيل"، 60 سنة، مقيم بمدينة سنورس. على الفور، توجهت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية بالفيوم، وتمكنت من إخماده قبل أن يمتد لباقى المصانع المجاورة المنطقة الصناعية.
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النيابة تصرح بدفن جثامين ضحايا «مذبحة الفيوم»

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، في الساعات فجر اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثامين الخمس ضحايا حادث "مذبحة الفيوم" بعد الانتهاء من تشريح الجثامين وبيان أسباب وتوقيت الوفاة. واستلمت أسرتي الزوجة القتيلة والزوج جثامين ذويهم فجر اليوم، وتم دفنهم في مقابر الأسرة بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، وأخذوا واجب العزاء على المقابر وانصرفوا دون الحديث مع أحد سوى تكرارهم بأنّ نجلهم برئ من تهمة قتل أسرته التي كان يحبها كثيرًا.
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أهالي الفيوم يدشنون «هاشتاج» للدفاع عن قاتل أسرته

دشن أهالي محافظة الفيوم، "هاشتاج" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للدفاع عن «خالد. م. ف. ع»، 38 عاما، المتهم بقتل زوجته وأورده الأربعة داخل شقتهم السكنية ببرج الملكة، بواسطة "ساطور"، أطلقوا عليه اسم «#مستر_خالد_مستحيل_يقتل»، مؤكدين أنّه على خلق ودين، وحافظ لكتاب الله تعالى، كما أنّه بنى مسجدًا بقريته، وأنّه شديد الحب لفعل الخير، إذ استعان المدافعين عنه بصور بعض المنشورات بينه وبين زوجته والتي تُبين مدى حبهما لبعضهما وأنه من المستحيل أن يقتلها، كان آخرها عندما هنأته بعيد ميلاده في 1 يونيو الماضي.
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