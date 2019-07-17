8 نصائح لتجنب مخاطر الحرائق في المنازل

تزداد الحرائق فى المنازل خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستخدام السيئ لبعض الأدوات التى تسبب الحرائق.. ويتعامل البعض مع النيران بشكل خاطئ

تحرير:هالة صقر ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م

حريق

يخشى كل منا دائما فكرة التعرض للحرائق، لأنها من أبشع الكوارث التى قد يواجهها الإنسان لما تسببه من خسائر فى الأرواح والماديات، كما أنها قد تتسبب فى حدوث إصابات بالغة يظل يعانى منها الإنسان مدى الحياة، يصاحبها نوعان من الألم، الجسدى الناتج عن تآكل طبقات الجلد، النفسى الناتج عن التشوهات التى يسببها تآكل تلك الطبقات، وتزداد معدلات الحرائق فى فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولكن أغلب هذه الحرائق ناتجة عن بعض الأخطاء التى يرتكبها سكان هذه المنازل، فالبعض لا يعرف كيف يتجنب حدوث هذه الحرائق، وفى حالة حدوثها كيف يتعامل معها.

حرائق منزلية تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة في حى الأزبكية، وحريق آخر نشب فى شقة بمنطقة كرداسة، وحريق بمنزل بقرية في محافظة الدقهلية. كما لقى شخص مصرعه خلال الأيام الماضية، نتيجة حريق هائل شب فى منزله بمركز منفلوط بسبب ماس كهربائى. ولقيت سيدة تبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ونجلها