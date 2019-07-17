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8 نصائح لتجنب مخاطر الحرائق في المنازل

تزداد الحرائق فى المنازل خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستخدام السيئ لبعض الأدوات التى تسبب الحرائق.. ويتعامل البعض مع النيران بشكل خاطئ
تحرير:هالة صقر ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م
حريق
حريق
يخشى كل منا دائما فكرة التعرض للحرائق، لأنها من أبشع الكوارث التى قد يواجهها الإنسان لما تسببه من خسائر فى الأرواح والماديات، كما أنها قد تتسبب فى حدوث إصابات بالغة يظل يعانى منها الإنسان مدى الحياة، يصاحبها نوعان من الألم، الجسدى الناتج عن تآكل طبقات الجلد، النفسى الناتج عن التشوهات التى يسببها تآكل تلك الطبقات، وتزداد معدلات الحرائق فى فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولكن أغلب هذه الحرائق ناتجة عن بعض الأخطاء التى يرتكبها سكان هذه المنازل، فالبعض لا يعرف كيف يتجنب حدوث هذه الحرائق، وفى حالة حدوثها كيف يتعامل معها.
حرائق منزلية تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة في حى الأزبكية، وحريق آخر نشب فى شقة بمنطقة كرداسة، وحريق بمنزل بقرية في محافظة الدقهلية. كما لقى شخص مصرعه خلال الأيام الماضية، نتيجة حريق هائل شب فى منزله بمركز منفلوط بسبب ماس كهربائى. ولقيت سيدة تبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ونجلها
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ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

«هنطقطق زي الفشار».. ناشطون يواجهون الحر بالسخرية

كعادة المصريين لا يمرون بضائقة أو مشكلة إلا وحولوها لمادة هائلة للسخرية وإطلاق النكات سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أو في أثناء التجمعات العائلية والأصدقاء، فخلال السنوات الماضية مرّ المجتمع المصرى بالعديد من الأزمات منها الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وغيرها، ورغم أن هذه الأزمات ألحقت الضرر بهم فإنها لم تخلُ من السخرية، وإطلاق العبارات التى دعت للضحك بدلا من الحزن، وآخر هذه الأزمات ظاهرة الاحتباس الحرارى التى تسببت فى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتى واجهها المصريون بالسخرية على صفحات السوشيال ميديا.
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إنشاء إدارة جنائية لقضايا الإرهاب بإشراف شيرين فهمي

قرر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند اليها جميع الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، يُعهد إليها جميع قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة. تضمن القرار إسناد الإشراف على المأمورية إلى المستشار محمد شرين فهمي الرئيس بالمحكمة، عضو المكتب الفني، إشرافًا كاملا بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة مع إعطائه جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة.
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رئيس الأركان يبحث مع نظيره السوداني تأمين الحدود ومواجهة الإرهاب

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة السودانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية" والذى تستضيفه القاهرة. تناول اللقاء سُبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة جميع أعمال التسلل والتهريب. كما ترأس رئيسى الأركان الجلسة الختامية للإجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية"، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية.
مكرم-جاد-الكريم

مكرم جاد الكريم.. عاش ملكا للصورة ومات تائها مع الزهايمر

حالة أشبه بالنفير العام في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر، يوم 6 أكتوبر عام 1981، الجميع يتحرك في خطوط مرسومة ومحددة، الجنود لهم الساحة الواسعة، حرس الرئاسة يؤمن المنصة، بينما الصحفيون والمصورون ينتشرون في الأماكن المخصصة لهم، وفي المشهد يظهر رجل يحمل 4 كاميرات، يتحرك نحو قاعدة خشبية ترتفع عن الأرض مترا ونصف المتر في الجهة المقابلة للمنصة، لم يخطر ببال أي مصور التحرك نحو هذه النقطة، إلا أن مكرم جاد الكريم كان مختلفا بعين ثاقبة وحدس لا يجاريه فيه أحد، يعرف من أين يصنع الحدث وتولد اللقطة.
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