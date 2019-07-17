8 نصائح لتجنب مخاطر الحرائق في المنازل

تزداد الحرائق فى المنازل خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستخدام السيئ لبعض الأدوات التى تسبب الحرائق.. ويتعامل البعض مع النيران بشكل خاطئ
يخشى كل منا دائما فكرة التعرض للحرائق، لأنها من أبشع الكوارث التى قد يواجهها الإنسان لما تسببه من خسائر فى الأرواح والماديات، كما أنها قد تتسبب فى حدوث إصابات بالغة يظل يعانى منها الإنسان مدى الحياة، يصاحبها نوعان من الألم، الجسدى الناتج عن تآكل طبقات الجلد، النفسى الناتج عن التشوهات التى يسببها تآكل تلك الطبقات، وتزداد معدلات الحرائق فى فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولكن أغلب هذه الحرائق ناتجة عن بعض الأخطاء التى يرتكبها سكان هذه المنازل، فالبعض لا يعرف كيف يتجنب حدوث هذه الحرائق، وفى حالة حدوثها كيف يتعامل معها.
حرائق منزلية
تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة في حى الأزبكية، وحريق آخر نشب فى شقة بمنطقة كرداسة، وحريق بمنزل بقرية في محافظة الدقهلية.
كما لقى شخص مصرعه خلال الأيام الماضية، نتيجة حريق هائل شب فى منزله بمركز منفلوط بسبب ماس كهربائى.
ولقيت سيدة تبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ونجلها
حرائق منزلية
تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة في حى الأزبكية، وحريق آخر نشب فى شقة بمنطقة كرداسة، وحريق بمنزل بقرية في محافظة الدقهلية.
كما لقى شخص مصرعه خلال الأيام الماضية، نتيجة حريق هائل شب فى منزله بمركز منفلوط بسبب ماس كهربائى.
ولقيت سيدة تبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ونجلها مصرعهما، بعدما تفحما في حريق نشب بمنزلهما في قرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج بأسيوط.
وخلال الشهر الماضى أصيب 11 شخصا، نتيجة حريق نشب فى أحد المنازل بمدينة دمهنهور بمحافظة البحيرة، بينهما اثنان من رجال الإطفاء.
وأصيب 3 أشقاء بحروق متفرقة بالجسم، في حريق نشب بمنزل، بمركز المنشاة، جنوب محافظة سوهاج، بسبب تسرب غاز البوتاجاز بمسكنهم.
اقرأ أيضا: انفجار أسطوانة غاز بالإسكندرية.. وإصابة 5 أشخاص
أسباب الحرائق
اللواء ممدوح عبدالقادر المدير السابق لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، قال إن هناك أسبابا عديدة لحرائق المنازل منها:
- الإهمال فى استخدام الغاز الطبيعى وأسطوانات الغاز، فالبعض قد لا ينتبه إلى تسرب الغاز، والبعض يترك أسطوانات الغاز فى البلكونات مما يعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة.
- عدم الالتفات إلى الأطفال في أثناء اللعب داخل الشقة وتركهم وحدهم دون مراقبة، ما يدفعهم لاستخدام المواد المشتعلة.
- إلقاء الرجال للسجائر بشكل عشوائى وهى مشتعلة، مع تراكم الأوراق والأخشاب بالمنزل ما يؤدى إلى حدوث الحرائق، وقد يصعب السيطرة عليها فى حالة تفاقمها.
- استخدام أدوات كهرباء رديئة، وتركيبها بشكل عشوائى ما قد يتسبب فى حدوث ماس كهربائى يسبب حرائق.
كيف تتجنب حدوث الحرائق؟
مدير الحماية المدنية الأسبق قال إن هناك مجموعة من النصائح يجب الالتزام بها من جانب سكان المنازل، وذلك تجنبا لحدوث الحرائق، التى بدورها تسبب خسائر فادحة فى كثير من الأحيان، ومن هذه النصائح:
- تخزين أسطوانات الغاز فى أماكن آمنة بعيدا عن حرارة الجو المرتفعة، حتى لا تتفاعل مع حرارة الجو وتؤدي إلى حدوث حرائق.
- التخلص من المخلفات المتراكمة أعلى أسطح المنازل من أوراق وأخشاب حتى لا تتفاعل مع الشمس وتشتعل، أو يلقى شخص ما السجائر عليها وهى مشتعلة فتحدث الحرائق.
- التأكد دائما من غلق مقبض الغاز الطبيعى وسلامة مواسير الغاز، وكذلك التأكد من سلامة أسطوانات الغاز واختبارها بمجرد تركيبها.
- مراقبة الأطفال فى المنزل ومنعهم من الاقتراب من المطبخ، أو اللعب بالمواد القابلة للاشتعال.
- عند استنشاق رائحة الغاز بالمنزل ممنوع إشعال النيران أو الإضاءة حتى التأكد من تهوية المكان جيدا.
- إزالة عشش الحمام والطيور من أعلى المنازل لأن وجودها يمثل خطورة فى حالة حدوث الحرائق.
- التخلص من المخلفات التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال مثل البنزين والسولار والتنر.
- استخدام أنواع أدوات كهربائية جيدة، وعدم ترك الأسلاك بدون الغطاء العازل لها، حتى لا يحدث ماس كهربائى يسبب حريق.
اقرأ أيضا: مصرع فتاة قفزت من الطابق الرابع هربا من حريق بمنزلها