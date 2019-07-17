مصر تفوز بعضوية مكتب مجلس وزراء الإعلام العرب
تحرير:التحرير
١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
مكرم محمد أحمد
حصلت جمهورية مصر العربية، على عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، باكتساح التصويت في الانتخابات، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وتقدم لها 4 دول هي "مصر والعراق وليبيا واليمن"، وحصلت مصر على 16 صوتا من إجمالي 20 صوتا.
كانت أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب قد انطلقت بأحد فنادق القاهرة، بحضور رفيع المستوى من وزراء الإعلام العرب والوفود المصاحبة، وبمشاركة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
بدأت الجلسة الافتتاحية بحضور السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتسلمت خلالها المملكة العربية السعودية الرئاسة من الجزائر.وقرر مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات دورته الخمسين بالقاهرة اليوم الأربعاء برئاسة المملكة العربية السعودية اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020؛
بدأت الجلسة الافتتاحية بحضور السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتسلمت خلالها المملكة العربية السعودية الرئاسة من الجزائر.
وقرر مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات دورته الخمسين بالقاهرة اليوم الأربعاء برئاسة المملكة العربية السعودية اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020؛ تأكيدًا لمكانتها الإعلامية ولدور الإمارات العربية المتحدة كحاضنة للإعلام العربي والدولي.
وأعرب الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة ورئيس المجلس الوطني للإعلام ورئيس وفد الإمارات في الاجتماع عن شكره لمجلس وزراء الإعلام العرب والوزراء على الموافقة على مقترح دولة الإمارات بأن تكون مدينة دبي عاصمة الإعلام العربي لعام 2020 والذي تقدم به "المجلس الوطني للإعلام "بالتعاون مع مؤسسة "وطني الإمارات".