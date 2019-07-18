عايزة صباعه تذكار.. مشاهد من ذبح «الشيخ علي» بشبرا

شهود يروون لحظات مقتل الشيخ علي حسن سائق شبرا بعد شك المتهمين في أنه قتل والدهم أيام ثورة 25 يناير..والمجني عليه: أنا أهو لو فيكم راجل يموتني

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

لا تزال واقعة مقتل الشيخ علي حسن البشعة والتمثيل بجثته تُلقي بظلالها الحزينة في منطقة الساحل بشبرا، وسط غضب وحزن أهالي المنطقة إذ دارت الأحداث الواقعة مساء الجمعة الماضية عندما هجم المتهمون على المجني عليه وأنهالوا عليه بالطعنات في أثناء وجوده بالشارع وبعدها أجبروه على استقلال سيارة كانت معهم وانطلقوا إلى شارع آخر ببالمنطقة نفسها، حيث مكان سكنهم وأمام فرن يمتلكها المتهمون، واستكملوا باقي جريمتهم وسددوا له طعنات عديدة منها جرح ذبحي بالرقبة وسط ذعر المارة من المشهد المرعب.

قبل سنوات حطّ "علي فرغلي" رحاله في منطقة الساحل بشبرا قادمًا من عُمق الصعيد من بلدته أبو تيج بمحافظة أسيوط، صحبة زوجته وأولاده، وامتلك عدة أفران عيش بالمنطقة، في المقابل كان "الشيخ علي حسن" القادم أيضا من الصعيد من بلدته في مركز أخميم بسوهاج يمتلك محل زيوت سيارات في المنطقة نفسها، فضلا عن عمله سائقا

قبل سنوات حطّ "علي فرغلي" رحاله في منطقة الساحل بشبرا قادمًا من عُمق الصعيد من بلدته أبو تيج بمحافظة أسيوط، صحبة زوجته وأولاده، وامتلك عدة أفران عيش بالمنطقة، في المقابل كان "الشيخ علي حسن" القادم أيضا من الصعيد من بلدته في مركز أخميم بسوهاج يمتلك محل زيوت سيارات في المنطقة نفسها، فضلا عن عمله سائقا على سيارات النقل، ومرّت الأيام حتى جاءت ثورة 25 يناير، وفي أثناء الانفلات الأمني استنجد أهالي الشارع بالشيخ علي، لمنع عمّال في الفرن التي يمتلكها "علي فرغلي" من تحميل الدقيق المدعم لفرن سياحي آخر، ومن هنا بدأت الأحداث الساخنة.

وصل المعلم فرغلي إلى الشارع، وأطلق الرصاص من سلاحه وانتهت المعركة بإصابة أحد الأهالي والشيخ علي حسن وأيضا على فرغلي، ونقلوا الثلاثة إلى المستشفى، ولكن صاحب الفرن (فرغلي) تُوفي، وطيلة تلك المدة كان أولاد على فرغلي يشكُّون في أن الشيخ على حسن هو مَن قتل والدهم، ومرت السنين، إلا أن يوم الجمعة الماضي كان "الشيخ علي" على مفاجأة من العيار الثقيل.

هجم أولاد "علي فرغلي"، على "الشيخ علي" وبدأوا في توجيه طعنات عديدة له في الشارع أمام المارة، ثم أخذوه في سيارة وذهبوا به حيّا ينزف إلى الشارع الذي يسكنون به، وهناك استكملوا وصلة الطعنات التي انتهت بذبحه والتمثيل بجثته وسط زغاريد انطلقت من بيت على فرغلي فرحا بالثأر.

"التحرير" كانت في الشارع الذي شهد بداية الواقعة لكشف كواليس الجريمة البشعة على لسان الشهود والأهالي إذ تُخيم الصدمة على الجميع.

حسن رضوان، أحد سكان الشارع وشاهد على الواقعة، قال"الللي شوفته يوم الواقعة إن 3 من المتهمين طلعوا على المجني عليه، واحد ضربه في جنبه اليمين والتاني في جنبه الشمال والتالت خبطه بقرن المطواة على دماغه، والناس كانت خايفة تتدخل كانوا راكبين عربيتين وبعدها خدوه على الشارع اللي ساكنين فيه وعلشان يركبوه العربية ضربوه بمطواة مرتين في رقبته وقتلوه قدام بيتهم والفرن بتاعتهم".

وتابع: "ناس هناك في الشارع عندهم قالولي إنهم مثلوا بجثته والستات عندهم كانت بتزغرد ونزلوا بالسكاكين يضربوا فيه وأخت واحد من المتهمين كانت عايزة تقطع صباعه وتاخده تذكار، والناس في الشارع كانت بتدعي عليهم دول ناس معندهمش رحمة أكتر من مرة كانوا بيعترضوا طريقه بس كانوا بيخافوا منه وفي المردة دي غدروا بيه".

واستطرد: "كان عندهم شك في إن الشيخ علي حسن هو اللي قتل أبوهم أيام الثورة ومفيش حد هنا في المنطقة مش بيحب الشيخ علي كان دايما بيحل مشاكل الناس ومكانش بيسيب حد في مشكلة حتى لو ميعرفوش أي حد كان يعرفه كان بيحبه".

أحمد حسانين، أحد ساكن الشارع قال "يوم الواقعة كنت قاعد عند هشام البقال وبعدين الشيخ علي عدى علينا هو وولاده، قالي هوديهم عند خالهم علشان طليقتي تشوف ولادها ومشي وبعدها بشوية سمعته بيقول "إلحقني يا هشام" طلعنا نشوف فيه إيه لقينا 3 ماسكين الشيخ علي وكان فيه ناس تاني معاهم واحد منهم قال أنا ابن علي فرغلي مش عايز حد يتدخل وكان بينزف دم من دماغه".

واحد من جيران المجني عليه قال "الشيخ علي طول عمره مؤدب ومحترم وخلوق، المتهمين كانوا بيقولوا ده اللي قتل أبونا وخدنا تارنا منه لما كان بيضربوا فيه بالطعنات في الشارع قدام بيتهم بعد ما وقع على الأرض قالهم أنا أهو لو فيكم راجل يموتني راحوا ماسكين السكينة ودبحوه".