جريمة

عايزة صباعه تذكار.. مشاهد من ذبح «الشيخ علي» بشبرا

شهود يروون لحظات مقتل الشيخ علي حسن سائق شبرا بعد شك المتهمين في أنه قتل والدهم أيام ثورة 25 يناير..والمجني عليه: أنا أهو لو فيكم راجل يموتني
تحرير:محمد أبو زيد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
المجني عليه الشيخ علي حسن
المجني عليه الشيخ علي حسن
لا تزال واقعة مقتل الشيخ علي حسن البشعة والتمثيل بجثته تُلقي بظلالها الحزينة في منطقة الساحل بشبرا، وسط غضب وحزن أهالي المنطقة إذ دارت الأحداث الواقعة مساء الجمعة الماضية عندما هجم المتهمون على المجني عليه وأنهالوا عليه بالطعنات في أثناء وجوده بالشارع وبعدها أجبروه على استقلال سيارة كانت معهم وانطلقوا إلى شارع آخر ببالمنطقة نفسها، حيث مكان سكنهم وأمام فرن يمتلكها المتهمون، واستكملوا باقي جريمتهم وسددوا له طعنات عديدة منها جرح ذبحي بالرقبة وسط ذعر المارة من المشهد المرعب.
قبل سنوات حطّ "علي فرغلي" رحاله في منطقة الساحل بشبرا قادمًا من عُمق الصعيد من بلدته أبو تيج بمحافظة أسيوط، صحبة زوجته وأولاده، وامتلك عدة أفران عيش بالمنطقة، في المقابل كان "الشيخ علي حسن" القادم أيضا من الصعيد من بلدته في مركز أخميم بسوهاج يمتلك محل زيوت سيارات في المنطقة نفسها، فضلا عن عمله سائقا
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زوجة الكاتب الصحفي إبراهيم-سعدة

تفاصيل جديدة عن غرق زوجة إبراهيم سعدة بالساحل الشمالي

في تفاصيل جديدة عن واقعة غرق زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة في أثناء السباحة بالساحل الشمالي، أعلنت مديرية الصحة في مطروح، دخول نادين روبن بولي (65 سنة- سويسرية الجنسية)، مستشفى الضبعة المركزي، مساء الخميس، جثة هامدة، أثر غرقها في قرية خليج غزالة بفندق ريكسوس في الساحل الشمالي شرق مدينة مرسى مطروح. وقالت مديرية الصحة، إنه تم التحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وكانت زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، تسبح في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي، إلا أنها تعرّضت إلى الغرق.
وفاة-زوجة-الكاتب-الصحفي-إبراهيم-سعدة

وفاة زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة غرقا بالساحل الشمالي

لقيت زوجة الكاتب الصحفي، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، مصرعها غرقًا في أثناء السباحة على شاطئ إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي. وكانت "نادين"، وهي سويسريّة الأصل وفي العقد السابع من عمرها، تسبح في أحد الشواطئ، إلا أنها تعرّضت إلى الغرق، وفشلت كل محاولات إنقاذها، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى. وولد إبراهيم سعده في 3 نوفمبر سنة 1937 في مدينة بورسعيد وتوفي 12 ديسمبر 2018 في القاهرة بعد معاناة طويلة مع المرض.
الانتحار شنقا - أرشيفية

انتحار طالب أزهري وبخه والده لعدم دخول الامتحانات

أقدم طالب ثانوية أزهرية، مقيم في قرية الغنامين التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، على الانتحار شنقًا بغرفة منزله، بسبب توبيخ والده وتوعده له بالعقاب، عند عودته من السفر بإحدى الدول العربية، بعد أن تبين له عدم دخوله الامتحانات. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز سيدي سالم، يفيد بوصول إشارة من شرطة النجدة، بانتحار الطالب "ا. ك. ا - 18 عامًا" مقيم بقرية الغنامين التابعة لذات المركز.
مدينة-فرنسية-تغلق حمامات-السباحة

تحقيق عاجل في مصرع طفلة داخل حمام سباحة ببني سويف

فتحت مديرية الشباب والرياضة في محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، تحقيقًا عاجلًا عقب غرق طفلة داخل حمام سباحة مركز شباب الواسطى شمال المحافظة، وعلى الفور انتقل أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة وإدارة الشؤون القانونية بالمديرية، إلى مركز شباب الواسطي للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقيق مع المسؤولين. وكانت طفلة لقيت مصرعها، اليوم، غرقًا في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى، شمال بني سويف وتم نقلها لمشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
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سائق شبرا القتيل

دماء وزغاريد.. قصة ذبح «الشيخ علي» بساحل شبرا (صور)

شوارع ارتوت بالدم، وقلوب لا تعرف الرحمة، وبشر ساروا خلف خطوات الشيطان ومهد لهم الطريق، جمعهم الشر، وحجز الغل مكانا في قلوبهم القاسية، وكان الانتقام غايتهم المنشودة، يجيدون العنف، بينما«الشيخ علي» يسبق الخير خطواته، سلاحه هو نقاء قلبه، ولكن حظه العثر أوقعه في ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، قتلوه ورقصوا على جثته، ودقت الطبول فرحا بموته، ومازالت دماؤه شاهدة على جريمتهم على حافة رصيف الموت تاركا خلفه خمسة أولاد، وحزن بين كل من يعرفه على طريقة قتله البشعة التي خلت من الرحمة.
طفلة-حلوان‎

الدم والنار.. جيران ملك يروون مشاهد حرق جثتها بحلوان

ملك أحمد شبانة صاحبة الـ9 سنوات، طالبة بالصف الثالث الابتدائي، لم تكن تعرف أن نهايتها ستكون مأساوية بهذا الشكل وستدفع حياتها ثمنا لخلافات والدها مع جاره الذي انتقم من والدها بقتله بطريقة بشعة، وقتلها هي الأخرى دون ذنب اقترفته لتلقى مصيرها بجوار والدها جثة متفحمة، بعدما سكب الجاني عليهما البنزين وأشعل في جثتيهما النيران، وخرج ينفض يديه الآثمتين من الدماء ويبحث عن مكان يخفي به أدوات جريمته تاركا خلفه جثتين محروقتين وطفلة في عمر الزهور ودما يغرق أرضية شقتهما المتواضعة.
جريمة-حلوان (2)

«بنزين وجثتان».. كواليس محرقة بائع وطفلته في حلوان

خرج من زنزانته للنور يتشبث بالحياة، ضعف بصره ونال المرض من جسده النحيف، كان يأمل أن ينجو هو وطفلته بعد أن طلقت منه والدتها، كانت عكازه الذي يستند عليه بينما هي لا تعرف غيره، يعمل ليل نهار ليكسب لقمته بعرق جبينه، لينفق عليها من حلال، إلا أن شيطانا فظا غليظ القلب أنهى حياته في مشهد يسحق القلب فزعا، لم يتركه يعيش ويهنأ بحياته مع طفلته، كتب نهاية مأساوية يعجز كاتب أفلام رعب عن كتابتها، كادت الطفلة تموت من الخوف وقلبها يتوقف وهي ترى الجاني يجرد والدها من ملابسه ويسكب عليه البنزين، لم تتوقف فصول الجحيم وقتلها بينما لم تكن تولد "ملك" لتلقى في النار.
طعنات-سكين-جريمة

لو صرختي هقتلك.. تفاصيل جديدة في مقتل محفظة قرآن

أسرة انفرط عقد حباتها بوفاة الأم، تلك السيدة التي كانت همزة الوصل بين الأب والأبناء، تقضي ساعات النهار في إنجاز المهام المنزلية وإعداد الطعام، وتتابع أحوال أطفالها وحياتهم الدراسية وشؤون حياتهم والوقوف على أخلاق وطباع جلسائهم خوفا من "رفيق السوء" الذي قد يدفعهم نحو الهاوية، الأمر الذي تحقق بعد رحيلها عن الدنيا، تفككت الأسرة بشكل كامل، وانشغل الأب بعمله وتوفير طلبات المنزل، وسرعان ما تزوج من سيدة أخرى تعينه على تربية الأبناء وتلبية طلباته الشخصية دون أي محاولة للتقرب من أطفاله.
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