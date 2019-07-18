دراسة: سرطان الجلد ينتقل بين أفراد العائلة

الحماية من أشعة الشمس من الأشياء الأساسية للحماية من سرطان الجلد، وذلك من خلال استخدام واقي الشمس وارتداء ملابس قطنية، وتجنب السير في درجات الحرارة المرتفعة

تحرير:إسراء سليمان ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

سرطان الجلد

توجد أنواع عديدة للسرطان مثل سرطان الجلد وسرطان الثدي وسرطان الغدد الليمفاوية، ولكن مهما اختلفت الأنواع ستظل الخطورة واحدة، ولن يستطيع السرطان التخفي تحت مسميات، وآخر ما قالته الدراسات فيما يتعلق بتاريخ العائلة من الإصابة حسبما ذكر موقع "dailymail"، إن الأشخاص الذين لديهم أقارب يعانون من سرطان الجلد ربما يكونون عرضة للإصابة، وذلك ربما يرجع إلى بعض العوامل الوراثية والجينات، إذ حاول قدر الإمكان الذهاب للطبيب من وقت لآخر لإجراء بعض من الفحوصات للاطمئنان على صحتك.

وفقًا لدراسة جديدة اقترح العلماء أن الخطر الجيني للمرض ربما يتزايد بشكل كبير، حتى مع اتباع عادات للحماية من الشمس، فخطورة الإصابة بسرطان الجلد (الورم الميلانيني)، وهو يعتبر خامس أنواع السرطان انتشارًا في العالم، تزيد بنسبة تصل إلى 74% لمن لديهم أقارب يعانون من هذا المرض، وبالنسبة لهؤلاء الذين لديهم