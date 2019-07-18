دراسة: سرطان الجلد ينتقل بين أفراد العائلة

الحماية من أشعة الشمس من الأشياء الأساسية للحماية من سرطان الجلد، وذلك من خلال استخدام واقي الشمس وارتداء ملابس قطنية، وتجنب السير في درجات الحرارة المرتفعة
توجد أنواع عديدة للسرطان مثل سرطان الجلد وسرطان الثدي وسرطان الغدد الليمفاوية، ولكن مهما اختلفت الأنواع ستظل الخطورة واحدة، ولن يستطيع السرطان التخفي تحت مسميات، وآخر ما قالته الدراسات فيما يتعلق بتاريخ العائلة من الإصابة حسبما ذكر موقع "dailymail"، إن الأشخاص الذين لديهم أقارب يعانون من سرطان الجلد ربما يكونون عرضة للإصابة، وذلك ربما يرجع إلى بعض العوامل الوراثية والجينات، إذ حاول قدر الإمكان الذهاب للطبيب من وقت لآخر لإجراء بعض من الفحوصات للاطمئنان على صحتك.
وفقًا لدراسة جديدة اقترح العلماء أن الخطر الجيني للمرض ربما يتزايد بشكل كبير، حتى مع اتباع عادات للحماية من الشمس، فخطورة الإصابة بسرطان الجلد (الورم الميلانيني)، وهو يعتبر خامس أنواع السرطان انتشارًا في العالم، تزيد بنسبة تصل إلى 74% لمن لديهم أقارب يعانون من هذا المرض، وبالنسبة لهؤلاء الذين لديهم
وفقًا لدراسة جديدة اقترح العلماء أن الخطر الجيني للمرض ربما يتزايد بشكل كبير، حتى مع اتباع عادات للحماية من الشمس، فخطورة الإصابة بسرطان الجلد (الورم الميلانيني)، وهو يعتبر خامس أنواع السرطان انتشارًا في العالم، تزيد بنسبة تصل إلى 74% لمن لديهم أقارب يعانون من هذا المرض، وبالنسبة لهؤلاء الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية والقاعدية (أحد الأنواع الشائعة لسرطان الجلد).
كما قام خبراء من الجامعة الهندية بعمل أبحاث تتعلق بإلقاء نظرة على بيانات مجموعة من الأشخاص على مدى 20 عامًا، فوجدوا أن الخطر المتزايد يرجع جزئيًا إلى الأشخاص الذين يعانون من التعرض المستمر لأشعة الشمس، ولكنهم أضافوا أنه من المحتمل أن يكونوا مهيئين جينيًا للمرض إذا كانت خلايا الجلد لديهم أكثر عرضة للإصابة بالأورام، كما قالت الأبحاث إن الخلايا الموجودة في البشرة لديها "قدرات خبيثة متغيرة" يمكن أن تؤثر عليها الجينات وتصبح خلايا سرطانية.
اقترحت بعض الدراسات أن الجينات التي ينتج عنها الشامات أو شعر فاتح اللون، ربما تنتقل من جيل لآخر، كما أنها تحمل معها زيادة خطورة الإصابة بالسرطان، وأوضح الباحثون أن هناك العديد من الجينات الأخرى غير المتعلقة بلون الجلد، تشارك أيضًا في نقل الخطورة، فكتب العلماء بقيادة الطبيب هونجمي نان: "يفترض العديد من الأفراد أن وجود فرد من العائلة مصاب بالورم الميلاني، يشجع على المزيد من السلوكيات الواقية من أشعة الشمس"، فأثبتت الدراسات أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص لديهم تاريخ عائلي من سرطان الجلد، يمارسون سلوكيات حماية من الشمس.
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عليك أن تتفهم جيدًا أن الورم الميلانومي من أنواع السرطان التي تنمو في الجلد، ومن أكثر الأعراض الشائعة ظهور شامات جديدة على غير المعتاد، أو تغير ملحوظ في شامات كانت توجد بالفعل في البشرة، ويمكن بعد ذلك أن تتطور في أي جزء من الجسم، ولكن من الشائع ظهورها على ظهور الرجال وسيقان النساء، ووجد الأطباء أن نحو ما يقرب من 16.000 حالة يتم تشخيصها بسرطان الجلد حول العالم كل عام، ولكن نسب الشفاء تعد جيدة، ونحو ما يقرب من 90% من الأشخاص ما زالوا على قيد الحياة، بالإضافة إلى ذلك فإن خطر الإصابة بالورم الميلاني عائليًا جزء منه على الأقل يكون نتيجة بسبب عادات الوقاية من أشعة الشمس المشتركة بين أفراد الأسرة.
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وللحماية من سرطان الجلد، يمكنك اتباع بعض النصائح:
1- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، تجنب اللحوم المصنعة التي تؤدي إلى الإصابة بالسمنة.
2- ممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم يساعد بشكل كبير؛ لأنها تحافظ على الصحة النفسية، وتحميك أيضًا من مخاطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والثدي، فضلًا عن أنها تساعدك على التحكم في الوزن.
3- الحماية من أشعة الشمس من الأشياء الأساسية للحماية من سرطان الجلد، وذلك من خلال استخدام واقي الشمس وارتداء ملابس قطنية.
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