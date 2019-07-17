هل تنهي زيادة أعداد طلاب الطب أزمة نقص الأطباء؟

التعليم: زيادة المقبولين بكليات الطب بما يقارب 15 ألف...سليم: يضر بالعملية التعليمية ومهنة الطب..وصحة البرلمان: الأعداد فى مصر أكبر من دول العالم..وسمير: لا توجد أزمة

تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

«نزيف الأطباء عرض مستمر».. منذ سنوات لم يتوقف الحديث عن قضية نقص الأطباء بالمستشفيات التى باتت تؤرق القطاع الصحي والمجتمع بصفة عامة، لكنها بين الحين والآخر تعود للظهور على السطح، حيث يتم الحديث عن السيناريوهات التى من شأنها أن تعالج هذا العجز المتزايد، آخر هذه السيناريوهات كان حديث الحكومة فى الآونة الأخيرة عن نيتها زيادة عدد الطلاب كليات الطب وإنشاء كليات جديدة ولكنها كانت مجرد سيناريوهات لم ترق إلى مستوى التنفيذ، وهو الأمر الذى قوبل برفض كبير من قبل نقابة الأطباء، وعمداء الكليات الذين أكدوا على أن هذا الحل لن يكون مجديا وأن الأزمة ستظل قائمة

زيادة 15 ألف عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة والإعلان عن موعد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، خرجت هذه السيناريوهات من كونها مجرد تصريحات تخرج بين الحين والآخر من قبل بعض المسئولين فى وزارة التعليم العالي، إلى حيز التنفيذ، بإعلان الوزارة فى بيان لها أمس عن تنسيق العام الجديد2020/2019 عن وجود

زيادة 15 ألف

عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة والإعلان عن موعد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، خرجت هذه السيناريوهات من كونها مجرد تصريحات تخرج بين الحين والآخر من قبل بعض المسئولين فى وزارة التعليم العالي، إلى حيز التنفيذ، بإعلان الوزارة فى بيان لها أمس عن تنسيق العام الجديد2020/2019 عن وجود نية الحكومة فى زيادة عدد المقبولين فى كليات الطب على مستوى جامعات الجمهورية إلى ما يقرب من 15 ألف طالب وطالبة».

ويأتى هذا بعد فترة وجيزة من تفجير نقابة الأطباء متمثلة فى الدكتور أسامة عبد الحي، مفاجأة من العيار الثقيل تفيد بتقديم 4 آلاف طبيب استقالتهم من وزارة الصحة مؤخرًا، فى فترة زمنية قصيرة على الرغم من وجود عجز في عدد الأطباء في مصر بسبب غياب الأمن وضعف الرواتب والحوافز، ووجود خلل في التوزيع وتردي أوضاعهم المالية والاجتماعية.

عقبات التنفيذ

مقترح زيادة عدد الطلاب وإن كان مجديًا على المدى البعيد حسبمًا أكد الخبراء، إلا أنه سوف يصطدم بعدد من العقبات التى تحول دون تنفيذه مثل عدم وجود بنية تحتية تتحمل زيادة عدد دفعات الطب أو زيادة كثافتهم داخل الكليات، بالإضافة إلى عدم قدرة الوزارة على توفير التدريب اللازم لهم، وعدم توفير مادة علمية تسمح بتخرج أطباء على قدر كبير من الكفاءة. (اقرأ أيضا: لراغبي كليات الطب.. ثلاثة محاذير لعدم التعرض للنصب



الدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب بجامعة الأزهر لـ "التحرير"،" قال إن الطاقة الاستيعابية فى كليات الطب من مدرجات ومعامل خاصة، فى ظل تكدس الطلاب بهذه الكليات على مستوى الجمهورية، وعدم وجود خطة متكاملة من الدولة بشأن القضاء على هذه المشاكل قبل اتخاذ قرار الزيادة، يجعل زيادة أعداد الطلاب فى كليات الطب على مستوى الجمهورية، أمر يضر بالعملية التعليمية ومهنة الطب أكثر مما يفيدها، لأن الطالب يحتاج إلى أكثرمن 10 سنوات حتى يكون طبيبا يعتمد عليه، مما يعنى أن الأزمة ستظل قائمة على المدى القريب.



بلغ عدد الخريجين من كليات القطاع الطبى والخاص خلال الفترة من 2014 حتى 2018، 47 ألفا شاملة جميع التخصصات بما فيها معاهد التمريض، وفى آخر عامين تم تكليف 8515 طبيبا من خريجي دفعة عام 2017 مقابل 2530 خريجا تم تكليفهم في دفعة 2016، والتى يطلق عليها دفعة الفراغ، حسبما أكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.



يوجد بمصر 30 كلية طب، 20 كلية منها حكومية و3 كليات طب خاصة وكلية طب تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى 6 كليات طب تابعة للأزهر، فضلاً عن وجود 33 كلية طب أسنان، و43 كلية صيدلة، و15 كلية علاج طبيعي.(اقرأ أيضا: الطب الشرعي يعاين جثث ضحايا «مذبحة الفيوم»



المطالبة بزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب أمر مرفوض، لأن عدد الطلاب الذين يلتحقون بكليات الطب بمصر فى العام الواحد مرتفعة للغاية مقارنة بنسب القبول فى المتعارف عليه فى جميع دول العالم حيث تكون الدفعة بحد أقصى 250 طالبا فقط، كان هذا ما أكد عليه مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان فى تصريحات خاصة لـ"التحرير".



مثل هذا القرار سيضر بمهنة الطب ويؤثر بالسلب على جودة التعليم المصري، لأنه مع زيادة الأعداد لن يستطيع الطالب تحصيل القدر الكافي من التدريب، ولن تستطيع الكليات تخريج طبيب قادر على تحسين الخدمة الصحية لأنها تعاني في الأساس من التكدس.



الحل الأمثل لهذه الأزمة وفق ما يراه مرشد، يتمثل فى إنشاء مزيد من كليات الطب سواء الحكومية أو الخاصة من أجل رفع مستوى الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية، وحتى تتماشى معدلات إنشاء المستشفيات فى مصر مع المعدلات العالمية والتى تنص على أن يكون هناك مستشفى لكل 2 مليون نسمة ونحن للأسف بعيدون تمامًا عن هذا المعدل.(اقرأ أيضا: «هيئة الدواء» تثير غضب البيطريين بسبب التمثيل

يتخرج سنويا من كليات الطب فى مصر نحو 11 ألف طبيب، بينما الحاجة الفعلية للأطباء سنويًا 8000 طبيب، مما يعني أننا لا نعاني من عجز فى عدد خريجي الطب، هذا ما أكد عليه الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، مضيفاً:المشكلة الكبرى تكمن فى هجرة الأطباء نتيجة مجموعة من العوامل التى تجعل من سوق العمل فى مصر طاردة، ولحلها لابد من وجود منظومة أجور عادلة وفرص للتدريب كافية والارتقاء بمستوى معيشة الأطباء، لأن مصر هى ثانى أقل دول العالم فى رواتب الأطباء بعد كوبا، لذلك لسنا بحاجة لزيادة أعداد الطلاب فى الكليات ولن يكون مناسبا فى الوقت الحالي.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد أعلنت في اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان عن وجود عجز كبير في عدد الأطباء يصل إلى 50 ألفًا، وأن نسبة الأطباء في مصر أقل من المعدلات العالمية والتى تقدر بـ1.5% لكل 100 ألف، وطالبت بزيادة أعداد دفعات الطب على مستوى الجمهورية من أجل سد العجز.

فى الوقت الذى صنفت منظمة الصحة العالمية الدول التي يقل فيها عدد الأطباء عن 23 طبيبا لكل 10 اَلاف نسمة، والتى من المتوقع أن يكون أداؤها الصحي غير جيد، وأوضحت المنظمة أن مصر لا يتوافر بها سوى 9 أطباء فقط لكل 10 آلاف مواطن؛ لذلك الوضع الصحي صعب جدًا ومأساوي.