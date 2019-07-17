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هل تنهي زيادة أعداد طلاب الطب أزمة نقص الأطباء؟

التعليم: زيادة المقبولين بكليات الطب بما يقارب 15 ألف...سليم: يضر بالعملية التعليمية ومهنة الطب..وصحة البرلمان: الأعداد فى مصر أكبر من دول العالم..وسمير: لا توجد أزمة
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
«نزيف الأطباء عرض مستمر».. منذ سنوات لم يتوقف الحديث عن قضية نقص الأطباء بالمستشفيات التى باتت تؤرق القطاع الصحي والمجتمع بصفة عامة، لكنها بين الحين والآخر تعود للظهور على السطح، حيث يتم الحديث عن السيناريوهات التى من شأنها أن تعالج هذا العجز المتزايد، آخر هذه السيناريوهات كان حديث الحكومة فى الآونة الأخيرة عن نيتها زيادة عدد الطلاب كليات الطب وإنشاء كليات جديدة ولكنها كانت مجرد سيناريوهات لم ترق إلى مستوى التنفيذ، وهو الأمر الذى قوبل برفض كبير من قبل نقابة الأطباء، وعمداء الكليات الذين أكدوا على أن هذا الحل لن يكون مجديا وأن الأزمة ستظل قائمة
زيادة 15 ألف  عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة والإعلان عن موعد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، خرجت هذه السيناريوهات من كونها مجرد تصريحات تخرج بين الحين والآخر من قبل بعض المسئولين فى وزارة التعليم العالي، إلى حيز التنفيذ، بإعلان الوزارة فى بيان لها أمس عن تنسيق العام الجديد2020/2019 عن وجود
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المستشار-محمد-شيرين-فهمى (2)

إنشاء إدارة جنائية لقضايا الإرهاب بإشراف شيرين فهمي

قرر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند اليها جميع الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، يُعهد إليها جميع قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة. تضمن القرار إسناد الإشراف على المأمورية إلى المستشار محمد شرين فهمي الرئيس بالمحكمة، عضو المكتب الفني، إشرافًا كاملا بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة مع إعطائه جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة.
رئيس-الأركان-بحث-مع-نظيرة-السوداني (1)

رئيس الأركان يبحث مع نظيره السوداني تأمين الحدود ومواجهة الإرهاب

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة السودانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية" والذى تستضيفه القاهرة. تناول اللقاء سُبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة جميع أعمال التسلل والتهريب. كما ترأس رئيسى الأركان الجلسة الختامية للإجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية"، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

من عمر 9 سنوات.. فتح باب التقديم بجامعة الطفل

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم للانضمام للدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل 2019، اعتبارا من الأحد المقبل. وأوضح صقر، في بيان، الأربعاء، أن برنامج جامعة الطفل، أطلقته الأكاديمية عام 2015، على أن يكون التقدم من خلال الرابط التالي http://childuni.asrt.sci.eg/، ويستقبل هذا العام عدد 3690 طالبًا تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات ونصف من مختلف محافظات الجمهورية في 39 جامعة مصرية حكومية وخاصة ومركز بحثي.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة تسدد 160 مليار جنيه للمعاشات في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مطالبة بسداد 160 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2019- 2020 للتأمينات والمعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.7% بإجمالى مبلغ يتجاوز التريليون جنيه، لافتا إلى أن الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية استطاعت حل التشابك التاريخى الخاص برد أموال التأمينات والمعاشات. وقال إن الحكومة تستهدف فى الموازنة الجديدة 40% زيادة ببند الاستثمارات بإجمالى 140 مليار جنيه، موضحا: "الحكومة منذ أن قدمت للبرلمان موازنة العام المالى 2019- 2018، لم تطلب تعديلا واحدا، بل حققت كل ما التزمت به وحققت فائضا أيضا".
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

من عمر 9 سنوات.. فتح باب التقديم بجامعة الطفل

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم للانضمام للدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل 2019، اعتبارا من الأحد المقبل. وأوضح صقر، في بيان، الأربعاء، أن برنامج جامعة الطفل، أطلقته الأكاديمية عام 2015، على أن يكون التقدم من خلال الرابط التالي http://childuni.asrt.sci.eg/، ويستقبل هذا العام عدد 3690 طالبًا تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات ونصف من مختلف محافظات الجمهورية في 39 جامعة مصرية حكومية وخاصة ومركز بحثي.
نقابة-الأطباء

لراغبي كليات الطب.. ثلاثة محاذير لعدم التعرض للنصب

أزمة تتجدد كل عام، مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، وانتظار الأهالي نتيجة تنسيق الكليات، خاصة كلية الطب البشري، فنقابة الأطباء لا تزال ترى أنه ليس من حق خريجي كلية العلوم الطبية الانضمام لأي من نقابات المهن الطبية. عدم الاعتراف بخريجي كلية العلوم الطبية لم يكن هو الأزمة الوحيدة التى يتم تصديرها كل عام، من قبل نقابة الأطباء، فخريجو المدارس الثانوية الخارجية باتوا فى صدام مع النقابة، والتى حددت مواد بعينها يجب على الطالب دراستها ليتم قبوله بإحدى كليات الطب فى مصر.
تقديم-فى مكتب-التنسيق (4)

خطوات ومحاذير.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيا للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى الخميس 25 يوليو المقبل، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
تقديم-فى مكتب-التنسيق (1)

97.07 % علمي علوم.. الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى الخميس 25 يوليو، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
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