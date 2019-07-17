رياضة

تونس تشكو الكاف بسبب مواجهة السنغال

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
تونس والسنغال
تونس والسنغال
يتجه الاتحاد التونسي لكرة القدم، إلى تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضد الاتحاد الإفريقي (كاف)، حيث أكد الناطق الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم حامد المغربي، أن منتخب «نسور قرطاج» تعرض لظلم صارخ في مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا ضد السنغال، موضحًا أنهم بصدد تقديم شكوى للفيفا لحفظ حقوقه، وقال في تصريح تليفزيوني اليوم: «لا يجب أن نختزل المظلمة في لقطة ركلة الجزاء، لأنه تم إخفاء أسماء حكام تقنية الفيديو في المباراة، ثم تم تبديل اسم بآخر، لغرض ما».
وأكد المغربي: «هذه الممارسات من قبل الكاف لن يسكت عليها الاتحاد التونسي، وسيلجأ للاتحاد الدولي، وهذه خطوة أولى ستتبعها خطوات تصعيدية للمحافظة على حق تونس.. نحن لم نصعد الأمر مباشرة بعد مباراتنا ضد السنغال، لكن بعد أن تثبتنا أن هناك أمر محضر له ضدنا، قررنا ألا نسكت وأن ندافع عن حقنا». وتابع:
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أول خطوة رسمية لتشكيل لجنة تدير اتحاد الكرة

أرسل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، لطلب الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون الجبلاية لحين إجراء الانتخابات، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتنتهي يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، وعلم «التحرير»، أن اتحاد الكرة ينتظر رد الفيفا بعدما تم إرسال الخطاب لعدم الإخلال باللوائح وعدم تعيين لجنة دون علم «الفيفا».
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

«كاف» يقرر إقامة نهائي أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إلغاء نظام مباراة الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المواسم المقبلة، وعلم «التحرير»، أن مسؤولو الكاف أعلنوا إقامة النهائي من مباراة واحدة فقط بداية من النسخة المقبلة لكل بطولة، وكان نهائي دوري أبطال إفريقيا شهد مشاكل تنظيمية في نسخة العام الجاري، بعد إلغاء مباراة الإياب بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، بعد احتجاج الأخير على تعطل تقنية الفيديو.
كأس-العالم (2)

مجموعات متوازنة في تصفيات آسيا المزدوجة

أسفرت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، التي أُقيمت اليوم الأربعاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن صدامات عربية ساخنة. وتُقام منافسات هذا الدور، خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019، وحتى 9 يونيو 2020، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني "المجموع 12 فريقًا" إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، في المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.
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ديسابر يرفع راية التحدي مبكرا أمام الأهلي

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب نادي بيراميدز، أنه سيجتمع مع اللاعبين مساء اليوم الإثنين، من أجل التعرف عليهم، على أن يسافر بعدها إلى بلده لإنهاء بعض الأمور ويعود مرة أخرى لقيادة الفريق، كما أوضح ديسابر أنه تعاقد مع بيراميدز لمدة موسمين ومعه مساعدان، مدرب عام ومحلل أداء. وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، عن مواجهة الأهلي في دور الستة عشر لكأس مصر قائلا: "أدرك مواجهة الأهلي جيدا في بطولة كأس مصر، سيكون هناك تجهيز خطة للموسم الجديد، وسيكون لدينا الحماس لاستمرار الفوز والتغلب على الفريق الأحمر واستكمال مشوار البطولة للنهاية".
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حسام البدري: ملايين الموسم الماضي لن تتكرر

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن المرحلة المقبلة في بيراميدز مهمة للغاية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق. وتابع رئيس بيراميدز: "كانت هناك بعض الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، ولدينا أهداف كثيرة هذا الموسم، ووضعنا خطة كاملة لتحقيق نتائج جيدة". وأردف البدري: "مهمة اختيار مدير فني جديد ستكون بالتشاور مع الإدارة، بمواصفات معينة أهمها الخبرة بالكرة المصرية، والعمل الفني الجيد داخل الملعب والنجاحات التي حققها في تاريخه، سنساند ديسابر بكل قوة لتحقيق النجاح الذي نسعى إليه في الإدارة".
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التعليق الأول من حسام البدري على تدريب منتخب مصر

تحدث حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن موقفه في حال إن عرض عليه تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال حسام البدري، في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا لنادي بيراميدز: "شرف لي تدريب المنتخب الوطني، بغض النظر عن الخلافات أو المشكلات الموجودة حاليا". وأوضح رئيس بيراميدز: "دخولي قائمة الترشيحات لتدريب المنتخب أمر رائع، وحتى الآن لم يتحدث معي أحد لتولي قيادة المنتخب، ودعونا ننتظر الأيام المقبلة".
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ديسابر: أنا هنا للحصول على البطولات وتحقيق الإنجازات

كشف الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، عن حبه للتحديات ورغبته في تحقيق لقب الدوري المصري مع بيراميدز هذا الموسم. وقال سباستيان ديسابر في بداية المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "أنا هنا للحصول على البطولات وتحقيق الإنجازات، بيئة العمل في مصر ممتازة، واليوم نحن حاضرون للحديث عن مشروع جديد وهو بيراميدز، ونجاحه هو عملي المقبل، وعندما كنت مدربا للإسماعيلي كان لدي هدف شخصي هو الفوز بلقب الدوري في مصر، وأمر ضروري أن نصل لذلك الآن مع بيراميدز".
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