تونس تشكو الكاف بسبب مواجهة السنغال

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

تونس والسنغال

يتجه الاتحاد التونسي لكرة القدم، إلى تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضد الاتحاد الإفريقي (كاف)، حيث أكد الناطق الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم حامد المغربي، أن منتخب «نسور قرطاج» تعرض لظلم صارخ في مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا ضد السنغال، موضحًا أنهم بصدد تقديم شكوى للفيفا لحفظ حقوقه، وقال في تصريح تليفزيوني اليوم: «لا يجب أن نختزل المظلمة في لقطة ركلة الجزاء، لأنه تم إخفاء أسماء حكام تقنية الفيديو في المباراة، ثم تم تبديل اسم بآخر، لغرض ما».

وأكد المغربي: «هذه الممارسات من قبل الكاف لن يسكت عليها الاتحاد التونسي، وسيلجأ للاتحاد الدولي، وهذه خطوة أولى ستتبعها خطوات تصعيدية للمحافظة على حق تونس.. نحن لم نصعد الأمر مباشرة بعد مباراتنا ضد السنغال، لكن بعد أن تثبتنا أن هناك أمر محضر له ضدنا، قررنا ألا نسكت وأن ندافع عن حقنا». وتابع:

وأكد المغربي: «هذه الممارسات من قبل الكاف لن يسكت عليها الاتحاد التونسي، وسيلجأ للاتحاد الدولي، وهذه خطوة أولى ستتبعها خطوات تصعيدية للمحافظة على حق تونس.. نحن لم نصعد الأمر مباشرة بعد مباراتنا ضد السنغال، لكن بعد أن تثبتنا أن هناك أمر محضر له ضدنا، قررنا ألا نسكت وأن ندافع عن حقنا».



وتابع: «تجاوزات الاتحاد الإفريقي في حق تونس سواء على مستوى الأندية على غرار ما جرى للترجي (في نهائي دوري الأبطال) أو على مستوى المنتخب لن نسكت عليها أبدًا».



وعن مقاطعة الاتحاد التونسي لعمومية الاتحاد الإفريقي غدًا الخميس بالقاهرة، أشار: «هذا القرار لم يتخذ بشكل فردي من قبل رئيس الاتحاد وديع الجريء، بل تمت استشارتنا كأعضاء للاتحاد، ووافقنا عليه.. قرار المقاطعة الذي اتخذناه هو موقف أولي ستتبعه خطوات أخرى، وسندافع عن حقنا مثلما فعلنا في السابق».

