قتيل و7 مصابين في انقلاب سيارة «عُمال» بأسوان

تحرير:عوض سليم ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

انقلاب سيارة - أرشيفية

شهدت مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة تقل عددا من عمال شركة النصر للتعدين، في أثناء توجههم إلى العمل. وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل جثة العامل المتوفى إلى مشرحة إدفو العمومية، والمصابون تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج، بينما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وأشرفت على الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المتوفى والمصابين فى الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

كانت مديرية أمن أسوان تلقت إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بمدينة إدفو شمال المحافظة. وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددا من عمال شركة النصر للتعدين في أثناء توجههم إلى مقر عملهم بالشركة داخل المدينة. وأسفر الحادث عن