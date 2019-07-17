جريمة

قتيل و7 مصابين في انقلاب سيارة «عُمال» بأسوان

تحرير:عوض سليم ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
شهدت مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة تقل عددا من عمال شركة النصر للتعدين، في أثناء توجههم إلى العمل. وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل جثة العامل المتوفى إلى مشرحة إدفو العمومية، والمصابون تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج، بينما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وأشرفت على الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المتوفى والمصابين فى الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
كانت مديرية أمن أسوان تلقت إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بمدينة إدفو شمال المحافظة. وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددا من عمال شركة النصر للتعدين في أثناء توجههم إلى مقر عملهم بالشركة داخل المدينة. وأسفر الحادث عن
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العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (3)

عصابة ونصب وقصة هروب.. ألغاز مذبحة الفيوم

«بدل بهدلتهم بسبب تراكم ديوني» هكذا برر «خالد. م. ف»، قتل زوجته وأطفاله الأربعة، تلك الجريمة التي اهتز لها الرأي العام وتابع تفاصيلها على مدار الأيام الماضية نظرا لبشاعتها. وأمام المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، زاد رب الأسرة في اعترافاته أن السبب في قتله أسرته هو عشقه لهم وخوفه الشديد عليهم، مشيرا إلى أنه كان حافظا للقرآن الكريم، وكان ميسور الحال، حتى وقع في أزمة مالية كبرى وكان مطلوبا منه تسديد مليون ونصف، أخذها من شباب بقريته لتوظيفهم، وفشل في توفير فرص عمل لهم، فطالبه الدائنون بإعادة نقودهم، حتى تشاجر مع والديه.
جريمة-الفيوم‎ (5)

«من الحب ما قتل».. اعترافات «ذابح» أسرته في الفيوم

قال "خالد. م. ف" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، في التحقيق معه أمام المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، إن السبب في قتله أسرته هو عشقه لهم وخوفه الشديد عليهم "بدل بهدلتهم بسبب تراكم ديوني". وأشار إلى أنه كان حافظا للقرآن الكريم ويجيد تلاوته باللغة الإنجليزية، وكان ميسور الحال وينعم بحياة آمنة ومستقرة خالية من المشكلات، حتى وقع في أزمة مالية كبرى وكان مطلوبا منه تسديد مليون ونصف، أخذها من شباب بقريته لتوظيفهم في الإمارات، وفشل في توفير فرص عمل لهم، فطالبه الدائنون بإعادة نقودهم، وبدؤوا يترددون على منزل أسرته حتى تشاجر مع والديه.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق مصنع «آيس كريم» في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أشرف الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشبَّ بمصنع بسكويت «آيس كريم»، بقرية «ميت بشار» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، حيث جرى الدفع بأربعة سيارات إطفاء تمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
برلمان-الكويت. (1)

حبس وإبعاد مصري اخترق موقع مجلس الأمة الكويتي

أيدت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، برئاسة المستشار عادل الهويدي، أمس الثلاثاء، حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مصري يعمل في مجلس الأمة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لقيامه باختراق الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة وإيقاف حسابات "الأدمن" أثناء إلقاء سمو الأمير كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.
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انقلاب ميكروباص

3 قتلى و9 مصابين في «انقلاب ميكروباص» ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وعلى الفور هرعت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة أشخاص هبة حسنين همام اسماعيل 36 سنة، ومقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، حسين محمد اسماعيل 37 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط 37 سنة، محمد حسين عبد الوارث 49 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط وتم ايداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.
سيارة-اسعاف-تنقل-جثة

إصابة 17 شخصا من عائلة واحدة في حادث مروع بكفر الشيخ

أصيب 17 شخصا من عائلة واحدة، فجر اليوم الإثنين، في حادث مروع على رافد الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية أبو رية بنطاق مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العبور للتأمين الصحى، وكفر الشيخ العام، وتنوعت الإصابات بين كسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
تصادم

إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي، بالقرب من مستشفى الكبد بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيَي بلطيم المركزى وبرج البرلس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. كانت البداية بتلقي اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز بلطيم بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعى بالقرب من مستشفى الكبد ببلطيم.
انقلاب-سيارة (3)

انقلاب سيارة مواد بترولية أعلى دائري المريوطية (صور)

أدى انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية في المريوطية، أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من مناطق الهرم ومتجه إلى محور 26 يوليو، إلى ظهور كثافات مرورية. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا بتباطؤ حركة السير على الطريق الدائري القادم من الهرم، بسبب زيادة الأحمال التي نتجت عن حادث انقلاب سيارة مواد بترولية في المريوطية، ما أدى لتوقف حركة المرور أمام المتجه إلى محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل الواقعة لتنظيم الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها.
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