التضامن: مليار جنيه زيادة في مخصصات الدعم النقدي

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك زيادة مليار جنيه فى مخصصات الدعم النقدى فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020. وأوضحت الوزارة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أكثر من 3 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدى، مضيفة أن حجم التشابك بين وزارة المالية وهيئة التأمينات بلغ 898 مليار جنيه، وتم الاتفاق على سداد 160 مليار جنيه سنويا لهيئة التأمينات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الحكومة نجحت في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج، مؤكدا في سياق حديثه أنه سيُحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت،