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التضامن: مليار جنيه زيادة في مخصصات الدعم النقدي

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن
الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك زيادة مليار جنيه فى مخصصات الدعم النقدى فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020. وأوضحت الوزارة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أكثر من 3 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدى، مضيفة أن حجم التشابك بين وزارة المالية وهيئة التأمينات بلغ 898 مليار جنيه، وتم الاتفاق على سداد 160 مليار جنيه سنويا لهيئة التأمينات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الحكومة نجحت في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج، مؤكدا في سياق حديثه أنه سيُحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت،
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من عمر 9 سنوات.. فتح باب التقديم بجامعة الطفل

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم للانضمام للدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل 2019، اعتبارا من الأحد المقبل. وأوضح صقر، في بيان، الأربعاء، أن برنامج جامعة الطفل، أطلقته الأكاديمية عام 2015، على أن يكون التقدم من خلال الرابط التالي http://childuni.asrt.sci.eg/، ويستقبل هذا العام عدد 3690 طالبًا تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات ونصف من مختلف محافظات الجمهورية في 39 جامعة مصرية حكومية وخاصة ومركز بحثي.
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هل تنهي زيادة أعداد طلاب الطب أزمة نقص الأطباء؟

«نزيف الأطباء عرض مستمر».. منذ سنوات لم يتوقف الحديث عن قضية نقص الأطباء بالمستشفيات التى باتت تؤرق القطاع الصحي والمجتمع بصفة عامة، لكنها بين الحين والآخر تعود للظهور على السطح، حيث يتم الحديث عن السيناريوهات التى من شأنها أن تعالج هذا العجز المتزايد، آخر هذه السيناريوهات كان حديث الحكومة فى الآونة الأخيرة عن نيتها زيادة عدد الطلاب كليات الطب وإنشاء كليات جديدة ولكنها كانت مجرد سيناريوهات لم ترق إلى مستوى التنفيذ، وهو الأمر الذى قوبل برفض كبير من قبل نقابة الأطباء، وعمداء الكليات الذين أكدوا على أن هذا الحل لن يكون مجديا وأن الأزمة ستظل قائمة
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حقيقة استبعاد الفاتيكان مسار العائلة المقدسة من الحج

زيارة حُدد لها يوما 29 و30 أبريل 2017، قبلها فقط بـ20 يوما، وفي أثناء الاحتفال بقداس أحد السعف يضرب تفجيران إرهابيان كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية. يتكهن البعض بتأجيل زيارة البابا فرنسيس لمصر، إلا أن أهم رجل في الكنيسة الكاثوليكية حول العالم يصر على الزيارة في موعدها، ويؤكد أن مصر بلد آمن، وفي أكتوبر 2017 يبارك أيقونة العائلة المقدسة، ويتم إدراج المسار ضمن برنامج الحج الذي تصدره الفاتيكان كل عام في 2018، إلا أن هذا العام تم استبعاد 4 مواقع من الخمسة الموجودة في المرحلة الأولى للمسار المكون من 25 موقعا.
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مصر تفوز بعضوية مكتب مجلس وزراء الإعلام العرب

حصلت جمهورية مصر العربية، على عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، باكتساح التصويت في الانتخابات، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وتقدم لها 4 دول هي "مصر والعراق وليبيا واليمن"، وحصلت مصر على 16 صوتا من إجمالي 20 صوتا. كانت أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب قد انطلقت بأحد فنادق القاهرة، بحضور رفيع المستوى من وزراء الإعلام العرب والوفود المصاحبة، وبمشاركة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
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الحريري يتقدم بـ«بيان عاجل» بشأن حجب موقع «التحرير»

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل 25 - 30 تحت قبة البرلمان، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار حجب عدد من المواقع دون سند قانوني، والتى كان آخرها موقع جريدة التحرير الذي حجب في 9 مايو الماضي، وهو ما جعل المؤسسة تصدر قرارًا، مع تفاقم الأزمة يفيد عزمها الإقدام على خطوة غلق موقعها وجريدتها عقب شهرين من الآن في حال استمرار حجب الموقع خاصة دون معرفتها الأسباب والجهات التي وراء هذا.
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عبد العال: لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي الإجمالي بما فيها أقوى اقتصاديات العالم، لافتا إلى أن هناك قرائتين للموازنة فى كل دول العالم، واحدة من المعارضة والأخرى من الأغلبية. جاء ذلك، في جلسة اليوم الأحد، ردًّا على كلمة النائب أحمد الطنطاوى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وطالبه عبد العال بتدوين ملاحظاته بشأن الموازنة وعرضها على الحكومة بعد انتهاء الوقت المسموح له ومده أكثر من مرة.
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قرطام: لا ننكر جهد الحكومة.. لكن النتائج غير كافية

طالب النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، الحكومة بمد جسور التواصل مع المواطنين والعمل على عودة الثقة المفقودة. وقال قرطام: "الحكومة أخطأت عندما لم تشرك الأحزاب السياسية والرأي العام في إعداد الموازنة". وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، كنا نريد من الحكومة إشراك الناس فى إعداد الموازنة حتى يزيد شعور المجتمع بالمسئولية للقضاء على أزمة الثقة، متابعا: "إشراك المواطنين ضرورى للقضاء على نظرة العصفور للصياد، فالحكومة من وجهة نظر الناس هي الصياد والمواطن عصفور".
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السياحة والآثار على مائدة الرئيس: المتحف المصري الكبير والترويج السياحي أهم الملفات

في الاتحادية وعلى مائدة الرئاسة اجتمعت ملفات السياحة والآثار أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عُقد اليوم اجتماع حضره الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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