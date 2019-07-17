أول خطوة رسمية لتشكيل لجنة تدير اتحاد الكرة

تحرير:أحمد بركات ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

اتحاد الكرة

أرسل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، لطلب الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون الجبلاية لحين إجراء الانتخابات، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتنتهي يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، وعلم «التحرير»، أن اتحاد الكرة ينتظر رد الفيفا بعدما تم إرسال الخطاب لعدم الإخلال باللوائح وعدم تعيين لجنة دون علم «الفيفا».

وعلمت «التحرير»، أن تشكيل لجنة مؤقتة تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، يتوقف على طلب اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، على أن يكون دور اللجنة استشاريا فقط، حيث يعد سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة هو القائم بأعمال رئيس المجلس بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد. وكان المهندس هاني أبو

وعلمت «التحرير»، أن تشكيل لجنة مؤقتة تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، يتوقف على طلب اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، على أن يكون دور اللجنة استشاريا فقط، حيث يعد سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة هو القائم بأعمال رئيس المجلس بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد.



وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وكشف ثروت سويلم أن الهدف الرئيسي لاتحاد الكرة هو إنهاء بطولتي الدوري والكأس في المواعيد المحددة لهما وفق الجدول المعلن قائلًا: «هذا ما نفكر فيه حاليا ونسير على تنفيذه في الفترة المقبلة».