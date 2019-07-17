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«العقاب الجماعي» للسوريين يفتح النار على نظام الأسد

منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية اتهمت حكومة نظام الأسد في سوريا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أصول عائلات الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية
تحرير:وفاء بسيوني ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
بشار الأسد
بشار الأسد
أثار قانون الإرهاب في سوريا حالة من الجدل في الآونة الأخيرة، حيث برزت آثاره السلبية واضحة فى بنية المجتمع السوري، بعد قرار النظام السوري مصادرة وتجميد أصول وأموال أفراد عائلات أشخاص مشتبه فيهم بإجراء ربما يحمل الكثير من التداعيات على تلك الأسر. المرسوم "63" المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2012 عقب اندلاع الأزمة السورية في 2011، أعطى وزارة المالية الحق في "تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة" للمشتبه في أنهم "إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012" إلا أن الحكومة السورية عمدت أيضا إلى استهداف أسر المشتبه فيهم.
يأتي هذا الجدل بعد أن قامت حكومة بشار الأسد بتجميد أموال منقولة وغير منقولة لعائلات سورية، بحجة أن أبناءها من "الإرهابيين". عقاب جماعي ومن هنا بات القانون يعاقب الأشخاص على أساس علاقاتهم الأسرية مع المتهم أو المشتبه فيه، وليس على أساس المسؤولية الجنائية الفردية، وهو ما يحظره قانون حقوق الإنسان والقانون
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توقيع الاتفاقية فى السودان (1)

توقيع الاتفاق السوداني يمهد الطريق للانتقال السياسي

بعد مخاض عسير انتظره السودانيون طويلا، خرج الاتفاق السوداني اليوم إلى النور، بعد التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بعد تأجيل أكثر من مرة. جاء التوقيع على الاتفاق بعدما تواصلت، حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس، جلسة التفاوض المغلقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم بحضور الوساطة الإفريقية، إذ وصف الوسيط الإفريقي محمد حسن لبات، أجواء الجلسة بالإيجابية، قائلا للصحفيين إنه تم تجاوز نحو 80% من نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
طائرة-بدون-طيار

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة باتجاه جازان

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار "مسيّرة"، أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من صنعاء، صباح الأربعاء، باتجاه مدينة جازان جنوبي السعودية. وأوضح العقيد المالكي، أنه "في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين". وأضاف، أن "هذه المحاولات تكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيات وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية".
المجلس العسكري

لحظة مؤثرة.. دموع إثيوبية في لحظات الحسم بالسودان

وصف الوسيط الإثيوبي محمود درير مغالبة، اتفاق المجلس العسكري في السودان وتحالف المعارضة بـ"التاريخي" بعد تغلبه على دموعه خلال كلمته عقب التوقيع بالأحرف الأولى، بحسب "سكاي نيوز عربية". ويظهر في المقطع المصور تأثر درير وهو يتحدث عن الاتفاق السياسي، قائلا إنه "مرحلة حاسمة من تاريخ السودان، ولهذا الشعب العريق الأصيل". وكان المجلس العسكري في السودان وتحالف لجماعات معارضة وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة، يهدف لانتقال البلد الإفريقي إلى الديمقراطية.
المجلس العسكري السوداني

مجلسان وخلاف.. بنود اتفاق العسكري والمعارضة بالسودان

وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. ويشمل "الإعلان السياسي" الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية".
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صحف-امراتية

صحف الإمارات: مخطط قطري يستهدف نشر الفوضى في اليمن

لا تزال تطورات الأوضاع بين طهران وواشنطن تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما طالعتنا على الأحداث في اليمن وتطورات اتفاق الحديدة بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" كشفت عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تحقيق تقدم كبير مع إيران، مؤكداً أنه يريد مساعدة إيران والعمل معها، فيما هدد المرشد الإيراني علي خامنئي، بالرد على اختطاف بريطانيا لناقلة النفط، بينما صرح مصدر مسؤول بأن ناقلة النفط "إم تي رياح" التي تحمل علم بنما ويُزعم أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز، غير مملوكة للإمارات.
حزب-الله

عقوبات واشنطن كلمة السر في خفض قوات حزب الله بسوريا

"نحن موجودون في كل الأماكن التي كنا فيها، ما زلنا فيها ولكن لا داعي للوجود هناك بأعداد كبيرة، ما دامت لا توجد ضرورات عملية لذلك"، بهذه الكلمات أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عن خفض وجود قواته في سوريا. نصر الله كشف عن خفض عدد عناصر الحزب الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام في سوريا بشكل علني منذ عام 2013. يأتي قرار حزب الله بعد مرور أكثر من 6 سنوات على انخراط حزب الله عمليا في الحرب السورية التي شكلت بالنسبة إليه التحدي الأكبر الذي واجهه منذ نشأته في عام 1982.
صحف سعودية

صحف سعودية: تركيا تتجاهل تهديد واشنطن وتتسلم «إس400»

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، بالعديد من القضايا والموضوعات، وتصدر تسلم تركيا صواريخ روسية عناوين الصحف، كما استعرضت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الأطلسي يبدي قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة صواريخ إس- 400 الروسية"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن حلف شمال الأطلسي عبر أمس الجمعة عن قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400. وكثيراً ما حذر الحلف تركيا من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أسلحة الحلف، ومنها الطائرة المقاتلة إف-35.
انفجار-سيارة-مفخخة (3)

انفجار سيارة مفخخة قرب كنيسة بسوريا (صور)

أفادة قناة العربية، بانفجرت سيارة مفخخة، اليوم الخميس، قرب كنيسة في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا. وهز تفجير انتحاري حي الوسطى ذا الأغلبية المسيحية، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان. وبحسب "العربية" فإن سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت إلى مكان التفجير، فيما منعت قوات النظام الصحفيين من الاقتراب. ولم ترد أي معلومات عن الإصابات إلا أن شهود عيان أكدوا أن سكان المبنى المقابل للتفجير، الذي اندلعت فيه النيران بقوا عالقين. وقتل 5 مدنيين على الأقل وسقط عدد من الجرحى، في 3 يوليو الجاري، في تفجير انتحاري استهدف مدينة السويداء في جنوب سوريا.?
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