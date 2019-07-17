«العقاب الجماعي» للسوريين يفتح النار على نظام الأسد

منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية اتهمت حكومة نظام الأسد في سوريا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أصول عائلات الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية

تحرير:وفاء بسيوني ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

أثار قانون الإرهاب في سوريا حالة من الجدل في الآونة الأخيرة، حيث برزت آثاره السلبية واضحة فى بنية المجتمع السوري، بعد قرار النظام السوري مصادرة وتجميد أصول وأموال أفراد عائلات أشخاص مشتبه فيهم بإجراء ربما يحمل الكثير من التداعيات على تلك الأسر. المرسوم "63" المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2012 عقب اندلاع الأزمة السورية في 2011، أعطى وزارة المالية الحق في "تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة" للمشتبه في أنهم "إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012" إلا أن الحكومة السورية عمدت أيضا إلى استهداف أسر المشتبه فيهم.

يأتي هذا الجدل بعد أن قامت حكومة بشار الأسد بتجميد أموال منقولة وغير منقولة لعائلات سورية، بحجة أن أبناءها من "الإرهابيين". عقاب جماعي ومن هنا بات القانون يعاقب الأشخاص على أساس علاقاتهم الأسرية مع المتهم أو المشتبه فيه، وليس على أساس المسؤولية الجنائية الفردية، وهو ما يحظره قانون حقوق الإنسان والقانون

يأتي هذا الجدل بعد أن قامت حكومة بشار الأسد بتجميد أموال منقولة وغير منقولة لعائلات سورية، بحجة أن أبناءها من "الإرهابيين".

عقاب جماعي

ومن هنا بات القانون يعاقب الأشخاص على أساس علاقاتهم الأسرية مع المتهم أو المشتبه فيه، وليس على أساس المسؤولية الجنائية الفردية، وهو ما يحظره قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليان، حيث ينطبق حظر العقاب الجماعي على العقوبات الجنائية بحق أشخاص لأفعال لا يتحملون عنها مسؤولية جنائية فردية، ويمتد أيضا إلى كل أنواع العقوبات.

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منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت حكومة النظام في سوريا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أصول أفراد عائلات أشخاص "مشتبه بهم"، بحسب تعبير نظام الأسد عنهم، في إجراء قالت المنظمة إنه يرقى إلى "العقاب الجماعي".



كما أوردت المنظمة في بيان لها أن "حكومة النظام تعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة".

وطالبت المنظمة الدولية حكومة الأسد بإنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم.

استهداف المعارضين

وفي الوقت الذي يرى فيه النظام أن هذا العقاب سيحد من الإرهاب في المجتمع السوري، فإن المراقبين يرون أن الأسد يستخدم قانون "مكافحة الإرهاب" في معاقبة معارضيه، وليس لمكافحة الإرهاب.

ويتنافى هذا الإجراء، وفق المنظمة، مع "نية الحكومة المعلنة تشجيع السوريين" اللاجئين على العودة إلى بلادهم.

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مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه، علقت قائلة: "تستخدم سوريا المرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية تحرم الناس حتى من سبل عيشهم"، مضيفة: "لن تكون سوريا آمنة أو مستقرة ما دامت قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس".



وتحدثت المنظمة مع أربعة أشخاص طالهم الإجراء وقريب أحد الأشخاص وموظف سابق في تسجيل أراضٍ من مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة قبل أن تستعيدها القوات الحكومية، وقال غالبية الأشخاص إنهم كانوا عمال إغاثة أو شاركوا في مظاهرات، وفقا لـ"الحياة".



وهناك وثائق منشورة على الإنترنت تضم جداول بأسماء مئات الأشخاص الذين جمدت أموالهم المنقولة وغير المنقولة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

هذه الجداول تتضمن تاريخ الميلاد، والسن، واسم الوالدة لكل واحد من مجموعة أشخاص من مناطق كانت خاضعة للقوات المناهضة للحكومة والذين صودرت أو جُمدت أصولهم، وتضم أيضا الأسرة المباشرة، بمن فيها الزوجات والأولاد، وفي العديد من الحالات الوالدان.



مرسوم القانون ينتهك ضمانات الإجراءات الواجبة، حيث إن القانون لا يسمح بالاستئناف ولا يتم إشعار الأشخاص بإدراج أسمائهم على اللائحة، وينتهك المرسوم الحق في الملكية المحمي بموجب المادة 15 من الدستور السوري والقانون الدولي، عبر السماح للحكومة بمصادرة ممتلكات الأفراد دون اتباع الإجراءات الواجبة وبدون أي إشعار.



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ويرى محللون أن قانون الإرهاب في سوريا من القوانين الجزائية الاستثنائية، وقد صدر بعد انطلاق حراك شعبي سلمي عمَّ المحافظات والبلدات السورية كافةً، حيث وجد النظام أن ذلك الحراك يهدد مصالحه ووجوده، فقرر مواجهته بكل الوسائل، وسوّق إعلاميا أنه إنما يواجه إرهابا لا ثورة شعبية.