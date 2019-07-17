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الحكومة تسدد 160 مليار جنيه للمعاشات في الموازنة الجديدة

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مطالبة بسداد 160 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2019- 2020 للتأمينات والمعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.7% بإجمالى مبلغ يتجاوز التريليون جنيه، لافتا إلى أن الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية استطاعت حل التشابك التاريخى الخاص برد أموال التأمينات والمعاشات. وقال إن الحكومة تستهدف فى الموازنة الجديدة 40% زيادة ببند الاستثمارات بإجمالى 140 مليار جنيه، موضحا: "الحكومة منذ أن قدمت للبرلمان موازنة العام المالى 2019- 2018، لم تطلب تعديلا واحدا، بل حققت كل ما التزمت به وحققت فائضا أيضا".
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف فى موازنة 2019- 2020، خفض الدين العام إلى 82%، واستمرار تحقيق فائض بنسبة 2.%. وقال رئيس الوزراء إن قطاع الصناعة كان يواجه بعض المشكلات والحكومة بدأت فى برامج لتحفيز ودعم الصادرات المصرية. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الحكومة نجحت في تنفيذ
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المستشار-محمد-شيرين-فهمى (2)

إنشاء إدارة جنائية لقضايا الإرهاب بإشراف شيرين فهمي

قرر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند اليها جميع الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، يُعهد إليها جميع قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة. تضمن القرار إسناد الإشراف على المأمورية إلى المستشار محمد شرين فهمي الرئيس بالمحكمة، عضو المكتب الفني، إشرافًا كاملا بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة مع إعطائه جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة.
رئيس-الأركان-بحث-مع-نظيرة-السوداني (1)

رئيس الأركان يبحث مع نظيره السوداني تأمين الحدود ومواجهة الإرهاب

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة السودانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية" والذى تستضيفه القاهرة. تناول اللقاء سُبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة جميع أعمال التسلل والتهريب. كما ترأس رئيسى الأركان الجلسة الختامية للإجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية"، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

من عمر 9 سنوات.. فتح باب التقديم بجامعة الطفل

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم للانضمام للدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل 2019، اعتبارا من الأحد المقبل. وأوضح صقر، في بيان، الأربعاء، أن برنامج جامعة الطفل، أطلقته الأكاديمية عام 2015، على أن يكون التقدم من خلال الرابط التالي http://childuni.asrt.sci.eg/، ويستقبل هذا العام عدد 3690 طالبًا تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات ونصف من مختلف محافظات الجمهورية في 39 جامعة مصرية حكومية وخاصة ومركز بحثي.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

التضامن: مليار جنيه زيادة في مخصصات الدعم النقدي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك زيادة مليار جنيه فى مخصصات الدعم النقدى فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020. وأوضحت الوزارة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أكثر من 3 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدى، مضيفة أن حجم التشابك بين وزارة المالية وهيئة التأمينات بلغ 898 مليار جنيه، وتم الاتفاق على سداد 160 مليار جنيه سنويا لهيئة التأمينات.
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

تشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، التجارة والصناعة، كما تضم عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" نائب محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
مصطفى-مدبولى

مشروعات تنمية وفرص استثمارية.. مخطط تطوير الساحل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة أبعاد المخطط الاستراتيجي المتكامل لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي في المنطقة الممتدة من العلمين وحتى السلوم، الذي أعدته لجنة مشكلة لهذا الغرض، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، المهندس سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار.
اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي يبحث مع «سيمنس» سبل دعم التعاون المشترك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مسئولي شركة سيمنس الألمانية، وبحث معهم سبل دعم التعاون المشترك واستعراض مستقبل الاستثمارات التي تخطط لها الشركة في مصر، ومن المقرر أن يلتقي مدبولي والوفد الوزاري المرافق له، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، عددا من رجال الألمان ورجال الصناعة والاقتصاد بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال مائدة مستديرة يتم خلالها استعراض مستقبل العلاقات المصرية الألمانية وفرص الاستثمارات المستقبلية بين الجانبين.
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