الحكومة تسدد 160 مليار جنيه للمعاشات في الموازنة الجديدة

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مطالبة بسداد 160 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2019- 2020 للتأمينات والمعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.7% بإجمالى مبلغ يتجاوز التريليون جنيه، لافتا إلى أن الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية استطاعت حل التشابك التاريخى الخاص برد أموال التأمينات والمعاشات. وقال إن الحكومة تستهدف فى الموازنة الجديدة 40% زيادة ببند الاستثمارات بإجمالى 140 مليار جنيه، موضحا: "الحكومة منذ أن قدمت للبرلمان موازنة العام المالى 2019- 2018، لم تطلب تعديلا واحدا، بل حققت كل ما التزمت به وحققت فائضا أيضا".

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف فى موازنة 2019- 2020، خفض الدين العام إلى 82%، واستمرار تحقيق فائض بنسبة 2.%. وقال رئيس الوزراء إن قطاع الصناعة كان يواجه بعض المشكلات والحكومة بدأت فى برامج لتحفيز ودعم الصادرات المصرية. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الحكومة نجحت في تنفيذ