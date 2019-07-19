الزنجبيل والأسماك| أطعمة تخفف من آلام الدورة الشهرية

من الشائع أن تتعرضي لانخفاض في معدلات الحديد في أثناء الدورة الشهرية، خاصة إذا كنتِ من اللاتي يفقدن دماءً كثيرة في هذه الفترة. إذن، عليكِ تناول الخضراوات الورقية

تحرير:إسراء سليمان ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

فوائد الزنجبيل

آلام الدورة الشهرية من التغيرات الطبيعية التي نمر بها، ولا بد أن نتعامل معها لنقلل من حدّتها بشكل طبيعي، وللتخلص أيضا من الأعراض المصاحبة لها مثل التشنجات والصداع والتعب والانتفاخ، إضافة إلى تغيّر الحالة المزاجية والإسهال والقيء -نقلا عن موقع الصحة الأمريكي "health line"- توجد بعض الأطعمة التي يجب أن تضعيها في نظامك الغذائي للتخفيف من الشعور بالآلام؛ مثل تناول الفواكه بشكل عام، والإكثار من شرب المياه، كما أن مشروب الزنجبيل فعال بشكل كبير، ويسمى بـ«شاي الزنجبيل»، ويعمل على التقليل من القيء.

وفي ما يلي بعض الأطعمة الفعالة للتعامل مع الدورة الشهرية بشكل صحي: 1- المياه تناول كميات كافية من المياه من الأمور المهمة، خاصة خلال فترة الدورة الشهرية، فأن تكوني رطبة سيقلل ذلك من فرص الإصابة بالصداع، وهو أحد الأعراض الشائعة للدورة الشهرية، كما أن تناول كميات كافية من المياه سيمنع الإصابة بالانتفاخ