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الزنجبيل والأسماك| أطعمة تخفف من آلام الدورة الشهرية

من الشائع أن تتعرضي لانخفاض في معدلات الحديد في أثناء الدورة الشهرية، خاصة إذا كنتِ من اللاتي يفقدن دماءً كثيرة في هذه الفترة. إذن، عليكِ تناول الخضراوات الورقية
تحرير:إسراء سليمان ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
فوائد الزنجبيل
فوائد الزنجبيل
آلام الدورة الشهرية من التغيرات الطبيعية التي نمر بها، ولا بد أن نتعامل معها لنقلل من حدّتها بشكل طبيعي، وللتخلص أيضا من الأعراض المصاحبة لها مثل التشنجات والصداع والتعب والانتفاخ، إضافة إلى تغيّر الحالة المزاجية والإسهال والقيء -نقلا عن موقع الصحة الأمريكي "health line"- توجد بعض الأطعمة التي يجب أن تضعيها في نظامك الغذائي للتخفيف من الشعور بالآلام؛ مثل تناول الفواكه بشكل عام، والإكثار من شرب المياه، كما أن مشروب الزنجبيل فعال بشكل كبير، ويسمى بـ«شاي الزنجبيل»، ويعمل على التقليل من القيء.
وفي ما يلي بعض الأطعمة الفعالة للتعامل مع الدورة الشهرية بشكل صحي: 1- المياه تناول كميات كافية من المياه من الأمور المهمة، خاصة خلال فترة الدورة الشهرية، فأن تكوني رطبة سيقلل ذلك من فرص الإصابة بالصداع، وهو أحد الأعراض الشائعة للدورة الشهرية، كما أن تناول كميات كافية من المياه سيمنع الإصابة بالانتفاخ
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زيت-نخالة-الأرز

زيت نخالة الأرز.. يعالج حب الشباب والبقع الداكنة

ارتفعت حالات الإصابة بالكوليسترول في الوقت الحالي بشكل كبير، وذلك نتيجة لاتباع بعض الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى المعادن والفيتامينات الهامة والألياف الغذائية، بجانب ارتفاع الدهون غير الصحية، والزيوت المهدرجة، لذا يجب الاعتماد على الزيوت الطبيعية بشكل عام في حياتنا لتقليل نسب الخطورة بأمراض القلب والأوعية الدموية، على سبيل المثال زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز، كما يوجد أيضًا زيت نخالة الأرز أو زيت الأرز (يتم استخراجه من القشرة الخارجية للأرز)، نقلًا عن "stylecraze".
لحية

الفاصوليا والمكسرات.. 7 أطعمة لتكثيف اللحية

من المفهوم أن النظام الغذائي يكون له تأثير كبير فى الجسم، وهذا لا يعني أنه يقتصر فقط على وظائف الجسم الداخلية، بل يساعد الطعام الذي تتناوله على تحسين كل جانب من جوانب جسمك، حتى وإن كان ذلك الجانب هو الشعر أو اللحية. ينظم الجسم نمو الشعر وطوله عن طريق إنتاج هرمونات الذكورة وهرمون الديهدروتستوسترون DHT (وهو أندروجين الذي يساعد في إعطاء الذكر جنسًا لخصائصه الذكورية)، ويمكن تنظيمه من خلال التركيز على النظام الغذائي، بما في ذلك الأطعمة التي تساعد على تحسين وظيفة الهرمونات وDHT.
فوائد-الخل

مضاد للميكروبات.. الخل علاج منزلي يقي من الأمراض

تناول طبق من السلطة بجانب الوجبات الأساسية هو أفضل ما يمكن أن تقدمه لجسمك، فالخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادان الهامة ستحافظ على صحتك بشكل كبير، بجانب ذلك يمكنك وضع قطرات قليلة من الخل على السلطة لكي تكتمل الفوائد الغذائية الرائعة مع المذاق اللاذع الذي يشجعك على تناول الطعام، ويتميز الخل بعدة فوائد تتمثل في التحكم في مرض السكري، وضبط معدلات ضغط الدم، إضافة إلى التحسين من صحة القلب والوقاية من أمراض الكليتين، كما أنه يتيمز بخصائص مضادة للميكروبات، نقلًا عن "organicfacts".
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