الزنجبيل والأسماك| أطعمة تخفف من آلام الدورة الشهرية

من الشائع أن تتعرضي لانخفاض في معدلات الحديد في أثناء الدورة الشهرية، خاصة إذا كنتِ من اللاتي يفقدن دماءً كثيرة في هذه الفترة. إذن، عليكِ تناول الخضراوات الورقية
آلام الدورة الشهرية من التغيرات الطبيعية التي نمر بها، ولا بد أن نتعامل معها لنقلل من حدّتها بشكل طبيعي، وللتخلص أيضا من الأعراض المصاحبة لها مثل التشنجات والصداع والتعب والانتفاخ، إضافة إلى تغيّر الحالة المزاجية والإسهال والقيء -نقلا عن موقع الصحة الأمريكي "health line"- توجد بعض الأطعمة التي يجب أن تضعيها في نظامك الغذائي للتخفيف من الشعور بالآلام؛ مثل تناول الفواكه بشكل عام، والإكثار من شرب المياه، كما أن مشروب الزنجبيل فعال بشكل كبير، ويسمى بـ«شاي الزنجبيل»، ويعمل على التقليل من القيء.
وفي ما يلي بعض الأطعمة الفعالة للتعامل مع الدورة الشهرية بشكل صحي:
1- المياه
تناول كميات كافية من المياه من الأمور المهمة، خاصة خلال فترة الدورة الشهرية، فأن تكوني رطبة سيقلل ذلك من فرص الإصابة بالصداع، وهو أحد الأعراض الشائعة للدورة الشهرية، كما أن تناول كميات كافية من المياه سيمنع الإصابة بالانتفاخ
وفي ما يلي بعض الأطعمة الفعالة للتعامل مع الدورة الشهرية بشكل صحي:
1- المياه
تناول كميات كافية من المياه من الأمور المهمة، خاصة خلال فترة الدورة الشهرية، فأن تكوني رطبة سيقلل ذلك من فرص الإصابة بالصداع، وهو أحد الأعراض الشائعة للدورة الشهرية، كما أن تناول كميات كافية من المياه سيمنع الإصابة بالانتفاخ واحتفاظ الجسم بالمياه.
2- الفواكه
ستجدين الفواكه تحتل جميع قوائم الأنظمة الغذائية، خاصة الغنية بمعدلات عالية من المياه؛ مثل البطيخ والخيار، فكل منهما من أفضل الخيارات إذا كنتِ ترغبين في ترطيب جسمك بطريقة صحية، كما أن الفواكه المحملة بكميات مناسبة من السكريات تقلل من استهلاكك للسكريات المصنعة، التي تعمل على ارتفاع معدلات السكر وانخفاضها في وقت قصير.
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3- الخضراوات الورقية
من الشائع أن تتعرضي لانخفاض في معدلات الحديد في أثناء الدورة الشهرية، خاصة إذا كنت من اللاتي يفقدن دماءً كثيرة في هذه الفترة، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى التعب والألم والدوار، فالخضراوات الورقية مثل السبانخ والقرنبيط تعزز من معدلات الحديد، كما أنها غنية بالماغنسيوم.
4- الزنجبيل
كوب واحد من شاي الزنجبيل يحسن من أعراض الدورة الشهرية، ونظرا لأنه يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، فهو يعمل على التخفيف من آلام العضلات، ويقلل من القيء، حيث أوضحت بعض الدراسات أن الزنجبيل يتميز بفاعلية كبيرة في التقليل من القيء والغثيان في أثناء الشهور الأولى من الحمل، بوصفه أيضا شرابا آمنا خاليا من الآثار الجانبية السيئة.
5- الأسماك
غنية بالبروتين والحديد وأحماض أوميجا3 الدهنية، فالأسماك تعد من العناصر الغذائية المهمة التي لا بد من أن يشتمل عليها نظامك الغذائي، فاستهلاك الحديد يعوض النقص الناتج عن انخفاض معدلاته في هذه الفترة، كما أوضحت بعض الدراسات في عام 2014، أن تناول أوميجا3 يقلل أيضا من الاكتئاب لمن يعانين من تغير المزاج في أثناء الدورة الشهرية.
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وعلى الجانب الآخر، توجد أيضا بعض الأطعمة التي يجب تجنبها خلال الدورة الشهرية:
1- الأملاح
استهلاك كميات كبيرة من الأملاح يؤدي إلى احتباس المياه داخل جسم الإنسان، وتنتج عنه اضطرابات في المعدة؛ مثل الانتفاخ، ولمواجهة هذه الاضطرابات لا تضعي كميات كبيرة من الأملاح على الطعام، وتجنبي تماما اللحوم المصنعة في هذه الفترة التي بطبيعتها تحتوي على معدلات عالية من الصوديوم.
2- السكر
لا بأس من تناول كميات معقولة من السكر، ولكن الإفراط في تناوله يتسبب في ارتفاع معدلات الطاقة وانخفاضها بعد وقت قصير، ومن ثم تسوء حالتك المزاجية بشكل ملحوظ، فإذا كنتِ تشعرين بالقلق أو الاكتئاب في أثناء الدورة الشهرية، فإن مراقبة تناولك للسكر تساعد على تنظيم حالتك المزاجية.
3- الأطعمة الحارة
يجد العديد من الأشخاص أن الأطعمة الحارة غير مريحة لمعدتهم، ومن المحتمل أن تتسبب في الآلام والإسهال والغثيان، فإذا كنتِ غير معتادة على تناول مثل هذه الأطعمة، فمن الأفضل أن تتجنبيها خلال الدورة الشهرية.
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