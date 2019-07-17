دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الإفريقية

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

دنيا سمير غانم وهشام جمال

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، إسناد مهمة إحياء حفل ختام الفعاليات، للفنانة دنيا سمير غانم، بمشاركة أحد نجوم الغناء الإفريقي، ولم يعلن عن اسمه حتى الآن، وذلك يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، قبل المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي الجزائر والسنغال. وتقدم النجمة الشابة خلال الحفل أغنية تم تحضيرها من أجل ختام "كان 2019"، وتحمل اسم "وأدينا النهارده" من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي ومهندس صوت بيشوي مجدي.

وكان قد أحيا حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا، الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفوارية دوبيه، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وقالت اللجنة آنذاك، إنه تم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات مع كبار المطربين