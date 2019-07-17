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دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الإفريقية

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م
دنيا سمير غانم وهشام جمال
دنيا سمير غانم وهشام جمال
قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، إسناد مهمة إحياء حفل ختام الفعاليات، للفنانة دنيا سمير غانم، بمشاركة أحد نجوم الغناء الإفريقي، ولم يعلن عن اسمه حتى الآن، وذلك يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، قبل المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي الجزائر والسنغال. وتقدم النجمة الشابة خلال الحفل أغنية تم تحضيرها من أجل ختام "كان 2019"، وتحمل اسم "وأدينا النهارده" من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي ومهندس صوت بيشوي مجدي.
وكان قد أحيا حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا، الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفوارية دوبيه، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وقالت اللجنة آنذاك، إنه تم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات مع كبار المطربين
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أزمات محمود العسيلي مستمرة.. متهم بالعنصرية والغرور

مقطع فيديو تم تداوله بكثرة خلال الساعات الماضية للفنان محمود العسيلي من إحدى حفلاته، يظهر خلاله وهو يحرج شابا من الحضور بعدما طلب منه التقاط صورة تذكارية معه، فجاء رد العسيلي صادما، إذ قال: "حضرتك معاك واسطة أو جامد جدا مثلا، يعني إنت اللي بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت مع حضرتك لازم أتصور مع كل الناس دي"، وهو ما أثار غضب الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبوا للفاعل صفتي التكبر والغرور، خاصة أن نجاح الفنان يأتي من جمهوره ومحبيه وينبغي أن يعاملهم بطريقة أفضل.
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مشوار عمرو دياب في 36 عاما| من «يا طريق» لـ«أنا غير»

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صيف الهضبة.. عمرو دياب يطرح بوستر ألبوم «أنا غير»

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«الفارس والأميرة»| قصة أول فيلم رسوم متحركة مصري

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فنانون: أجيري «مفلس».. واتحاد الكرة لازم يمشي

ردود فعل غاضبة صدرت من الكثيرين عقب إطلاق حكم مباراة مصر وجنوب إفريقيا صافرة النهاية، معلنًا إقصاء الفراعنة من دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية. ولم يكن الفنانون استثناءً، حيث حمل الشاعر الغنائي أمير طعيمة، المدير الفني للمنتخب، خافيير أجيري، مسئولية الخسارة، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الأعمى شايف إن أداءك البدني بينزل دايمًا في الشوط الثاني، تقوم ساحب هاف ديفيندر وتنزل وسط مهاجم وتفتح الملعب أكتر ما هو مفتوح". وأضاف: "أجيري أسوأ مدير فني يمسك المنتخب في تاريخه، اختيارات سيئة وخطة عشوائية وعكنن على 100 مليون".
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حقيقة إقامة حفل لـ«مشروع ليلى» بالسعودية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن مشاركة الفرقة الموسيقية "مشروع ليلى"، بحفل غنائي بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة والتي تتجاوز 150 فعالية وتنظم على مدى 41 يومًا، بمهرجان قناة MTV الأمريكية للموسيقى. واستنكر الرواد السعوديون أن تستضيف المملكة ضمن فعاليتها حفلا لفرقة متهمة بدعم "الشذوذ الجنسي". ومن جانبه، نفى حامد سنو مغني الفرقة، إقامتهم للحفل بنشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، كتب فيها: "نحن لن نغني في جدة ردًا على تلك الشائعات".
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نجوم الفن في عزاء المخرج محمد النجار

أقيمت اليوم الجمعة مراسم عزاء المخرج الراحل محمد النجار بمسجد عمر مكرم في التحرير، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مقدمتهم الفنان خالد زكي نقيب الممثلين وفاروق الفيشاوي وبوسي ونهال عنبر وأحمد آدم وأحمد بدير وغادة إبراهيم وشيرين ودلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم، وطارق التلمساني وفتوح أحمد ومحمد الصاوي وطارق علام وعمرو يوسف.. ورحل النجار عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا.
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