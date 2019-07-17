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محمود العسيلي يعتذر: أنا من غير جمهوري ولا حاجة

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
اعتذر المطرب محمود العسيلي للجمهور بعد حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحراجه أحد المعجبين عندما طلب منه التقاط صورة في حفله الأخير، إذ وبخه بطريقة لاذعة أمام الجمهور، قائلا: "حضرتك جامد جدا، معاك واسطة أو حاجة، ولا بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها". وكتب العسيلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أي فنان عارف أنه من غير جمهوره ولا حاجة، وصفر على الشمال، وإن من تواضع لله رفعه".
وتابع: "بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر، وبعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ، لكن الصورة والله ناقصة، وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد خلال الحفلة، أنا آسف مرة تانية". وأكمل: "أنا حاولت أقول للشخص اللي كنت بكلمه إن ماينفعش نتصور عشان الناس دي كلها لازم تتصور تلات مرات
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«كايرو شو» تعلن نتيجة مسابقة أفضل نص مسرحي

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أزمات محمود العسيلي مستمرة.. متهم بالعنصرية والغرور

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العسيلي يرد على انتقادات إحراجه لطالب بسبب صورة

واجه المطرب محمود العسيلي حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحراجه لأحد المعجبين عندما طلب منه التقاط صورة في حفله الأخير، حيث وبّخه بطريقة لاذعة أمام الجمهور، قائلا: "حضرتك جامد جدًا! معاك واسطة أو حاجة كده! ولا بتحبني وكل الناس دي بتكرهني! لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها". وبعد تصاعد الانتقادات ضده، رد العسيلي عبر حسابه على موقع "تويتر"، كاشفًا كواليس ما حدث، معتبرًا أن ما يتم تداوله حول رده ليس بالطريقة المنصفة لما حدث.
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