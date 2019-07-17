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مكرم جاد الكريم.. عاش ملكا للصورة ومات تائها مع الزهايمر

اختبأ داخل براميل الزيوت فوق السيارات لتوثيق حرب اليمن.. سجل نكسة 67 وسط أهوال القنابل وخطر نشر الصور.. رفض بيع صور اغتيال السادات مقابل مبلغ حرافي.. وحصد جوائز عالمية
تحرير:صابر العربي ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
صورة المصور مكرم جاد الكريم لتوثيق اغتيال السادات
صورة المصور مكرم جاد الكريم لتوثيق اغتيال السادات
حالة أشبه بالنفير العام في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر، يوم 6 أكتوبر عام 1981، الجميع يتحرك في خطوط مرسومة ومحددة، الجنود لهم الساحة الواسعة، حرس الرئاسة يؤمن المنصة، بينما الصحفيون والمصورون ينتشرون في الأماكن المخصصة لهم، وفي المشهد يظهر رجل يحمل 4 كاميرات، يتحرك نحو قاعدة خشبية ترتفع عن الأرض مترا ونصف المتر في الجهة المقابلة للمنصة، لم يخطر ببال أي مصور التحرك نحو هذه النقطة، إلا أن مكرم جاد الكريم كان مختلفا بعين ثاقبة وحدس لا يجاريه فيه أحد، يعرف من أين يصنع الحدث وتولد اللقطة.
لم تمر إلا دقائق، وكان تاريخ مصر على موعد مع لحظة تغير مساره، وحدث جلل لا يحتاج إلا من يسجله، لكن هول المشهد كان يحتاج رجالا من نوعيات خاصة.. وصل موكب الرئيس أنور السادات، الجميع يجري صوبه لالتقاط الصورة الصحفية، ظل جاد الكريم مترقبا، ليست هذه اللقطة! هنا وقد استقر الجميع في مكانه، وكانت المفاجأة. وابل
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ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

«هنطقطق زي الفشار».. ناشطون يواجهون الحر بالسخرية

كعادة المصريين لا يمرون بضائقة أو مشكلة إلا وحولوها لمادة هائلة للسخرية وإطلاق النكات سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أو في أثناء التجمعات العائلية والأصدقاء، فخلال السنوات الماضية مرّ المجتمع المصرى بالعديد من الأزمات منها الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وغيرها، ورغم أن هذه الأزمات ألحقت الضرر بهم فإنها لم تخلُ من السخرية، وإطلاق العبارات التى دعت للضحك بدلا من الحزن، وآخر هذه الأزمات ظاهرة الاحتباس الحرارى التى تسببت فى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتى واجهها المصريون بالسخرية على صفحات السوشيال ميديا.
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إنشاء إدارة جنائية لقضايا الإرهاب بإشراف شيرين فهمي

قرر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند اليها جميع الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، يُعهد إليها جميع قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة. تضمن القرار إسناد الإشراف على المأمورية إلى المستشار محمد شرين فهمي الرئيس بالمحكمة، عضو المكتب الفني، إشرافًا كاملا بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة مع إعطائه جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة.
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رئيس الأركان يبحث مع نظيره السوداني تأمين الحدود ومواجهة الإرهاب

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة السودانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية" والذى تستضيفه القاهرة. تناول اللقاء سُبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة جميع أعمال التسلل والتهريب. كما ترأس رئيسى الأركان الجلسة الختامية للإجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية"، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية.
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من عمر 9 سنوات.. فتح باب التقديم بجامعة الطفل

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم للانضمام للدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل 2019، اعتبارا من الأحد المقبل. وأوضح صقر، في بيان، الأربعاء، أن برنامج جامعة الطفل، أطلقته الأكاديمية عام 2015، على أن يكون التقدم من خلال الرابط التالي http://childuni.asrt.sci.eg/، ويستقبل هذا العام عدد 3690 طالبًا تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات ونصف من مختلف محافظات الجمهورية في 39 جامعة مصرية حكومية وخاصة ومركز بحثي.
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مكرم-جاد-الكريم

مكرم جاد الكريم| صور حرب اليمن والاستنزاف وحصد جائزة «وورلد برس»

عن عمر يناهز الثمانين عاما، فارق عالمنا اليوم الخميس، المصور العالمى مكرم جاد الكريم، صاحب التاريخ الحافل بالكثير من الأعمال التصويرية التى جعلت من كاميراته شاهدا على مزيد من الأحداث المهمة، ليست فقط فى ذاكرة التاريخ المصرى فحسب، بل على مستوى مختلف دول العالم، فهو صاحب الصورة الأشهر للحظة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. جاد الكريم وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم قداس صلاة الجنازة على روحه اليوم بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون.
مكرم-جاد-الكريم-صورة-ارشيفية

وفاة مكرم جاد الكريم صاحب صور اغتيال السادات

توفي، اليوم الخميس، المصور العالمي مكرم جاد الكريم، عن عمر ناهز الـ80 عاما، وتقام صلاة الجنازة في دار الخدمات، الملحقة بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، في الساعة الواحدة ظهر اليوم، وذلك بعد أنه مر في حياته بمحطات شهيرة، إذ كان مراسلا حربيا ومصورا عسكريا بـ"أخبار اليوم"، وغطى حرب اليمن، حرب الاستنزاف، حرب تشاد، حرب الخليج، حرب أكتوبر، ونال شهرته الواسعة ومعرفة العالم به كمصور بعد تصويره لحظة اغتيال الرئيس أنور السادات في أحداث المنصة، وكرمته العديد من الجهات العالمية.
حرب-الوكالة-داخل-الكنيسة-القبطية

بيان 4 أساقفة ومقال كاهن.. المسكوت عنه في الكنيسة

منذ عدة أشهر نشرت «التحرير»، مجموعة من التقارير عن وجود تحركات لعدد من الأساقفة داخل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضد البابا تواضروس، وكان من المفترض أن تنفذ هذه التحركات داخل الاجتماع السنوي للمجمع الذي انتهى بالجلسة الختامية الخميس الماضي، وقتها نفت الكنيسة بشكل رسمي عبر المتحدث الرسمي القس بولس حليم، وكذلك خرج عدد من الأساقفة ينفون، وعبر عن مطالبهم مقال في موقع «أقباط أميركا»، عبر «كاهن نيوجيرسي»، إلى أن خرج بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع والمتشابه تماما مع مقال كاهن نيوجيرسي.
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