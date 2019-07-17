انقسام أمريكي بسبب تغريدات ترامب العنصرية

أثارت تعليقات ترامب حالة من الانقسام في المجتمع الأمريكي، حيث يقول معظم الأميركيين إن تغريدات ترامب العنصرية لا تعكس قيم أمريكا، فيما وافق معظم الجمهوريين على تعليقاته.

تحرير:أحمد سليمان ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م

ترامب

صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، لإدانة التصريحات العنصرية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع. ففي يوم الأحد الماضي، أثار ترامب حالة من الغضب عندما وجه سلسلة من التغريدات العنصرية، ضد 4 عضوات ديمقراطيات في مجلس النواب يطلب منهن "العودة" إلى بلدانهن الأصلية. في الوقت الذي يعد فيه عضوات الكونجرس اللاتي هاجمهن ترامب، أليكساندريا أوكاسيو كورتيز، ورشيدة طالب، وإلهان عمر وآيان بريسلي، مواطنات أمريكيات، ولد 3 منهن في الولايات المتحدة، فيما ولدت إلهان عمر في الصومال، ووصلت إلى الولايات المتحدة وهي في الثانية عشرة من عمرها.

بدأت الأزمة الأحد الماضي، بعد أن نشر ترامب سلسلة من 3 تغريدات، قال فيها إنه: "من المثير للاهتمام أن نرى نساء ديمقراطيات تقدميات، كُن في الأصل من بلدان حكوماتها كارثية بشكل كامل وشامل، وهي الأسوأ والأكثر فسادًا والأقل كفاءة في جميع أنحاء العالم، والآن يخبرن بصوت عالٍ وبذيء شعب الولايات المتحدة، صاحب