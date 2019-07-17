رياضة

هاني رمزي VS قائد الفراعنة.. المحمدي تحت الصفر

المحمدي حتى الآن لا يعلم سر لماذا لا تحبه الجماهير، وببساطة شديدة هو دائما مثار جدل نتيجة الأداء المتواضع الذي يقدمه مع المنتخب مقارنةً بما يقدمه باقي زملائه في المنتخب
تحرير:كريم مليم ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م
أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
«إذا بُليتم فاستتِروا». لا يوجد أفضل من تلك المقولة لوصف المهزلة التي وقعت مساء أمس الثلاثاء، بين هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، وقائد الفراعنة أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لأستون فيلا الإنجليزي، حيث لم يكتفِ رمزي والمحمدي، بالخروج المهين للمنتخب الوطني من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019، عقب الهزيمة والسقوط بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا، وسط آلاف الجماهير التي لم تبخل جهدًا وعرقًا على مؤازرة الفراعنة خلال البطولة، بل خرج رمزي ليجمّل صورته أمام الرأي العام، وهاجم المحمدي، وتبعه الأخير بتصريحات مستفزة ضد مدربه.
المحمدي قلل من مدربه هاني رمزي، على الرغم من أن رمزي وُجد في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أفضل لاعب إفريقي في استفتاء مجلة «فرانس فوتبول» لكرة القدم 1990، كما حل تاسعًا في قائمة أفضل لاعب إفريقي عامي 2000 و2001، وكذلك حصل على جائزة أفضل «ليبرو» في بطولة كأس الأمم 1992، ثم أفضل مدافع
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اتحاد-الكرة

أول خطوة رسمية لتشكيل لجنة تدير اتحاد الكرة

أرسل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، لطلب الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون الجبلاية لحين إجراء الانتخابات، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتنتهي يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، وعلم «التحرير»، أن اتحاد الكرة ينتظر رد الفيفا بعدما تم إرسال الخطاب لعدم الإخلال باللوائح وعدم تعيين لجنة دون علم «الفيفا».
السنغال وتونس (5)

تونس تشكو الكاف بسبب مواجهة السنغال

يتجه الاتحاد التونسي لكرة القدم، إلى تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضد الاتحاد الإفريقي (كاف)، حيث أكد الناطق الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم حامد المغربي، أن منتخب «نسور قرطاج» تعرض لظلم صارخ في مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا ضد السنغال، موضحًا أنهم بصدد تقديم شكوى للفيفا لحفظ حقوقه، وقال في تصريح تليفزيوني اليوم: «لا يجب أن نختزل المظلمة في لقطة ركلة الجزاء، لأنه تم إخفاء أسماء حكام تقنية الفيديو في المباراة، ثم تم تبديل اسم بآخر، لغرض ما».
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

«كاف» يقرر إقامة نهائي أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إلغاء نظام مباراة الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المواسم المقبلة، وعلم «التحرير»، أن مسؤولو الكاف أعلنوا إقامة النهائي من مباراة واحدة فقط بداية من النسخة المقبلة لكل بطولة، وكان نهائي دوري أبطال إفريقيا شهد مشاكل تنظيمية في نسخة العام الجاري، بعد إلغاء مباراة الإياب بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، بعد احتجاج الأخير على تعطل تقنية الفيديو.
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هدف المحمدي‎ (1)

إبراهيم سعيد لقائد الفراعنة: «أي متخاذل ياخد بالقلم»

انتقد إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب الوطني السابق، أحمد المحمدي، قائد الفراعنة، بعد ساعات من تقديم الأخير اعتذاره عن خروج المنتخب مبكرا من كأس الأمم. وكتب المحمدي: "أعتذر لكل الناس على الخروج المبكر من كأس الأمم.. وبشكر كل الجماهير اللي كانت ورانا وساندتنا في كل وقت. وبالتوفيق في ما هو قادم". ورد إبراهيم على المحمدي: "المفروض إنك اكتسبت خبرة كبيرة يا محمدي معانا، وكان المفروض إنك كابتن الفريق وأي حد متخاذل في الملعب وجاي رحلة ومش عارف قيمة فانلة منتخب مصر، كان ياخد بالقلم على وشه ويطلع عين أهله كمان ويسكت.. وفي الآخر ده للمصلحة العامة".
وائل-جمعة

وائل جمعة يوجه رسالة لنجوم الفراعنة قبل لقاء الأولاد

دعم وائل جمعة، نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق، الفراعنة قبل ساعات من مواجهة المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا، اليوم السبت، في تمام الساعة 9 مساء، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية. ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
عمرو-وردة

المنتخب يكشف موقف وردة من المشاركة أمام جنوب إفريقيا

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن موقف عمرو وردة، لاعب المنتخب ونادي أتروميتوس اليوناني، من المشاركة مع الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وقال لهيطة، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، إن وردة أصبح متاحًا للمشاركة، إلا أن قرار الدفع به متوقف في يد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب القومي.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
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