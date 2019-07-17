رئيس الأركان يبحث مع نظيره السوداني تأمين الحدود ومواجهة الإرهاب

تحرير:أميرة إبراهيم ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م

جانب من لقاء رئيس الأركان المصري ونظيره السوداني

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة السودانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية" والذى تستضيفه القاهرة. تناول اللقاء سُبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة جميع أعمال التسلل والتهريب. كما ترأس رئيسى الأركان الجلسة الختامية للإجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية"، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية.

وأكد رئيس الأركان المشتركة السودانية، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، مشيدًا بجهود القيادة السياسية المصرية المكثفة، لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية فى جميع دول القارة الإفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019. من جهته، أكد الفريق محمد فريد على تطابق الرؤى ووجهات النظر