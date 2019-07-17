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رئيس الأركان يبحث مع نظيره السوداني تأمين الحدود ومواجهة الإرهاب

تحرير:أميرة إبراهيم ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م
جانب من لقاء رئيس الأركان المصري ونظيره السوداني
جانب من لقاء رئيس الأركان المصري ونظيره السوداني
التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة السودانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية" والذى تستضيفه القاهرة. تناول اللقاء سُبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة جميع أعمال التسلل والتهريب. كما ترأس رئيسى الأركان الجلسة الختامية للإجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية"، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية.
وأكد رئيس الأركان المشتركة السودانية، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، مشيدًا بجهود القيادة السياسية المصرية المكثفة، لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية فى جميع دول القارة الإفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019. من جهته، أكد الفريق محمد فريد على تطابق الرؤى ووجهات النظر
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المستشار-محمد-شيرين-فهمى (2)

إنشاء إدارة جنائية لقضايا الإرهاب بإشراف شيرين فهمي

قرر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند اليها جميع الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، يُعهد إليها جميع قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة. تضمن القرار إسناد الإشراف على المأمورية إلى المستشار محمد شرين فهمي الرئيس بالمحكمة، عضو المكتب الفني، إشرافًا كاملا بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة مع إعطائه جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

من عمر 9 سنوات.. فتح باب التقديم بجامعة الطفل

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم للانضمام للدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل 2019، اعتبارا من الأحد المقبل. وأوضح صقر، في بيان، الأربعاء، أن برنامج جامعة الطفل، أطلقته الأكاديمية عام 2015، على أن يكون التقدم من خلال الرابط التالي http://childuni.asrt.sci.eg/، ويستقبل هذا العام عدد 3690 طالبًا تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات ونصف من مختلف محافظات الجمهورية في 39 جامعة مصرية حكومية وخاصة ومركز بحثي.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة تسدد 160 مليار جنيه للمعاشات في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مطالبة بسداد 160 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2019- 2020 للتأمينات والمعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.7% بإجمالى مبلغ يتجاوز التريليون جنيه، لافتا إلى أن الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية استطاعت حل التشابك التاريخى الخاص برد أموال التأمينات والمعاشات. وقال إن الحكومة تستهدف فى الموازنة الجديدة 40% زيادة ببند الاستثمارات بإجمالى 140 مليار جنيه، موضحا: "الحكومة منذ أن قدمت للبرلمان موازنة العام المالى 2019- 2018، لم تطلب تعديلا واحدا، بل حققت كل ما التزمت به وحققت فائضا أيضا".
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

التضامن: مليار جنيه زيادة في مخصصات الدعم النقدي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك زيادة مليار جنيه فى مخصصات الدعم النقدى فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020. وأوضحت الوزارة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أكثر من 3 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدى، مضيفة أن حجم التشابك بين وزارة المالية وهيئة التأمينات بلغ 898 مليار جنيه، وتم الاتفاق على سداد 160 مليار جنيه سنويا لهيئة التأمينات.
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المجلس العسكري

لحظة مؤثرة.. دموع إثيوبية في لحظات الحسم بالسودان

وصف الوسيط الإثيوبي محمود درير مغالبة، اتفاق المجلس العسكري في السودان وتحالف المعارضة بـ"التاريخي" بعد تغلبه على دموعه خلال كلمته عقب التوقيع بالأحرف الأولى، بحسب "سكاي نيوز عربية". ويظهر في المقطع المصور تأثر درير وهو يتحدث عن الاتفاق السياسي، قائلا إنه "مرحلة حاسمة من تاريخ السودان، ولهذا الشعب العريق الأصيل". وكان المجلس العسكري في السودان وتحالف لجماعات معارضة وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة، يهدف لانتقال البلد الإفريقي إلى الديمقراطية.
شرطة-الكويت

اعترفوا بجرائم.. تفاصيل جديدة عن خلية الإخوان بالكويت

في تطور جديد للخلية الإرهابية المضبوطة في الكويت، كشف مجلس الوزراء الكويتي، عن أن المتهمين في هذه الخلية، أقروا بالقيام بعمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة بمصر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح المجلس أن التحقيقات مستمرة للكشف عمن يشتبه في تعاونهم مع الخلية التي تتبع تنظيم الإخوان، من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس خالد الصالح، عقب اجتماع للمجلس، الإثنين، إنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية مع المتهمين أقروا بعمليات إرهابية ضد مصر".
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (1)

صحيفة: مصر تسلم الكويت ملفا لخلايا إخوانية نائمة

قال مصدر أمني كويتي رفيع المستوى، إن وفدا أمنيا مصريا سيصل الكويت خلال الساعات المقبلة على خلفية ضبط خلية إخوانية مؤخرا في الكويت، والتي تم الكشف عنها على هامش التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابي هشام عشماوي الذي تم تسليمه لمصر مؤخرا، لافتا إلى أن الوفد الأمني المصري سيحمل معه ملفا لبعض الخلايا النائمة داخل الكويت والمرتبطة بتنظيم الإخوان، وأن جهاز أمن الدولة الكويتي سيقوم بعمل تحقيق ومراجعة مدى تورط الأسماء التي يحملها الوفد الأمني المصري.
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صحيفة القبس: 300 إخواني مصري غادروا الكويت

قالت مصادر أمنية كويتية، إن حوال 300 مصري من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، غادروا الكويت مؤخرا، وذلك بعد القبض غلى خلية إخوانية، واتجه الـ300 إخواني إلى دولة عربية لم تسمها المصادر، و3 دول أخرى، هي: تركيا، أستراليا، بريطانيا، وذلك خوفا من ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري، كونهم مدانين في قضايا داخل مصر، وذلك حسبما صرحت المصادر لجريدة "القبس" الكويتية، والتي أوضحت أن عناصر الخلية الإخوانية الثمانية الذين ألقي القبض عليهم خضعوا مؤخرا لتحقيقات وصفتها بالماراثونية.
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