ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار مع ذابح أسرته بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

القبض على قاتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم

بدأت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، التحقيق مع 3 متهمين ألقت مباحث قسم أول الفيوم، القبض عليهم بعدما أدلى "خالد م ع" المتهم بذبح أسرته بأسمائهم وأنهم كانوا يتفقون معه على التنقيب عن الآثار في منطقة محددة. وأشارت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم أول الفيوم، إلى أنّ المتهم كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية، ثم سافر للإمارات وبدأ العمل هناك، وبعد ذلك جمع مليون ونصف جنيه من 40 شخصًا بقريته لتوظيفهم في الإمارات.

كما كشفت التحريات عن أنّ "خالد" استخدم الأموال في شراء شقق كان يقوم بتأجيرها للمصريين العاملين في الإمارات على مدار العام الماضي، وحقق أرباحًا مالية وبدأ بتسديد أموال الدائنين وعليها نسبة أرباح، حتى بدأ عمله في إيجار الشقق يتدهور وخسر أمواله، فقرر التجارة بباقي الأموال في إنشاء مزارع دواجن.وأكدت التحريات