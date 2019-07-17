جريمة

ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار مع ذابح أسرته بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
القبض على قاتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم
القبض على قاتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم
بدأت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، التحقيق مع 3 متهمين ألقت مباحث قسم أول الفيوم، القبض عليهم بعدما أدلى "خالد م ع" المتهم بذبح أسرته بأسمائهم وأنهم كانوا يتفقون معه على التنقيب عن الآثار في منطقة محددة. وأشارت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم أول الفيوم، إلى أنّ المتهم كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية، ثم سافر للإمارات وبدأ العمل هناك، وبعد ذلك جمع مليون ونصف جنيه من 40 شخصًا بقريته لتوظيفهم في الإمارات.
كما كشفت التحريات عن أنّ "خالد" استخدم الأموال في شراء شقق كان يقوم بتأجيرها للمصريين العاملين في الإمارات على مدار العام الماضي، وحقق أرباحًا مالية وبدأ بتسديد أموال الدائنين وعليها نسبة أرباح، حتى بدأ عمله في إيجار الشقق يتدهور وخسر أمواله، فقرر التجارة بباقي الأموال في إنشاء مزارع دواجن.وأكدت التحريات
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عصابة ونصب وقصة هروب.. ألغاز مذبحة الفيوم

«بدل بهدلتهم بسبب تراكم ديوني» هكذا برر «خالد. م. ف»، قتل زوجته وأطفاله الأربعة، تلك الجريمة التي اهتز لها الرأي العام وتابع تفاصيلها على مدار الأيام الماضية نظرا لبشاعتها. وأمام المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، زاد رب الأسرة في اعترافاته أن السبب في قتله أسرته هو عشقه لهم وخوفه الشديد عليهم، مشيرا إلى أنه كان حافظا للقرآن الكريم، وكان ميسور الحال، حتى وقع في أزمة مالية كبرى وكان مطلوبا منه تسديد مليون ونصف، أخذها من شباب بقريته لتوظيفهم، وفشل في توفير فرص عمل لهم، فطالبه الدائنون بإعادة نقودهم، حتى تشاجر مع والديه.
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قتيل و7 مصابين في انقلاب سيارة «عُمال» بأسوان

شهدت مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة تقل عددا من عمال شركة النصر للتعدين، في أثناء توجههم إلى العمل. وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل جثة العامل المتوفى إلى مشرحة إدفو العمومية، والمصابون تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج، بينما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وأشرفت على الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المتوفى والمصابين فى الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
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«من الحب ما قتل».. اعترافات «ذابح» أسرته في الفيوم

قال "خالد. م. ف" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، في التحقيق معه أمام المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، إن السبب في قتله أسرته هو عشقه لهم وخوفه الشديد عليهم "بدل بهدلتهم بسبب تراكم ديوني". وأشار إلى أنه كان حافظا للقرآن الكريم ويجيد تلاوته باللغة الإنجليزية، وكان ميسور الحال وينعم بحياة آمنة ومستقرة خالية من المشكلات، حتى وقع في أزمة مالية كبرى وكان مطلوبا منه تسديد مليون ونصف، أخذها من شباب بقريته لتوظيفهم في الإمارات، وفشل في توفير فرص عمل لهم، فطالبه الدائنون بإعادة نقودهم، وبدؤوا يترددون على منزل أسرته حتى تشاجر مع والديه.
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السيطرة على حريق مصنع «آيس كريم» في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أشرف الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشبَّ بمصنع بسكويت «آيس كريم»، بقرية «ميت بشار» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، حيث جرى الدفع بأربعة سيارات إطفاء تمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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حبس قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم 4 أيام

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، مساء الإثنين حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. كما قررت النيابة تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم في الحادث من عدمه، بالإضافة إلى رفع البصمات عليه والتأكد من أنها للقاتل وأنّه لا توجد عليه بصمات أخرى، وفي حالة وجود بصمات أخرى يتم تحديد صاحبها.
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«بنزين وجثتان».. كواليس محرقة بائع وطفلته في حلوان

خرج من زنزانته للنور يتشبث بالحياة، ضعف بصره ونال المرض من جسده النحيف، كان يأمل أن ينجو هو وطفلته بعد أن طلقت منه والدتها، كانت عكازه الذي يستند عليه بينما هي لا تعرف غيره، يعمل ليل نهار ليكسب لقمته بعرق جبينه، لينفق عليها من حلال، إلا أن شيطانا فظا غليظ القلب أنهى حياته في مشهد يسحق القلب فزعا، لم يتركه يعيش ويهنأ بحياته مع طفلته، كتب نهاية مأساوية يعجز كاتب أفلام رعب عن كتابتها، كادت الطفلة تموت من الخوف وقلبها يتوقف وهي ترى الجاني يجرد والدها من ملابسه ويسكب عليه البنزين، لم تتوقف فصول الجحيم وقتلها بينما لم تكن تولد "ملك" لتلقى في النار.
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لو صرختي هقتلك.. تفاصيل جديدة في مقتل محفظة قرآن

أسرة انفرط عقد حباتها بوفاة الأم، تلك السيدة التي كانت همزة الوصل بين الأب والأبناء، تقضي ساعات النهار في إنجاز المهام المنزلية وإعداد الطعام، وتتابع أحوال أطفالها وحياتهم الدراسية وشؤون حياتهم والوقوف على أخلاق وطباع جلسائهم خوفا من "رفيق السوء" الذي قد يدفعهم نحو الهاوية، الأمر الذي تحقق بعد رحيلها عن الدنيا، تفككت الأسرة بشكل كامل، وانشغل الأب بعمله وتوفير طلبات المنزل، وسرعان ما تزوج من سيدة أخرى تعينه على تربية الأبناء وتلبية طلباته الشخصية دون أي محاولة للتقرب من أطفاله.
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رجب بعد قطع العضو التناسلي لصديقه: مراتي وبنتي السبب

"أنا عمري ما كنت أتخيل إني أقتل فى يوم من الأيام، بس ساعات الظروف والمواقف بتفرض عليك تصرفات معينة لو ماتعملتش العار هيطولك طول العمر، وهتبقى سبب إن كل أهلك راسهم فى الأرض.. وبالنسبة للموضوع اللى أنا جاي فيه النهارده أيوه فعلا مثلت بجثته عشان يكون عبرة، وعلشان الناس كلها تعرف إن الشرف غالي".. هكذا بدأ المتهم بقتل صديقه اعترافاته في تحقيقات النيابة، بعد أن نسبت إليه تهمة القتل العمد، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، كما قررت النيابة حبس نجل شقيقة المتهم بتهمة معاونة خاله في تنفيذ الجريمة.
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