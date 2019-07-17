مفاجأة.. المتهم بقتل أسرته بالفيوم يتراجع عن أقواله
تحرير:أسماء أبو السعود
١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
لحظة القبض على المتهم بقتل أسرته في الفيوم
شهدت محكمة الفيوم، مساء الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل، صدمت كل الموجودين بقاعة المحكمة، إذ نفى "خالد م ف ع"، 38 عامًا، مدرس بمعهد الحريشي الأزهري للفتيات، والمتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، ارتكابه للواقعة، مُبررًا اعترافاته اليومين الماضيين بوقوعه تحت ضغط.
وعلمت "التحرير" من مصدر خاص "رفض ذكر اسمه" أنّ المتهم تم عرضه، مساء اليوم، على قاضي التجديدات، لتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة القضية، إلا أنّه قال للقاضي "أنا شخص حافظ القرآن الكريم، ولم أقتل أسرتي، واسألوا حمايا وحماتي عني وعن علاقتي بيهم وبمراتي ومدى حبي واحترامي ليها".
وأضاف "خالد" أنّ مرتكب الواقعة ثلاثة أشخاص اعترف على أسمائهم أمام مباحث قسم أول الفيوم، وأنهم طرقوا الباب بقوة في الثامنة صباح يوم الحادث، وهددوه بكسر الباب إذا لم يفتح لهم، وعندما فتح الباب باغتوه برش "مخدر" على وجهه جعله يتخدر وشُلت حركته.
وتابع أنّ الجناة كانوا يحملون جهاز تشويش على الكاميرات، وقتلوا
وأضاف "خالد" أنّ مرتكب الواقعة ثلاثة أشخاص اعترف على أسمائهم أمام مباحث قسم أول الفيوم، وأنهم طرقوا الباب بقوة في الثامنة صباح يوم الحادث، وهددوه بكسر الباب إذا لم يفتح لهم، وعندما فتح الباب باغتوه برش "مخدر" على وجهه جعله يتخدر وشُلت حركته.
وتابع أنّ الجناة كانوا يحملون جهاز تشويش على الكاميرات، وقتلوا أسرته أمامه، ثم وضعوا بصماته على "الساطور" وعلى كل شيء يخص الجريمة، وتركوه ورحلوا، وأنّه عندما استفاق، وقابل أحد الضباط بالقسم وأخبره بما حدث قام بسبه وشتمه فخاف منه واضطر أن يقول روايته الأولى بقتله لأسرته.
وكشف عن أنّ السبب الحقيقي وراء عدم اعترافه في البداية هو تهديد قتلة أسرته له بقتل والده ووالدته أيضًا إذا اعترف عليهم، مؤكدًا للقاضي أنهم سينتقمون منه هو ووالديه ولن يتركوه في حاله رغم ما حدث لأسرته.