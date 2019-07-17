جريمة

مفاجأة.. المتهم بقتل أسرته بالفيوم يتراجع عن أقواله

تحرير:أسماء أبو السعود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
لحظة القبض على المتهم بقتل أسرته في الفيوم
لحظة القبض على المتهم بقتل أسرته في الفيوم
شهدت محكمة الفيوم، مساء الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل، صدمت كل الموجودين بقاعة المحكمة، إذ نفى "خالد م ف ع"، 38 عامًا، مدرس بمعهد الحريشي الأزهري للفتيات، والمتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، ارتكابه للواقعة، مُبررًا اعترافاته اليومين الماضيين بوقوعه تحت ضغط. وعلمت "التحرير" من مصدر خاص "رفض ذكر اسمه" أنّ المتهم تم عرضه، مساء اليوم، على قاضي التجديدات، لتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة القضية، إلا أنّه قال للقاضي "أنا شخص حافظ القرآن الكريم، ولم أقتل أسرتي، واسألوا حمايا وحماتي عني وعن علاقتي بيهم وبمراتي ومدى حبي واحترامي ليها".
وأضاف "خالد" أنّ مرتكب الواقعة ثلاثة أشخاص اعترف على أسمائهم أمام مباحث قسم أول الفيوم، وأنهم طرقوا الباب بقوة في الثامنة صباح يوم الحادث، وهددوه بكسر الباب إذا لم يفتح لهم، وعندما فتح الباب باغتوه برش "مخدر" على وجهه جعله يتخدر وشُلت حركته. وتابع أنّ الجناة كانوا يحملون جهاز تشويش على الكاميرات، وقتلوا
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ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار مع ذابح أسرته بالفيوم

بدأت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، التحقيق مع 3 متهمين ألقت مباحث قسم أول الفيوم، القبض عليهم بعدما أدلى "خالد م ع" المتهم بذبح أسرته بأسمائهم وأنهم كانوا يتفقون معه على التنقيب عن الآثار في منطقة محددة. وأشارت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم أول الفيوم، إلى أنّ المتهم كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية، ثم سافر للإمارات وبدأ العمل هناك، وبعد ذلك جمع مليون ونصف جنيه من 40 شخصًا بقريته لتوظيفهم في الإمارات.
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عصابة ونصب وقصة هروب.. ألغاز مذبحة الفيوم

«بدل بهدلتهم بسبب تراكم ديوني» هكذا برر «خالد. م. ف»، قتل زوجته وأطفاله الأربعة، تلك الجريمة التي اهتز لها الرأي العام وتابع تفاصيلها على مدار الأيام الماضية نظرا لبشاعتها. وأمام المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، زاد رب الأسرة في اعترافاته أن السبب في قتله أسرته هو عشقه لهم وخوفه الشديد عليهم، مشيرا إلى أنه كان حافظا للقرآن الكريم، وكان ميسور الحال، حتى وقع في أزمة مالية كبرى وكان مطلوبا منه تسديد مليون ونصف، أخذها من شباب بقريته لتوظيفهم، وفشل في توفير فرص عمل لهم، فطالبه الدائنون بإعادة نقودهم، حتى تشاجر مع والديه.
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جريمة-الفيوم‎ (3)

ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار مع ذابح أسرته بالفيوم

بدأت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، التحقيق مع 3 متهمين ألقت مباحث قسم أول الفيوم، القبض عليهم بعدما أدلى "خالد م ع" المتهم بذبح أسرته بأسمائهم وأنهم كانوا يتفقون معه على التنقيب عن الآثار في منطقة محددة. وأشارت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم أول الفيوم، إلى أنّ المتهم كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية، ثم سافر للإمارات وبدأ العمل هناك، وبعد ذلك جمع مليون ونصف جنيه من 40 شخصًا بقريته لتوظيفهم في الإمارات.
جريمة-الفيوم‎ (5)

«من الحب ما قتل».. اعترافات «ذابح» أسرته في الفيوم

قال "خالد. م. ف" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، في التحقيق معه أمام المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، إن السبب في قتله أسرته هو عشقه لهم وخوفه الشديد عليهم "بدل بهدلتهم بسبب تراكم ديوني". وأشار إلى أنه كان حافظا للقرآن الكريم ويجيد تلاوته باللغة الإنجليزية، وكان ميسور الحال وينعم بحياة آمنة ومستقرة خالية من المشكلات، حتى وقع في أزمة مالية كبرى وكان مطلوبا منه تسديد مليون ونصف، أخذها من شباب بقريته لتوظيفهم في الإمارات، وفشل في توفير فرص عمل لهم، فطالبه الدائنون بإعادة نقودهم، وبدؤوا يترددون على منزل أسرته حتى تشاجر مع والديه.
جريمة-الفيوم‎ (4)

«عايزة أشرب يابابا».. تفاصيل جديدة في مذبحة الفيوم

قال "خالد. م. ف. ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم، إنه عاد من السفر ليلة الواقعة، وذهب لشراء ساطور، وسَنّه كي لا يعذب أسرته في أثناء قتلهم ليموتوا بضربة واحدة، ثم عاد لمنزله وجلس وسط أسرته يلاطفهم ويداعبهم حتى ناموا جميعا عدا هو ظل مستيقظا حتى صلى الفجر، ثم استيقظت إحدى بناته وطلبت مياهًا فأحضرها لها ونامت مرة أخرى. وأضاف أمام النيابة العامة أنه استغرق 7 دقائق فقط لتنفيذ جريمته، إذ دقت الساعة الثامنة فاستل الساطور ودخل غرفة بناته وبدأ بقتل زوجته، ثم الطفلة وهي في حضن أمها، ثم قتل الطفلتين الأخريين، وبعدها ذهب إلى غرفة نجله وقتله.
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حبس قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم 4 أيام

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، مساء الإثنين حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. كما قررت النيابة تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم في الحادث من عدمه، بالإضافة إلى رفع البصمات عليه والتأكد من أنها للقاتل وأنّه لا توجد عليه بصمات أخرى، وفي حالة وجود بصمات أخرى يتم تحديد صاحبها.
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