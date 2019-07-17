مفاجأة.. المتهم بقتل أسرته بالفيوم يتراجع عن أقواله

تحرير:أسماء أبو السعود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

لحظة القبض على المتهم بقتل أسرته في الفيوم

شهدت محكمة الفيوم، مساء الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل، صدمت كل الموجودين بقاعة المحكمة، إذ نفى "خالد م ف ع"، 38 عامًا، مدرس بمعهد الحريشي الأزهري للفتيات، والمتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، ارتكابه للواقعة، مُبررًا اعترافاته اليومين الماضيين بوقوعه تحت ضغط. وعلمت "التحرير" من مصدر خاص "رفض ذكر اسمه" أنّ المتهم تم عرضه، مساء اليوم، على قاضي التجديدات، لتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة القضية، إلا أنّه قال للقاضي "أنا شخص حافظ القرآن الكريم، ولم أقتل أسرتي، واسألوا حمايا وحماتي عني وعن علاقتي بيهم وبمراتي ومدى حبي واحترامي ليها".

وأضاف "خالد" أنّ مرتكب الواقعة ثلاثة أشخاص اعترف على أسمائهم أمام مباحث قسم أول الفيوم، وأنهم طرقوا الباب بقوة في الثامنة صباح يوم الحادث، وهددوه بكسر الباب إذا لم يفتح لهم، وعندما فتح الباب باغتوه برش "مخدر" على وجهه جعله يتخدر وشُلت حركته. وتابع أنّ الجناة كانوا يحملون جهاز تشويش على الكاميرات، وقتلوا