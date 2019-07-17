كواليس حلم مشبوه أنهته مأمورية الفجر في إمبابة
ظن عنصران إجرميان أن خطتهما لترويج شحنة من مخدر الحشيش تسلماها للتو من أحد عملائهما لن تنكشف وأن مشكلاتهما المالية ستنتهي بنجاح الخطة إلا أن مباحث إمبابة كشفت المستور
تحرير:محمد الشاملي
١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م
حشيش
شوارع بدون مخدرات، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حرصا على حياة الشباب الذين سيشكلون المستقبل فهم وقود الأمة نحو تحقيق غد مشرق تنعم فيه البلاد بظروف اجتماعية ترضي الجميع، توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذ الشأن متجددة حاملة قدرا كبيرا من الحزم والصرامة بضرورة التصدي بقوة لمروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية منها "الإستروكس- الفودو- الشادو" لما تمثل من خطورة بالغة على المجتمع وذلك من خلال حملات تفتيشية مكبرة تشمل كافة المحافظات.
الحملات والمداهمات الشرطية استهدفت بؤرا إجرامية اشتهرت بأنها وكر لتجار الكيف ونقطة انطلاق لعناصر إجرامية جُل همهما جني المال غير عابئين بإفساد عقول وصحة ضحاياهم.
داخل منزل بسيط بإحدى حواري منطقة إمبابة ذات الكثافة السكانية المرتفعة بمحافظة الجيزة، شهدت جدرانها على اتفاق مشبوه بين عنصرين إجراميين، جمعتهما
الحملات والمداهمات الشرطية استهدفت بؤرا إجرامية اشتهرت بأنها وكر لتجار الكيف ونقطة انطلاق لعناصر إجرامية جُل همهما جني المال غير عابئين بإفساد عقول وصحة ضحاياهم.
داخل منزل بسيط بإحدى حواري منطقة إمبابة ذات الكثافة السكانية المرتفعة بمحافظة الجيزة، شهدت جدرانها على اتفاق مشبوه بين عنصرين إجراميين، جمعتهما الرغبة الكاملة في تحقيق ثروة طائلة بأقل جهد وسداد ديونهم التي تتراكم يوما تلو آخر فضلا عن اقتناء سيارة فارهة وبيت جديد في حي راقٍ بعيدا عن ضجيج "جمهورية إمبابة".
اتفاق الصديقين جاء فيه جلبهما شحنة من المواد المخدرة وتحديدا مخدر الحشيش، وتوزيعها على عملائهما، متخذين الشقة -محل لقائهما- نقطة انطلاق ووكرا لترويج البضاعة.
حلم المتهمان بغد أفضل يخلو من المشكلات وملاحقات الديانة، تحققت أولى الخطوات باستلامهما شحنة تحوي 154 طربة لمخدر الحشيش تزن نحو 20 كيلو جراما، وعمدا إلى تقطيعها والاتصال بعملائهما للاتفاق على مكان وطريقة التسليم إلا أن رجال الشرطة وضعوا نهاية مختلفة للقصة.
تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة أكدت قيام عنصرين إجراميين سبق اتهام أحدهما فى قضية مخدرات بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من مسكن أحدهما الكائن بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
داخل ديوان قسم شرطة إمبابة المواجه لنهر النيل، عقد اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجانئية بالجيزة، اجتماعا موسعا مع عناصر فريق البحث للوقوف على الخطوط العريضة لخطة العمل، ومراجعة اللمسات الأخيرة تمهيدا لمداهمة وكر المتهمين.
جهود البحث والتحري لعناصر الشرطة السرية تحت إشراف الرائد مؤمن فرج معاون مباحث إمبابة أشارت إلى أن المتهمين بصدد توزيع الشحنة على عملائهما في غضون ساعات قليلة.
بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، وجه بسرعة ضبط المتهمين في حالة تلبس وإحباط ترويج الشحنة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاسيما الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي وقسم مكافحة المخدرات بالمديرية بقيادة العميد سامح الحميلي ونائبه العقيد محمد حامد.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، انطلقت مأمورية فجرا قادها العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث القطاع، والمقدم أمثل حرحش وكيل الفرقة، وبمشاركة المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث إمبابة، وأمكن ضبط أحد المتهمين بمسكنه وبحوزته 154 طربة لمخدر الحشيش وزنت نحو 19,250 كيلو جرام، فرد خرطوش، طلقة من ذات العيار، مبلغ مالي وهاتف محمول.
أمام اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونائبه اللواء محمد عبدالتواب أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامي.
وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتحرر المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.