اجتماعات الصين السرية تحدد مصير الحرب التجارية

تاريخ عقد اجتماعات "بيدايخه" يعود إلى الأيام الأولى لحكم الزعيم الصيني ماو تسي تونج، وشهدت اتخاذ قرارات مهمة، مثل تلك القرارات التي أدت إلى "قفزة ماو الكبرى إلى الأمام"
يستضيف منتجع "بيدايخه" شمال الصين، الذي يعد عاصمة الصين الصيفية، كل عام مجموعة من الشخصيات البارزة في الحزب الشيوعي الحاكم، بمن فيهم الرئيس شي جين بينج، وكبار مساعديه، وكبار القادة المتقاعدين.
وعلى الرغم من أن جدول أعمال الاجتماع وقائمة الضيوف والتواريخ المحددة محاطة بالسرية، إلا أن هناك مؤشرات على أن القمة السرية جارية بالفعل، مثل القيود المفروضة على حركة المرور.
وقد يجذب اجتماع هذا العام، الذي قد لا يشارك فيه شي وغيره من القادة الحاليين، حتى أوائل الشهر المقبل، أنظار المتابعين بشكل غير مسبوق، حيث تواجه الصين مخاطر متزايدة في الداخل والخارج.
حيث أشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أنه من المحتمل أن يناقش القادة هذا العام تباطؤ الاقتصاد والحرب التجارية مع أمريكا، والخطط للاحتفال بسبعة عقود من حكم الحزب الشيوعي للصين.
وقال مينشين بي أستاذ الحكم في كلية كليرمونت ماكينا في كاليفورنيا، إن "الاضطرابات في هونج كونج والمحادثات التجارية مع الولايات
حيث أشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أنه من المحتمل أن يناقش القادة هذا العام تباطؤ الاقتصاد والحرب التجارية مع أمريكا، والخطط للاحتفال بسبعة عقود من حكم الحزب الشيوعي للصين.
وقال مينشين بي أستاذ الحكم في كلية كليرمونت ماكينا في كاليفورنيا، إن "الاضطرابات في هونج كونج والمحادثات التجارية مع الولايات المتحدة والاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، ستهيمن على الأرجح على المناقشات في بيدايخه هذا العام".
وأضاف الباحث الصيني، أنه "فيما يتعلق بقضية معينة مثل المحادثات التجارية، يمكن أن يكون لاجتماعات بيدايخه تأثير حاسم".
ويأتي اجتماع "بيدايخه" وسط شكوك حول قدرة الصين على التوصل إلى هدنة تجارية دائمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواصل رفع احتمالات توسيع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية حتى بعد الاتفاق مع شي في الشهر الماضي لاستئناف المحادثات التجارية.
وشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم أضعف نمو فصلي منذ عام 1992 على الأقل، وبلغ عدد الخريجين المسجلين في سوق العمل أكثر من 8.3 مليون.
علاوة على ذلك، أدت أسابيع من الاحتجاجات في هونج كونج ضد مشروع قانون يسمح بتسليم المشتبه بهم جنائيًّا إلى الصين، إلى اقتحام مبنى البرلمان المحلي، وكشفت انتقادات واسعة النطاق لقيادة المدينة.
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في الوقت نفسه استعادت "تساي إنج ون" رئيسة تايوان المعادية للصين، آمالها في الفوز بفترة ولاية ثانية من خلال استغلال قلق هونج كونج والدعاية المضادة لبكين.
تقليد قديم
الشبكة الأمريكية أشارت إلى أن تاريخ عقد اجتماعات "بيدايخه" يعود إلى الأيام الأولى لحكم الزعيم الصيني ماو تسي تونج، وشهدت اتخاذ قرارات مهمة، مثل تلك القرارات التي أدت إلى "قفزة ماو الكبرى إلى الأمام"، وهي حملة قوية لتطوير الصين أدت إلى انتشار المجاعة في أنحاء البلاد عام 1958.
ويعد هذا الحدث كفرصة لقادة البلاد لتحقيق توافق في الآراء قبل اجتماعات الحزب السنوية الرسمية التي تعقد في الخريف من كل عام في بكين.
وتظهر تقارير وسائل الإعلام الرسمية أن الحاضرين ناقشوا تشكيلة قيادة الحزب في المنتجع عام 1997، والتنمية الاقتصادية بعد استضافة الألعاب الأولمبية في 2008.
وعادة ما يتجنب كبار قادة الأمة الظهور أمام الرأي العام خلال اجتماعاتهم في بيدايخه، مما يزيد من الغموض المحيط بالحدث، فمنذ وصوله إلى السلطة في عام 2012، اختفت أنباء "شي" من الصفحة الأولى لصحيفة الشعب اليومية المملوكة للحزب الحاكم في لمدة 15 يومًا، تمتد من 31 يوليو حتى 17 أغسطس.
كان هناك استثناءات في حالة الكوارث الطبيعية وغيرها من الأحداث الكبرى، مثل عرض الأنباء حول مكاملة "شي" مع ترامب على الصفحة الأولى من صحيفة "الشعب اليومية" في 12 أغسطس 2017.
إلا أن الحاجة في وجود كبار المسؤولين الصينيين بالقرب من القادة في "بيدايخه" يخلق فترة زمنية مدتها أسبوعين، يكون من الصعب فيها عقد الاجتماعات رفيعة المستوى، مثل المحادثات التجارية المزمعة بين الولايات المتحدة والصين.
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قرارات جادة
على مدار السنوات القليلة الماضية، أعلن الحزب عن عدة قرارات حاسمة في الأسابيع التي تلت اجتماعات "بيدايخه"، بما في ذلك التحرك لمقاضاة بو شيلاي، العضو السابق في المكتب السياسي للحزب في 2012، وإعادة الهيكلة الشاملة لجيش التحرير الشعبي في 2015.
وشملت اجتماعات "بيدايخه" عددا من المناقشات الأكاديمية والعلمية، مثلما حدث العام الماضي، عندما تجمع 62 عالمًا من مجالات تشمل صناعة التكنولوجيا وأبحاث الفضاء والسكك الحديدية وتخفيف وطأة الفقر.
وتشهد المدينة، تشديدات أمنية، خلال فترة انعقاد هذه المناقشات الحساسة، حيث وضع القادة المحليين للحزب ضوابط المرور وإجراء جولات التفتيش.
ونقلت "بلومبرج" عن تقارير إعلامية محلية، قيام وانج دونج فنج، سكرتير الحزب في مقاطعة "خبي" المحيطة، بزيارة شخصية إلى بيدايخه قبل "موسم السياحة" يومي 7 و8 يوليو الجاري.
إلا أن قيام "شي" بجمع سلطات الحزب في يده، بما في ذلك كتابة وضعه كزعيم "أساسي" للصين في دستور البلاد العام الماضي، أسئلة حول الحاجة إلى الاجتماعات الصيفية في "بيدايخه".
ففي عام 2015، كتب معهد "لياوانج"، وهو مركز أبحاث تابع لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، أن "بيدايخه" يخسر تدريجيًّا دوره السياسي، ويعود إلى دوره الأصلي كمنتجع صحي في شمال الصين.
إلا أنه قد يكون منبرًا مفيدًا لإدارة النقاش داخل الحزب، مثل النقاش العام غير المعتاد، في العام الماضي حول ما إذا كان قرار "شي" بتغيير سياسة الرئيس السابق دينج شياو بينج القائمة على فكرة "إخفاء قوتك، وقضاء وقتك" قد دفع السياسة الخارجية إلى مواجهة سابقة لأوانها مع الولايات المتحدة، حيث واجهت صحيفة "الشعب اليومية" النقاد في مقال افتتاحي نشرته في 9 أغسطس الماضي، قالت فيه إنه "لا يمكن إخفاء مثل هذا الوزن الثقيل للصين من خلال اتباع نهج غير جيد، والذي يشبه محاولات فيل ضخم لإخفاء جسده خلف شجرة صغيرة".
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وأشار مينشين بي الأستاذ في كلية كليرمونت: "بدا أن تجمع السنة الماضية في بيدايخه عزز دور شي السياسي"، مضيفا: "أود أن أقول إن الأمر أصبح أكثر أهمية هذه الأيام، لأن زعيمًا قويًّا مثل شي بحاجة إلى تعزيز وتأمين الحصول على دعم زملائه الكبار كلما استطاع".