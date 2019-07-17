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اجتماعات الصين السرية تحدد مصير الحرب التجارية

تاريخ عقد اجتماعات "بيدايخه" يعود إلى الأيام الأولى لحكم الزعيم الصيني ماو تسي تونج، وشهدت اتخاذ قرارات مهمة، مثل تلك القرارات التي أدت إلى "قفزة ماو الكبرى إلى الأمام"
تحرير:أحمد سليمان ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م
بيدايخه
بيدايخه
يستضيف منتجع "بيدايخه" شمال الصين، الذي يعد عاصمة الصين الصيفية، كل عام مجموعة من الشخصيات البارزة في الحزب الشيوعي الحاكم، بمن فيهم الرئيس شي جين بينج، وكبار مساعديه، وكبار القادة المتقاعدين. وعلى الرغم من أن جدول أعمال الاجتماع وقائمة الضيوف والتواريخ المحددة محاطة بالسرية، إلا أن هناك مؤشرات على أن القمة السرية جارية بالفعل، مثل القيود المفروضة على حركة المرور. وقد يجذب اجتماع هذا العام، الذي قد لا يشارك فيه شي وغيره من القادة الحاليين، حتى أوائل الشهر المقبل، أنظار المتابعين بشكل غير مسبوق، حيث تواجه الصين مخاطر متزايدة في الداخل والخارج.
حيث أشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أنه من المحتمل أن يناقش القادة هذا العام تباطؤ الاقتصاد والحرب التجارية مع أمريكا، والخطط للاحتفال بسبعة عقود من حكم الحزب الشيوعي للصين. وقال مينشين بي أستاذ الحكم في كلية كليرمونت ماكينا في كاليفورنيا، إن "الاضطرابات في هونج كونج والمحادثات التجارية مع الولايات
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القوات-التركية-فى-العراق

مقتل نائب القنصل التركي ومرافقيه في إطلاق نار بالعراق

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، أن نائب القنصل العام التركي ومرافقيه قتلوا في إطلاق نار في أربيل بالعراق. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن شبكة "رووداو" الكردية "مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار"، مشيرة إلى أن نائب عام القنصل التركي بينهم.
كارينباور 1

كارينباور وزيرة للدفاع.. اختبار جديد لخليفة ميركل

تولت أنجريت كرامب كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منصب وزيرة الدفاع، وسط تحديات كبيرة بانتظارها. أمس الثلاثاء، تمت الموافقة رسميا على تعيين أورسولا فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة في منصب رئيسة للمفوضية الأوروبية. وبعد مغادرة فون دير لاين منصبها كوزيرة للدفاع، كان على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تختار وزيرا جديدا للدفاع، ليقع اختيارها على أنجريت كرامب كارينباور، خليفتها المحتملة، ورئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
ميركل

في عيد ميلادها الـ65.. التكهنات تحيط بصحة ميركل

في نهاية 2017، تمكنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الفوز في الانتخابات العامة، لتشغل منصب المستشارة للمرة الرابعة على التوالي. إلا أنها منذ ذلك الحين، مرت بالعديد من الأزمات، على رأسها الصعوبات التي واجهتها في تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى أزمة المهاجرين. والآن مع احتفالها بعيد ميلادها الخامس والستين، انتشرت العديد من التكهنات حول حالتها الصحية، بعد أن ظهرت في عدة مناسبات رسمية وهي ترتعش. ويبدو أن ما وصلت إليه ميركل الآن من نجاحات سياسية كان له علامات منذ البداية، إذ عُرف عن ميركل منذ نعومة أظافرها حبها للشؤون السياسية.
صواريخ-إس-400

تركيا تستقبل الطائرة الروسية الـ13 بمعدات «إس-400»

وصلت معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية، إلى تركيا، لليوم السادس على التوالي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن عملية شحن معدات منظومة "إس400" ما زالت مستمرة، وأنه في هذا الإطار هبطت الطائرة الـ13 في قاعدة "مرتد" الجوية بالعاصمة أنقرة. والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة. وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.
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ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

كيف خسرت الصين الحرب الإعلامية مع ترامب؟

تسير الصين والولايات المتحدة في عدة اتجاهات عامة في الحرب التجارية القائمة بينهما منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام رئاسة البيت الأبيض في يناير من عام 2017، خاصة بعد أن فشلت المفاوضات أكثر من مرة بين الجانبين. وحاولت الصين أن تُجاري الولايات المتحدة في العديد من الأمور التي عُرفت واشنطن بالتفوق فيها، وبالأخص الحملات الإعلامية والدعائية، وهي الوسيلة الأكثر فعالية بشكل عام ضمن الأدوات التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام في نزاعاتها.
شي-جين-بينج-رئيس-الصين

هل ينهار اقتصاد التكنولوجيا في الصين بسبب ترامب؟

بات المشهد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة غير واضح المعالم، لا سيما بعد أن بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراهنًا على عنصر الوقت، وسياسة النفَس الطويل، التي من الممكن أن تجلب المزيد من المتاعب للصين في المستقبل القريب. وسياسة النفَس الطويل، التي ترجِّح كفّة الأقل تضررًا في فترات الانتظار والتفاوض، ربما لن تصب في مصلحة الصين، التي بدأت تعاني بشدة في العديد من المجالات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وبالأخص في قطاع التكنولوجيا بالبلاد.
الصين-وأمريكا

شروط الصين المسبقة تهدد المحادثات التجارية مع أمريكا

لم تكن الجلسة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، قادرة على وضع كل الخطوط العريضة التي يمكن اعتبارها أساسًا للتوصل إلى اتفاق شامل في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى الرغم من التوصل إلى صيغة للهدنة تتضمن مهلة من الوقت لإتاحة الفرصة للتفاوض مجددًا بين الولايات المتحدة والصين، فإن الشروط المسبقة قد لا تأتي بجديد خلال الجلسات التفاوضية بين الجانبين، لا سيما أن هذا المبدأ يرفضه الطرفان.
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

حل أزمة هواوي.. الصين وأمريكا تستئنفان المفاوضات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، واتفق الرئيسان على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية شركة "هواوي" الصينية، وذلك على أساس المساواة. وعقب اللقاء صرح ترامب بأن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية، مضيفا: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وكالة "شينخوا" الصينية.
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