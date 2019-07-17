نص اعترافات الممرضة المتهمة ببتر «عضو ذكري» طفل شبرا

بلاغ تلقاه مركز شرطة قليوب من مواطن يتضمن اتهام ممرضة بمركز صحة منطى بشبرا بالتسبب فى قطع العضو الذكرى لنجله.. بدأت جهات فى إجراء تحقيقات موسعة.. والحقيقة ما زالت غائبة
واقعة قلبت الدنيا رأسا على عقب وكانت وما زالت حديث المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا وهى اتهام مواطن يُدعى "أشرف حلمى" مقيم في منطقة منطى بشبرا الخيمة لممرضة بإجراء عملية طهارة بشكل خاطئ لابنه "م" البالغ من العمر، شهر، تسببت فى مضاعفات وحدوث غرغرينة تطلبت استئصال عضوه الذكري بالكامل والقضاء على ذكورته وعمل فتحة لمجرى البول أسفل البطن لإنقاذ حياته، وعلى الفور شكّلت مديرية الصحة لجنة لإجراء تحقيق واسع فى القضية وأحالت الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم قانونا.
"التحرير" تنشر اعترافات الممرضة المتهمة فى الواقعة ومدير المركز الطبي:س .. اسمك وسنك وعنوانك؟ج .. اسمى كوثر سعيد عبدالصبور 48 سنة، حكيمة نساء وتوليد.س .. أين مكان عملك؟ج .. مركز صحة الأسرة بمنطى إدارة شبرا الخيمة " غرب".س .. طبيعة عملك داخل المركز؟ج .. ممرضة ومسئولة التطعميات بالمركز وحاصلة على تخصص
"التحرير" تنشر اعترافات الممرضة المتهمة فى الواقعة ومدير المركز الطبي:
س .. اسمك وسنك وعنوانك؟
ج .. اسمى كوثر سعيد عبدالصبور 48 سنة، حكيمة نساء وتوليد.
س .. أين مكان عملك؟
ج .. مركز صحة الأسرة بمنطى إدارة شبرا الخيمة " غرب".
س .. طبيعة عملك داخل المركز؟
ج .. ممرضة ومسئولة التطعميات بالمركز وحاصلة على تخصص نساء وتوليد ودبلومة إدارة مستشفيات.
س .. موقفك من العمل يوم الإثنين الموافق 17/ 6/ 2019؟
ج .. كنت متواجدة، وحصلت بعدها على خط سير.
س .. هل أجريتى عملية ختان "طهارة" فى هذا اليوم للطفل محمد أشرف حلمى؟
ج .. أيوة حصل.
س .. أين قمتى بإجرائها؟
ج .. فى منزل والد الطفل.
س- إزاى تمت العملية؟
ج .. والده لما جه يطعمه بعد الولادة بأيام خد تليفونى وبعدها اتصل بيا وجالى قدام المركز واصطحبنى لمنزله وأجريت العملية.
س .. مين كان متواجد ساعتها؟
ج .. زوجته كانت موجودة.
س .. هل معك تصريح بإجراء مثل هذه العمليات؟
ج .. لا.. لكن معى تخصص نساء وتوليد وحاصلة على دورات فى الجراحة.
س .. هل سبق لك القيام بمثل هذه العمليات "الطهارة"؟
ج .. أيوة.
س .. هل قمتى بمتابعة الطفل؟
ج .. أيوة وذهبت له فى اليوم التالى للعملية وقمت بفك الرباط وإجراء الغيار اللازم.
س.. هل طالبتى أسرته بعمل إجراءات معينة؟
س.. نبهت عليهم بعمل الغيار باستخدام المياه الدافئة والمطهرات مع إعطائه الدواء اللازم.
س.. وماذا حدث بعد ذلك؟
ج .. أبوه جالى بعد العملية ومعاه واحدة ست وطلب أبص على مكان الطهارة .
س .. وماذا وجدتى؟
ج .. وجدت التهاب حاد وصديد وميكروبات على الجرح رغم تنبيهى عليهم بعمل الغيار والنظافة التامة وأجريت له غيار وغادر المركز.
س .. الكلام ده حد شاهد عليه؟
ج .. أيوة ثلاثة من زملائى كانوا موجودين.
هل لديك أقوال أخرى؟
س .. لا.
- وبسؤال مدير المركز.. الدكتور أحمد حمدى
س.. ما هى معلوماتك حول الواقعة؟
ج .. أنا سمعت بالموضوع من مدام كوثر وغيرها من العاملين بالمركز.
س .. هل تم إجراء مثل هذه العمليات بالمركز؟
ج .. لا.
س .. أين كنت يوم الواقعة؟
ج .. أنا كنت إجازة عارضة وذلك مثبت بدفتر الحضور والانصراف.
س .. هل قامت الممرضة كوثر بإجراء عمليات من هذا النوع؟
ج .. لا، لم أسمع أنها قامت بمثل هذه العمليات من قبل ولكن معروف عنها إجراء عمليات ولادة فقط.
س.. هل هى رئيس التمريض بالمركز؟
ج .. لا، ممرضة أخرى.
فى سياق متصل، أكد أشرف حلمى والد الطفل فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الممرضة أجرت عملية الختان داخل المركز، وهناك شهود على ذلك كاشفا عن قيامه بتحرير شكوى بنقابة التمريض ضدها اليوم، ونقيب التمريض وعدته باتخاذ اللازم متعجبا من أدعاء الممرضة بعدم إجراء العملية داخل المركز واعترافها بإجرائها فى منزله بعنوان ادعته معرفته على خلاف الحقيقة مردفا "هتفرق فى إيه طالما كده كده التهمة لبساها واتسببت فى جرم وعاهة مستديمة لطفل ملوش ذنب؟".
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