نص اعترافات الممرضة المتهمة ببتر «عضو ذكري» طفل شبرا

بلاغ تلقاه مركز شرطة قليوب من مواطن يتضمن اتهام ممرضة بمركز صحة منطى بشبرا بالتسبب فى قطع العضو الذكرى لنجله.. بدأت جهات فى إجراء تحقيقات موسعة.. والحقيقة ما زالت غائبة

تحرير:هيثم بطاح ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

طهارة طفل - صورة أرشيفية

واقعة قلبت الدنيا رأسا على عقب وكانت وما زالت حديث المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا وهى اتهام مواطن يُدعى "أشرف حلمى" مقيم في منطقة منطى بشبرا الخيمة لممرضة بإجراء عملية طهارة بشكل خاطئ لابنه "م" البالغ من العمر، شهر، تسببت فى مضاعفات وحدوث غرغرينة تطلبت استئصال عضوه الذكري بالكامل والقضاء على ذكورته وعمل فتحة لمجرى البول أسفل البطن لإنقاذ حياته، وعلى الفور شكّلت مديرية الصحة لجنة لإجراء تحقيق واسع فى القضية وأحالت الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم قانونا.

"التحرير" تنشر اعترافات الممرضة المتهمة فى الواقعة ومدير المركز الطبي:س .. اسمك وسنك وعنوانك؟ج .. اسمى كوثر سعيد عبدالصبور 48 سنة، حكيمة نساء وتوليد.س .. أين مكان عملك؟ج .. مركز صحة الأسرة بمنطى إدارة شبرا الخيمة " غرب".س .. طبيعة عملك داخل المركز؟ج .. ممرضة ومسئولة التطعميات بالمركز وحاصلة على تخصص