جريمة

نص اعترافات الممرضة المتهمة ببتر «عضو ذكري» طفل شبرا

بلاغ تلقاه مركز شرطة قليوب من مواطن يتضمن اتهام ممرضة بمركز صحة منطى بشبرا بالتسبب فى قطع العضو الذكرى لنجله.. بدأت جهات فى إجراء تحقيقات موسعة.. والحقيقة ما زالت غائبة
تحرير:هيثم بطاح ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م
طهارة طفل - صورة أرشيفية
طهارة طفل - صورة أرشيفية
واقعة قلبت الدنيا رأسا على عقب وكانت وما زالت حديث المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا وهى اتهام مواطن يُدعى "أشرف حلمى" مقيم في منطقة منطى بشبرا الخيمة لممرضة بإجراء عملية طهارة بشكل خاطئ لابنه "م" البالغ من العمر، شهر، تسببت فى مضاعفات وحدوث غرغرينة تطلبت استئصال عضوه الذكري بالكامل والقضاء على ذكورته وعمل فتحة لمجرى البول أسفل البطن لإنقاذ حياته، وعلى الفور شكّلت مديرية الصحة لجنة لإجراء تحقيق واسع فى القضية وأحالت الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم قانونا.
"التحرير" تنشر اعترافات الممرضة المتهمة فى الواقعة ومدير المركز الطبي:س .. اسمك وسنك وعنوانك؟ج .. اسمى كوثر سعيد عبدالصبور 48 سنة، حكيمة نساء وتوليد.س .. أين مكان عملك؟ج .. مركز صحة الأسرة بمنطى إدارة شبرا الخيمة " غرب".س .. طبيعة عملك داخل المركز؟ج .. ممرضة ومسئولة التطعميات بالمركز وحاصلة على تخصص
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حشيش

كواليس حلم مشبوه أنهته مأمورية الفجر في إمبابة

شوارع بدون مخدرات، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حرصا على حياة الشباب الذين سيشكلون المستقبل فهم وقود الأمة نحو تحقيق غد مشرق تنعم فيه البلاد بظروف اجتماعية ترضي الجميع، توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذ الشأن متجددة حاملة قدرا كبيرا من الحزم والصرامة بضرورة التصدي بقوة لمروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية منها "الإستروكس- الفودو- الشادو" لما تمثل من خطورة بالغة على المجتمع وذلك من خلال حملات تفتيشية مكبرة تشمل كافة المحافظات.
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مفاجأة.. المتهم بقتل أسرته بالفيوم يتراجع عن أقواله

شهدت محكمة الفيوم، مساء الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل، صدمت كل الموجودين بقاعة المحكمة، إذ نفى "خالد م ف ع"، 38 عامًا، مدرس بمعهد الحريشي الأزهري للفتيات، والمتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، ارتكابه للواقعة، مُبررًا اعترافاته اليومين الماضيين بوقوعه تحت ضغط. وعلمت "التحرير" من مصدر خاص "رفض ذكر اسمه" أنّ المتهم تم عرضه، مساء اليوم، على قاضي التجديدات، لتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة القضية، إلا أنّه قال للقاضي "أنا شخص حافظ القرآن الكريم، ولم أقتل أسرتي، واسألوا حمايا وحماتي عني وعن علاقتي بيهم وبمراتي ومدى حبي واحترامي ليها".
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ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار مع ذابح أسرته بالفيوم

بدأت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، التحقيق مع 3 متهمين ألقت مباحث قسم أول الفيوم، القبض عليهم بعدما أدلى "خالد م ع" المتهم بذبح أسرته بأسمائهم وأنهم كانوا يتفقون معه على التنقيب عن الآثار في منطقة محددة. وأشارت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم أول الفيوم، إلى أنّ المتهم كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية، ثم سافر للإمارات وبدأ العمل هناك، وبعد ذلك جمع مليون ونصف جنيه من 40 شخصًا بقريته لتوظيفهم في الإمارات.
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عصابة ونصب وقصة هروب.. ألغاز مذبحة الفيوم

«بدل بهدلتهم بسبب تراكم ديوني» هكذا برر «خالد. م. ف»، قتل زوجته وأطفاله الأربعة، تلك الجريمة التي اهتز لها الرأي العام وتابع تفاصيلها على مدار الأيام الماضية نظرا لبشاعتها. وأمام المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، زاد رب الأسرة في اعترافاته أن السبب في قتله أسرته هو عشقه لهم وخوفه الشديد عليهم، مشيرا إلى أنه كان حافظا للقرآن الكريم، وكان ميسور الحال، حتى وقع في أزمة مالية كبرى وكان مطلوبا منه تسديد مليون ونصف، أخذها من شباب بقريته لتوظيفهم، وفشل في توفير فرص عمل لهم، فطالبه الدائنون بإعادة نقودهم، حتى تشاجر مع والديه.
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زبالة-قمامة

كشف غموض سرقة صناديق القمامة في شبرا الخيمة

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة صناديق القمامة المعدنية في شبرا الخيمة، ما تسبب في انتشار القمامة بالشوارع، حيث تبين أن وراء ارتكاب واقعة السرقة مشرف نظافة بحي شرق شبرا، قام باستئجار كلارك وسائقه لرفع الصناديق من الشوارع والاستيلاء عليها ليبيعها خردة، وتم القبض عليه وعلى السائق والتحفظ على الكلارك وسيارة نقل. وأرشد المتهم الأول عن مكان تخزين الصناديق المستولى عليها، واعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها.
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حبس ممرضة 15 يوما في «بتر عضو ذكري» لطفل بشبرا

جدد قاضي المعارضات في محكمة قليوب الجزئية، اليوم الأحد، حبس ممرضة تدعى "ك س" بالمركز الطبي بمنطي 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهام ولي أمر طفل عمره شهر بالإهمال الطبي الذي تسبب في بتر العضو الذكري لنجله بسبب إجرائها جراحة طهارة خاطئة ما أدى إلى مضاعفات وتعريض حياته للخطر، وكان مواطن يُدعى "أ.ح .ع " 39 عامًا يُقيم في منطقة منطى بشبرا الخيمة قد اتهم ممرضة فى محضر رسمى بإجراء عملية طهارة لنجله "م" البالغ من العمر شهر.
جثة-طفل

مصرع طفل ركله حصان في زفة شعبية بشبرا الخيمة

لقي طفل مصرعه في أثناء حضوره حفل زفاف بشبرا الخيمة، اليوم السبت، حيث ركله حصان في "زفة بلدي" فأصيب في منطقة الأذن والوجه وحدث له نزيف شديد ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى، وسط صرخات المشاركين في العرس. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام، بوصول الطفل "م. ي. م- 11 عامًا" تلميذ بالصف الخامس الابتدائي ومقيم بعزبة عثمان بدائرة القسم، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
الطفل-داخل-المستشفى

حبس ممرضة 4 أيام في واقعة «بتر عضو ذكري» لطفل بشبرا

أمرت نيابة قليوب، اليوم الخميس، بحبس الممرضة "ك. س" بالمركز الطبي بمنطاي، 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة اتهام ولي أمر طفل بالإهمال الطبي الذي تسبب في بتر العضو الذكري لنجله، بسبب جراحة ختان خاطئة. واستعمت النيابة لأقوال والد الطفل المهندس أشرف حلمي، التي جاء فيها، أنه حضر إلى المركز الطبي لتطعيم نجله وبصحبته إحدى جاراته، وأخرى قريبته وبعد الانتهاء من التطعيم أشارتا عليه مرافقتاه بضرورة طهارة الطفل واستغلال فرصة أنه موجود معهم ووافق والده وطلب من العاملين بالمركز أن يطاهر نجله فأشاروا إليه بالممرضة المتهمة.
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