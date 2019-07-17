ساسي يقود تونس في التشكيل الرسمي لموقعة نيجيريا

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م

تونس

استقر الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، على تشكيل فريقه لمواجهة نيجيريا فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد «السلام» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. وتختتم منافسات البطولة يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، في المباراة الختامية على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يدير لقاء اليوم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وجاء تشكيل نسور قرطاج على النحو الآتي: حراسة المرمى: معز بن شريفية. خط الدفاع: دريجير، نسيم هنيد، ياسين مرياح، أسامة الحدادي. خط الوسط: الشعلالي، السخيري، فرجاني ساسي. الهجوم: وهبي الخزري، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي. وكان منتخب تونس، حجز المركز الثاني في مجموعته بالدور الأول بعد التعادل مع أنجولا