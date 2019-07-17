رياضة

ساسي يقود تونس في التشكيل الرسمي لموقعة نيجيريا

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م
تونس
تونس
استقر الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، على تشكيل فريقه لمواجهة نيجيريا فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد «السلام» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. وتختتم منافسات البطولة يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، في المباراة الختامية على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يدير لقاء اليوم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
وجاء تشكيل نسور قرطاج على النحو الآتي: حراسة المرمى: معز بن شريفية. خط الدفاع: دريجير، نسيم هنيد، ياسين مرياح، أسامة الحدادي. خط الوسط: الشعلالي، السخيري، فرجاني ساسي. الهجوم: وهبي الخزري، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي. وكان منتخب تونس، حجز المركز الثاني في مجموعته بالدور الأول بعد التعادل مع أنجولا
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رسميا.. الاتحاد السكندري يضم إسلام جمال

أنهى نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، إجراءات تعاقده مع إسلام جمال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق في الموسم الجديد، بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر. من جانبه، أشاد طلعت يوسف بالصفقة الجديدة، وبالإمكانات والخبرات التي يتمتع بها إسلام جمال، الذي قضى الموسم الأخير معارًا لصفوف نادي طلائع الجيش، مؤكدًا أنه سيكون إضافة مهمة للفريق في المرحلة القادمة رفقة اللاعبين الجدد.
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تشكيل نيجيريا.. النسور يواجهون تونس بكل أسلحتهم

أعلن جيرونت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيل فريقه لمواجهة تونس، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد «السلام» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. وتختتم منافسات يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، في المباراة الختامية على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يدير لقاء اليوم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
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لماذا يرفض هاني رمزي التعامل كرجل في الخمسين من عمره؟

الملاكم الشهير محمد علي كلاي أعظم الملاكمين الذين شهدتهم حلبات الملاكمة، وصاحب لقب رياضي القرن الماضي، يقول: "الرجل الذي يرى العالم وهو في الخمسين من عمره بنفس النظرة كما كان في عمر العشرين، أهدر ثلاثين عامًا بلا فائدة"، ربما تكون هذه المقولة هي أكثر ما ينطبق على التصريحات التي خرج بها هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني أمس وحاول من خلالها تجميل صورته أمام الرأي العام بعد فضيحة خروج المنتخب من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب جنوب إفريقيا عقب الخسارة بهدف دون رد.
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تونس تتسلح بالتاريخ أمام السنغال في نصف نهائي الكان

تنطلق، اليوم الأحد، مباريات نصف نهائي النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب التونسي نظيره السنغالي في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب 30 يونيو، ووصلت السنغال إلى هذا الدور بعدما حلت ثانية في المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والخسارة أمام الجزائر، قبل الفوز على أوغندا في دور الـ16 وبنين في ربع النهائي، أما تونس فحلت ثانية في المجموعة الخامسة بالتعادل مع مالي وأنجولا وموريتانيا، قبل التغلب على غانا في دور الـ16 وعلى مدغشقر في ربع النهائي.
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فرجاني ساسي عقب التأهل: مبروك للشعب التونسي

أعرب فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، عن سعادته البالغة بفوز منتخبه على مدغشقر، وتأهله إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو. وكتب ساسي عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «مبروك للشعب التونسي». وحصل فرجاني ساسي على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الملجاشي، وقدم مباراة كبيرة ونجح في تسجيل الهدف الأول لنسور قرطاج بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس المدغشقري في الدقيقة 52 من زمن المباراة.
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فرجاني ساسي أفضل لاعب في مباراة تونس ومدغشقر

حصل فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الملجاشي في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) والتي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام الدولي ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري. وقدم فرجاني ساسي مباراة كبيرة ونجح في تسجيل الهدف الأول لنسور قرطاج بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس المدغشقري في الدقيقة 52 من زمن المباراة.
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بالمواعيد.. مواجهات نارية في نصف نهائي كان 2019

اختتمت اليوم الخميس، مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، آخرها عبور المنتخب التونسي نظيره الملجاشي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام الدولي، لينضم لكتيبة المنتخبات الثلاثة التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، وهي السنغال ونيجيريا والجزائر. ونجح منتخب السنغال في عبور نظيره البنيني والفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، سجل هدف المباراة الوحيدة إدريسا جاي.
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