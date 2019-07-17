رياضة

لماذا يرفض هاني رمزي التعامل كرجل في الخمسين من عمره؟

خرج هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب وقرر التنصل من مسؤولية خروج المنتخب من كان 2019 محاولة لتجميل صورته في وقت لم يعد ينفع فيه البكاء على اللبن المسكوب
تحرير:صلاح يحيى ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م
هاني رمزي
هاني رمزي
الملاكم الشهير محمد علي كلاي أعظم الملاكمين الذين شهدتهم حلبات الملاكمة، وصاحب لقب رياضي القرن الماضي، يقول: "الرجل الذي يرى العالم وهو في الخمسين من عمره بنفس النظرة كما كان في عمر العشرين، أهدر ثلاثين عامًا بلا فائدة"، ربما تكون هذه المقولة هي أكثر ما ينطبق على التصريحات التي خرج بها هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني أمس وحاول من خلالها تجميل صورته أمام الرأي العام بعد فضيحة خروج المنتخب من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب جنوب إفريقيا عقب الخسارة بهدف دون رد.
هاني رمزي الذي أكمل عامه الخمسين في شهر مارس الماضي، مازال يصر على التعامل من خلال نجومية لاعب الكرة الذي تألق مع المنتخب الوطني، وخاض مشوارا احترافيا في الدوري الألماني، ونسى أن الوضع اختلف تمامًا بعد أن أصبح مدربًا، لأن المبررات التي خرج بها في تصريحاته الصحفية لن تعفيه من المسؤولية، ولم تضف له كما
اقرأ المزيد
إسلام جمال

رسميا.. الاتحاد السكندري يضم إسلام جمال

أنهى نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، إجراءات تعاقده مع إسلام جمال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق في الموسم الجديد، بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر. من جانبه، أشاد طلعت يوسف بالصفقة الجديدة، وبالإمكانات والخبرات التي يتمتع بها إسلام جمال، الذي قضى الموسم الأخير معارًا لصفوف نادي طلائع الجيش، مؤكدًا أنه سيكون إضافة مهمة للفريق في المرحلة القادمة رفقة اللاعبين الجدد.
مباراة-نيجيريا-وغينيا (3)

تشكيل نيجيريا.. النسور يواجهون تونس بكل أسلحتهم

أعلن جيرونت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيل فريقه لمواجهة تونس، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد «السلام» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. وتختتم منافسات يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، في المباراة الختامية على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يدير لقاء اليوم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
تونس-ومالي‎ (4)

ساسي يقود تونس في التشكيل الرسمي لموقعة نيجيريا

استقر الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، على تشكيل فريقه لمواجهة نيجيريا فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد «السلام» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. وتختتم منافسات البطولة يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، في المباراة الختامية على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يدير لقاء اليوم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
اقرأ المزيد من الأخبار
المحمدي (3)

هاني رمزي VS قائد الفراعنة.. المحمدي تحت الصفر

«إذا بُليتم فاستتِروا». لا يوجد أفضل من تلك المقولة لوصف المهزلة التي وقعت مساء أمس الثلاثاء، بين هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، وقائد الفراعنة أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لأستون فيلا الإنجليزي، حيث لم يكتفِ رمزي والمحمدي، بالخروج المهين للمنتخب الوطني من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019، عقب الهزيمة والسقوط بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا، وسط آلاف الجماهير التي لم تبخل جهدًا وعرقًا على مؤازرة الفراعنة خلال البطولة، بل خرج رمزي ليجمّل صورته أمام الرأي العام، وهاجم المحمدي، وتبعه الأخير بتصريحات مستفزة ضد مدربه.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (3)

هاني رمزي: أحترم تاريخ المحمدي ولم أقصد الإساءة إليه

تحدث هاني رمزي. المدرب العام السابق للمنتخب المصري لكرة القدم، عن حقيقة إساءته لأحمد المحمدي، قائد منتخب الفراعنة، والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي. وأبدى المحمدي، غضبه من تصريحات هاني رمزي، التي أدلي بها قبل ساعات. وكان رمزي قد علق، مساء الثلاثاء، على مستوى أحمد المحمدي، ودوره كقائد لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه تحدث معه كقائد من أجل جمع اللاعبين وشرح له السلبيات، وطالبه بالسيطرة على اللاعبين وتعنيفهم، وأبلغه بأن هناك حالة من عدم التركيز، وأن اللاعبين يتعاملون مع الأمر وكأنه نزهة ويجب إنهاء هذه الحالة.
مصر-وجنوب-أفريقيا تصوير-سامح-أبو حسن‎ (7)

كأس مصر ورطة اتحاد الكرة مع مدرب الفراعنة الجديد

كشف مصدر في لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن مصير كأس مصر (2018-2019) الذي يقام خلال شهر سبتمبر في نفس فترة الأجندة الدولية، المقرر لها من 2 لـ10 سبتمبر المقبل. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن لجنة المسابقات كانت اتفقت مع الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة المكسكيكي خافيير أجيري، على أن ينطلق معسكر الفراعنة بدون لاعبي الأندية المشاركة في كأس مصر، موضحًا أن جهاز المنتخب كان وافق على ذلك قبل أن يرحل بسبب الخروج المهين من الدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو الجاري.
كريم-حسن-شحاتة

كريم شحاتة: قيد لاعب شمال إفريقيا محليا قرار كارثي

أكد كريم حسن شحاتة أن القرار الذي كان يفكر فيه اتحاد الكرة المستقيل برئاسة هاني أبو ريدة بقيد كل نادٍ لاعبا من شمال إفريقيا كلاعب محلي في قائمة الفريق هو قرار كارثي بمعنى الكلمة، ولا بد من إعادة النظر فيه بعد رحيل مجلس أبو ريدة. وقال كريم خلال برنامجه "كورة كل يوم": «القرار يؤثر فى اللاعبين المحليين ومنتخب مصر لأنه يمنح الفرصة لزيادة عدد اللاعبين الأجانب ولا بد من عدم تطبيق هذا القرار بعد رحيل مجلس أبو ريدة خاصة أن المنتخب عانى الأمرين في بعض المراكز لدرجة أن أجيري أشرك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر رغم أنه لا يلعب مع الأهلي في هذا المركز».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org