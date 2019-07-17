السعدني عن أزمة محمود العسيلي: المسامح كريم يا ناس

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

أحمد السعدني

طالب الفنان أحمد السعدني الجمهور بقبول اعتذار المطرب محمود العسيلي، عن ما بدر منه خلال حفله الأخير، حين رفض طلب أحد المعجبين أن يلتقط معه صورة، إذ وصف البعض أسلوبه في الرد بـ"الحاد"، كما اتهموه بـ"التكبر". وأشاد السعدني أيضًا بموقف العسيلي، وتقديمه اعتذارًا عما بدر منه، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الاعتذار من شيم الرجال برا ويا عسيلي كلنا ممكن نغلط بس مش كلنا نقدر نعترف إننا غلطنا المسامح كريم يا ناس"، وتباينت ردود الأفعال حول تعليقه.

وفي وقت سابق، نشر العسيلي عبر حسابه على موقع "انستجرام" اعتذارًا رسميًّا، إذ قال: "أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تمامًا في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي