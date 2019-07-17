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السعدني عن أزمة محمود العسيلي: المسامح كريم يا ناس

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
أحمد السعدني
أحمد السعدني
طالب الفنان أحمد السعدني الجمهور بقبول اعتذار المطرب محمود العسيلي، عن ما بدر منه خلال حفله الأخير، حين رفض طلب أحد المعجبين أن يلتقط معه صورة، إذ وصف البعض أسلوبه في الرد بـ"الحاد"، كما اتهموه بـ"التكبر". وأشاد السعدني أيضًا بموقف العسيلي، وتقديمه اعتذارًا عما بدر منه، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الاعتذار من شيم الرجال برا ويا عسيلي كلنا ممكن نغلط بس مش كلنا نقدر نعترف إننا غلطنا المسامح كريم يا ناس"، وتباينت ردود الأفعال حول تعليقه.
وفي وقت سابق، نشر العسيلي عبر حسابه على موقع "انستجرام" اعتذارًا رسميًّا، إذ قال: "أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تمامًا في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي
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محمود العسيلي يعتذر: أنا من غير جمهوري ولا حاجة

اعتذر المطرب محمود العسيلي للجمهور بعد حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحراجه أحد المعجبين عندما طلب منه التقاط صورة في حفله الأخير، إذ وبخه بطريقة لاذعة أمام الجمهور، قائلا: "حضرتك جامد جدا، معاك واسطة أو حاجة، ولا بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها". وكتب العسيلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أي فنان عارف أنه من غير جمهوره ولا حاجة، وصفر على الشمال، وإن من تواضع لله رفعه".
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«كايرو شو» تعلن نتيجة مسابقة أفضل نص مسرحي

حددت «كايرو شو» يوم الأحد المقبل 21 يوليو، للإعلان عن نتائج مسابقتها لاختيار أفضل نص مسرحي، وهي المسابقة التي تمنح جوائز مالية مميزة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى جانب ترشيح أعمالهم ضمن خطة الإنتاج، وقد تحمست أسماء رفيعة المستوى للمشاركة في لجنة التحكيم تشجيعا للمؤلفين الموهوبين على الكتابة للمسرح، وتضم اللجنة؛ الناقدة عبلة الرويني والمخرج عصام السيد والسيناريست مدحت العدل والأديب حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون، وبدأت اللجنة أعمالها تمهيدا لإعلان النتيجة.
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محمد منير يطرح أغنية «مهموم» قريبًا

شوق الكينج محمد منير، جمهوره، لأحدث أغانيه، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بوستر أغنيته "مهموم"، وعلق: "قريبًا"، وقد تفاعل معه متابعوه بشكل واسع، مؤكدين أنهم ينتظرون الأغنية بفارغ الصبر. ويتعاون منير في الأغنية مع الشاعر أمير طعيمة، وهي الثانية التي يطرحها خلال العام الحالي بعد "أنت البطل" التي قدمها في إعلان من أجل جمع التبرعات لمستشفى علاج سرطان الأطفال 57357 وقد لاقت الأغنية إعجاب الكثيرين من جمهور الكينج.
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محمود-العسيلى

محمود العسيلي يعتذر: أنا من غير جمهوري ولا حاجة

اعتذر المطرب محمود العسيلي للجمهور بعد حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحراجه أحد المعجبين عندما طلب منه التقاط صورة في حفله الأخير، إذ وبخه بطريقة لاذعة أمام الجمهور، قائلا: "حضرتك جامد جدا، معاك واسطة أو حاجة، ولا بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها". وكتب العسيلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أي فنان عارف أنه من غير جمهوره ولا حاجة، وصفر على الشمال، وإن من تواضع لله رفعه".
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أزمات محمود العسيلي مستمرة.. متهم بالعنصرية والغرور

مقطع فيديو تم تداوله بكثرة خلال الساعات الماضية للفنان محمود العسيلي من إحدى حفلاته، يظهر خلاله وهو يحرج شابا من الحضور بعدما طلب منه التقاط صورة تذكارية معه، فجاء رد العسيلي صادما، إذ قال: "حضرتك معاك واسطة أو جامد جدا مثلا، يعني إنت اللي بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت مع حضرتك لازم أتصور مع كل الناس دي"، وهو ما أثار غضب الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبوا للفاعل صفتي التكبر والغرور، خاصة أن نجاح الفنان يأتي من جمهوره ومحبيه وينبغي أن يعاملهم بطريقة أفضل.
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رسالة حب من هنا الزاهد لأحمد فهمي على «إنستجرام»

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جمعتها بخطيبها الفنان أحمد فهمي، اليوم الجمعة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت هنا الزاهد رسالة مطولة باللغة الإنجليزية عددت فيها الصفات التي يجب أن تكون في شريك الحياة، في إشارة إلى خطيبها أحمد فهمي. وقالت: "يوما ما ستقابل شخصًا سيقطع ميلًا فقط لكي يجعلك تبتسم.. شخصا أفعاله تتسق مع صفاته.. شخصا سيذكرك كم أنت غال عليه، وسيعتني بك، شخصا سيتفهم حديثك وأيضًا صمتك.. شخصا سيضعك فوق كبريائه".
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كريم عبدالعزيز ينشر صورة ابنته| والجمهور:كبرت يا نجم

شارك الفنان كريم عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له مع ابنته "ملك"، وهما يقضيان فترة الإجازة في أحد المتنزهات، وقد انهالت التعليقات من محبيه على الصورة، ومنهم من تذكر أدواره التي اشتهر بها خلال السنوات الماضية، وداعبه أحدهم: "كبرت يا نجم.. ملك كشفت سنك". وينتظر الفنان عرض فيلمه السينمائي الجديد "الفيل الأزرق 2"، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث سبق أن روج له من خلال نشر البرومو الرسمي للعمل إضافة إلى مشاركته للبوستر الخاص به.
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