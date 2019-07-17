تشكيل نيجيريا.. النسور يواجهون تونس بكل أسلحتهم
تحرير:سعد الدين محمود
١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
نيجيريا
أعلن جيرونت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيل فريقه لمواجهة تونس، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد «السلام» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
وتختتم منافسات يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، في المباراة الختامية على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يدير لقاء اليوم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
وتنتهي منافسات البطولة يوم الجمعة المقبل بالمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال، على استاد "القاهرة" الدولي.
وجاء تشكيل نسور نيجيريا كالتالي:
حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو.
خط الدفاع: أولا أينا- جاميليو كولينز- أوميريو- إيكونج.
خط الوسط: بيتر إتيبو- وليفريد نديدي- أليكس إيوبي.
خط الهجوم: أحمد موسى–
وتنتهي منافسات البطولة يوم الجمعة المقبل بالمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال، على استاد "القاهرة" الدولي.
وجاء تشكيل نسور نيجيريا كالتالي:
حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو.
خط الدفاع: أولا أينا- جاميليو كولينز- أوميريو- إيكونج.
خط الوسط: بيتر إتيبو- وليفريد نديدي- أليكس إيوبي.
خط الهجوم: أحمد موسى– إيجالو- صامويل شوكويزي.
يذكر أن تونس، تأهلت لنصف النهائي بعدما احتلت المركز الثاني في مجموعتها بالدور الأول ثم تغلبت على غانا في دور الـ16 بركلات الترجيح، قبل أن تتغلب على مدغشقر في ربع النهائي، ثم الخسارة في قبل النهائي أمام السنغال.
أما نيجيريا فسقط في الدقيقة الأخيرة أمام الجزائر (1- 2) في الدور نصف النهائي، بهدف رياض محرز، من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما كانت المباراة تتجه إلى الشوطين الإضافيين بالتعادل (1- 1).