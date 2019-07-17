تشكيل نيجيريا.. النسور يواجهون تونس بكل أسلحتهم

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

نيجيريا

أعلن جيرونت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيل فريقه لمواجهة تونس، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد «السلام» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. وتختتم منافسات يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، في المباراة الختامية على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يدير لقاء اليوم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وتنتهي منافسات البطولة يوم الجمعة المقبل بالمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال، على استاد "القاهرة" الدولي. وجاء تشكيل نسور نيجيريا كالتالي: حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو. خط الدفاع: أولا أينا- جاميليو كولينز- أوميريو- إيكونج. خط الوسط: بيتر إتيبو- وليفريد نديدي- أليكس إيوبي. خط الهجوم: أحمد موسى–