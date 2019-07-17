أولى لقطات ضبط عصابة شقيقين احترفا سرقة السيارات
شقيقان كونا تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع صديقهما، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة سيارات السوزوكي فان بمحافظتي القاهرة والجيزة سقطوا في قبضة الشرطة بعد ارتكابهم 17 واقعة
تحرير:محمد الشاملي
١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م
سيارات سوزوكي - صورة أرشيفية
واقعة تلو أخرى ظن معها أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات وتحديدا ماركة "سوزوكي فان" بأن الأمور على ما يرام، نجحت الخطة رغم تكرار تنفيذها بنفس الأسلوب حتى عمدوا إلى توسيع نشاطهم غير المشروع ليشمل محافظات القاهرة الكبرى، ارتفع سقف أحلامهم بتحقيق ثروة أكبر في غضون فترة أقل لاسيما عدم سقوطهم في قبضة الشرطة حتى الآن مع عدم كشف هويتهم أيضا رغم تعدد بلاغات السرقة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة بشكل أكبر فكانت القشة التي قسمتهم جميعا.
شقيقان وميكانيكي كانوا نواة تلك العصابة الإجرامية؛ حيث اتخذوا من كسر الكونتاكت بالمفك أسلوبا لتنفيذ وقائع السرقة التي يتركبونها والتي عادة ما يتم تنفيذها في وقت متأخر من الليل مع انخفاض حركة المارة وسهولة إنجاز المهمة دون أن يلاحظهم أحد.
الأمور بدت طبيعية في أول اجتماع للشقيقين ورفيقهما الثالث مع أفراد
شقيقان وميكانيكي كانوا نواة تلك العصابة الإجرامية؛ حيث اتخذوا من كسر الكونتاكت بالمفك أسلوبا لتنفيذ وقائع السرقة التي يتركبونها والتي عادة ما يتم تنفيذها في وقت متأخر من الليل مع انخفاض حركة المارة وسهولة إنجاز المهمة دون أن يلاحظهم أحد.
الأمور بدت طبيعية في أول اجتماع للشقيقين ورفيقهما الثالث مع أفراد التشكيل العصابي الجديد -4 أشخاص- بحثوا خلاله الخطوط العريضة في الخطة المقرر اتباعها، حددوا الأماكن التي ستكون مسرحا لنشاطهم الإجرامي ما بين أحياء راقية مثل مدينة نصر ومدينة السادس من أكتوبر ومنطقة المرج ذات الكثافة السكانية الكبيرة إضافة إلى بلاغات بمحافظة المنوفية.
أكثر من 17 واقعة سرقة ارتكبها المتهمون السبعة، الرحلة التي كانت تختلف نقطة انطلاقها في كل واقعة تشابهت نهايتها بالتصرف في السيارات المستولى عليها لدى عملاء سيئي النية بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة بمبالغ تراوحت ما بين 3- 9 آلاف جنيه.
مطلع الشهر الجاري نفذ عناصر التشكيل واقعة سرقة جديدة، استولوا على سيارة سوزوكي فان ملك دار أيتام، لم يعبئوا بهوية مالكيها، جل همهم كان إتمام المهمة بنجاح، فروا بالسيارة إلى وجهتهم الدائمة التي لا تتغير -مركز العياط- استعدادا للتصرف فيها لكن ثمة جديد طرأ على السيناريو المعتاد، لاسيما أن السيارة مزودة بجهاز تتبع "جي بي إس".
لم يتردد أحد العاملين في دار أيتام بالتوجه إلى قسم شرطة العياط لتحرير محضر بالواقعة، مستفيدا من خاصية التتبع التي أتاحت له معرفة مكان توقف السيارة بالتحديد.
العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط تلقى بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بالمنشأة سوهاج، بسرقة سيارته من أمام مقر عمله وتحديدا بقرية العطف.
فور إخطاره بالواقعة، وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء سليم ومبشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بقطاع الجنوب وفرقة العياط والبدرشين.
4 أيام من أعمال البحث والتحري لرجال الشرطة بقيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع الجنوب توصلت إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشخاص سائقين "شقيقين" وميكانيكي جميعهم مُقيمون بدائرة مركز شرطة العياط.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم السيارة المُبلغ بسرقتها. من خلال التحقيقات ومناقشة المتهمين وبمواجهتهم بالأدلة وتحريات عناصر الشرطة السرية، اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابب تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب كسر الكونتاكت بالمفك مستخدمين فى ذلك سيارة ملاكى (مستأجرة) تم ضبطها.
وتم بإرشادهم ضبط 17 سيارة جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي بأماكن إخفائها، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، في لاوقت الذي أكد العقل المدبر في اعترافاته التي سجلتها قوات الشرطة "كنا بنجيب العربيات من المرج ومدينة نصر و6 أكتوبر ونطلع بيها على العياط" وأرشد عن باقي المتهمين وأمكن ضبطهم.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين.