أولى لقطات ضبط عصابة شقيقين احترفا سرقة السيارات

شقيقان كونا تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع صديقهما، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة سيارات السوزوكي فان بمحافظتي القاهرة والجيزة سقطوا في قبضة الشرطة بعد ارتكابهم 17 واقعة

تحرير:محمد الشاملي ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م

سيارات سوزوكي - صورة أرشيفية

واقعة تلو أخرى ظن معها أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات وتحديدا ماركة "سوزوكي فان" بأن الأمور على ما يرام، نجحت الخطة رغم تكرار تنفيذها بنفس الأسلوب حتى عمدوا إلى توسيع نشاطهم غير المشروع ليشمل محافظات القاهرة الكبرى، ارتفع سقف أحلامهم بتحقيق ثروة أكبر في غضون فترة أقل لاسيما عدم سقوطهم في قبضة الشرطة حتى الآن مع عدم كشف هويتهم أيضا رغم تعدد بلاغات السرقة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة بشكل أكبر فكانت القشة التي قسمتهم جميعا.

شقيقان وميكانيكي كانوا نواة تلك العصابة الإجرامية؛ حيث اتخذوا من كسر الكونتاكت بالمفك أسلوبا لتنفيذ وقائع السرقة التي يتركبونها والتي عادة ما يتم تنفيذها في وقت متأخر من الليل مع انخفاض حركة المارة وسهولة إنجاز المهمة دون أن يلاحظهم أحد. الأمور بدت طبيعية في أول اجتماع للشقيقين ورفيقهما الثالث مع أفراد